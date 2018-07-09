نشرة إخبارية

10 يوليو 2018

عقاقير السينوليتيك تعمل على تحسين الصحة وإطالة العمر: نتائج البحوث قبل السريرية

روتشستر، مينيسوتا. - إن وجود الخلايا الهرمة أو الخلايا التي بها خلل وظيفي يمكن أن يعجِّل من عملية الشيخوخة لدى الفئران الصغيرة بشكل أسرع. ويؤدي استخدام عقاقير السينوليتيك في الفئران المسنة من أجل إزالة الخلايا الشاذة إلى تحسين الحالة الصحية وإطالة العمر. وتوفِّر هذه النتائج التي يقدمها باحثو Mayo Clinic والمساهمون معهم في العمل أساسًا للمضي قدمًا في هذا المجال الخاص ببحوث الشيخوخة. تتوفر هذه النتائج في Nature Medicine.

يفيد الدكتور / جيمس كيركلاند، الحاصل على دكتواره في الطب، والباحث في طب الشيخوخة في Mayo Clinic ورئيس مركز Kogod للشيخوخة "يمكننا أن نؤكد على أن الخلايا الهرمة يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية في الفئران الصغيرة سنًا، بما في ذلك التسبب في الخلل الوظيفي الفيزيائي وخفض معدلات البقاء على قيد الحياة، وأن استخدام عقاقير سينوليتيك يمكن أن يحسِّن بشكل كبير من كل من مدة الحياة وفترة التمتع بالصحة في الحيوانات الأكبر سنًا المسنة بشكل طبيعي". الدكتور / كيركلاند هو المُعِد الرئيسي لهذه الدراسة.

تم اكتشاف أول عقاقير سينوليتيك - المركبات التي تزيل الخلايا الهرمة من الجسم - في Mayo Clinic. وعقاقير سينوليتيك المستخدمة في هذه الدراسة هي خليط من داساتينيب، الذي يعزِّز موت الخلايا السرطانية، وكيرسيتين، وهو مضاد للأكسدة موجود في التفاح وغيره من الأطعمة. في الواقع، تعمل عقاقير سينوليتيك عن طريق السماح للخلايا الهرمة "بالتدمير الذاتي" بدلاً من إتلاف الخلايا السليمة القريبة منها وتلك الموجودة في باقي الجسم.

كيفية تنفيذ الدراسة

زرع الباحثون الخلايا الهرمة في فئران صغيرة سنًا ومجموعة من الفئران في منتصف العمر والتي تقدمت في السن بشكل طبيعي. وكانت زراعة أعداد قليلة من الخلايا الهرمة كافية لتتسبب في أن تصبح الفئران ضعيفة وينخفض معدل بقائها على قيد الحياة. وكانت هناك حاجة إلى عدد أقل من الخلايا الهرمة لإحداث هذا التأثير في الفئران الأكبر سنًا مقارنة بالفئران الأصغر سنًا أو في الفئران التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون مقارنة بالفئران الهزيلة. مما يعني أن السمنة تعمل على تفاقم آثار الشيخوخة. تم منع حدوث هذه المشكلات أو عكس أثرها في الفئران التي تم زراعة خلايا هرمة فيها من خلال علاج هذه الفئران بعقاقير سينوليتيك.

أدى إعطاء خليط سينوليتيك عن طريق الفم إلى تحسُّن الوظيفة الفيزيائية في الفئران المتقدمة في السن بشكل طبيعي، والتي يعادل عمرها حوالي 80 عام من عمر البشر. كانت الفئران أكثر قدرة على الركض على جهاز المشي وحافظوا على قوة قبض أقوى وزاد نشاطهم اليومي. وزادت مدة الحياة المتبقية بنسبة 36 بالمئة، مقارنة بالمعدل الطبيعي لهذه السلالة من الفئران. كما أن الزيادة في العمر لم تكن على حساب فترة طويلة من الضعف قرب نهاية الحياة. وتأخرت الوفاة الناتجة عن الأمراض المرتبطة بالشيخوخة ككل، ونتجت الوفاة بشكل عام عن التقدم في السن وليس عن أي مرض مرتبط بسن معين، مثل السرطان. بالإضافة إلى ذلك، عملت عقاقير سينوليتيك على قتل الخلايا الهرمة البشرية في غضون 48 ساعة في عينات الدهون التي تم أخذها مباشرة من غرفة العمليات.

الاستخدام مع البشر

حذر الباحثون من تناول البشر لعوامل سينوليتيك المذكورة، إلا إذا تم التأكد من سلامتها وفعاليتها في التجارب السريرية. ويفيد الباحثون أنه إذا تبين أن هذه العوامل تعد فعالة وآمنة في مثل هذه التجارب السريرية، فيمكن أن تساعد عقاقير سينوليتيك على التخفيف من الخلل الوظيفي الفيزيائي والضعف عند كبار السن، وزيادة الاستقلال مع التقدم في العمر.

المساهمون في العمل على هذه الدراسة هم من جامعة نيوكاسل، نيوكاسل أبون تاين، إنجلترا؛ جامعة إنديانا بلومنجتون، بلومنجتون، إنديانا؛ جامعة ألاباما في برمنجهام، برمنجهام، ألاباما؛ كلية الطب بجامعة تكساس في سان أنطونيو، سان أنطونيو، تكساس؛ نظام الرعاية الصحية للمحاربين القدامى بجنوب تكساس، سان أنطونيو؛ معهد سكريبس للأبحاث، جوبيتر، فلوريدا؛ ومركز الشيخوخة في جامعة كونيتيكت، مركز جامعة كونيتيكت الصحي UConn Health، فارمنجتون، كونيتيكت.

ودعَّم هذا البحث العديد من المِنح المقدمة من المعاهد الوطنية للصحة، فضلاً عن كونور جروب Connor Group، روبرت چيه. وتيريسا دابليو. ريان، جلين/الاتحاد الأمريكي لبحوث الشيخوخة، ومؤسسات Ted Nash Long Life وNoaber. بعض الباحثين لديهم مصلحة مالية في نتائج هذا البحث، وMayo Clinic لديها براءات اختراع بشأن عقاقير سينوليتيك. تظهر التفاصيل وقائمة المؤلفين الكاملة على ورقة البحث.

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