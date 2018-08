Comunicado à imprensa

6 de agosto de 2018

A composição das bactérias intestinais de uma pessoa pode influenciar na perda de peso, sugere estudo da Mayo Clinic

Newswise — ROCHESTER, Minnesota, EUA – Para algumas pessoas, as bactérias intestinais podem ser responsáveis pela incapacidade de perder peso, apesar da prática de dietas e exercícios rigorosos, sugere um estudo preliminar publicado na edição de agosto da Mayo Clinic Proceedings.

“Nós sabemos que algumas pessoas têm mais dificuldade para perder peso do que outras, apesar da redução no consumo de calorias e do aumento de atividades físicas”, afirma Purna Kashyap, M.B.B.S., gastroenterologista da Mayo Clinic e coautor sênior do estudo. O Dr. Kashyap e seus colegas se perguntaram se poderia haver outros fatores presentes impedindo que esses pacientes respondam às estratégias tradicionais para perda de peso.

“As bactérias intestinais têm a capacidade de quebrar partículas de alimentos complexas, o que nos fornece energia adicional. E isso é normalmente bom para nós”, afirma a coautora sênior Vandana Nehra, M.D, gastroenterologista da Mayo Clinic. “No entanto, para algumas pessoas que tentam perder peso, esse processo pode ser tornar um problema.”

Os Drs. Kashyap, Nehra e seus colegas decidiram testar se certas funções realizadas pelas bactérias intestinais que fornecem mais energia às pessoas podem ser responsáveis pela incapacidade de perder peso por alguns pacientes.

A equipe de pesquisa da Mayo Clinic coletou e analisou amostras de bactérias intestinais de um grupo de 26 participantes inscritos no Programa de Pesquisa para o Tratamento da Obesidade da Mayo Clinic entre agosto e setembro de 2013. Eles descobriram que as bactérias intestinais em pessoas que não perdiam peso eram diferentes das encontradas em pacientes que perdiam peso.

Especificamente, a bactéria Phascolarctobacterium foi associada ao êxito na perda de peso, enquanto a bactéria Dialister foi associada à falha na perda de peso. E, o que é mais importante, a capacidade aprimorada de usar certos carboidratos foi associada à falha na perda de mais peso.

“Isso sugere para nós que as bactérias intestinais podem possivelmente ser um determinante importante na perda de peso em resposta a mudanças de dieta e estilo de vida”, afirma o Dr. Kashyap.

O Dr. Kashyap enfatiza que essa é uma descoberta preliminar em um estudo pequeno e serão necessárias mais pesquisas para confirmar a função das bactérias intestinais na perda de peso. “Embora seja necessário replicar essas descobertas em um estudo maior, agora nós temos um importante rumo a ser seguido em termos de potencialmente proporcionar estratégias mais individualizadas para pessoas que sofrem com a obesidade”, diz o Dr. Kashyap.

O financiamento do estudo foi feito pelo Mayo Clinic Center for Individualized Medicine.

