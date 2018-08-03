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2018年8月3日

Mayo研究显示个体肠道细菌的组成可能会影响减肥效果

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 -- 八月份的 Mayo Clinic Proceedings 杂志上发表的一项初步研究显示，对于一些人来说，尽管他们坚持严格的饮食和锻炼方案，其肠道细菌可能是他们无法成功减肥的原因。

Mayo Clinic胃肠病学家及本研究的共同资深作者Purna Kashyap, M.B.B.S.表示：“我们知道，尽管同样减少了热量摄入并增加了身体活动，但有些人的减肥不像其他人那样有效。” Kashyap博士和他的同事们想知道是否有其它因素会阻止这些患者对传统的减肥措施做出反应。

Mayo Clinic胃肠病学家及本研究的共同资深作者Vandana Nehra说：“肠道细菌有能力分解复杂的食物颗粒并为我们提供额外的能量。 这通常对我们的身体有好处。然而对于一些试图减肥的人来说，这个过程可能会成为其减肥的障碍。”

Drs. Kashyap, Nehra和他们的同事们决定检测肠道细菌为人体提供更多能量的某些功能是否会导致一些人无法减肥。

该Mayo Clinic研究小组收集并分析了2013年8月至9月期间参加Mayo Clinic肥胖症治疗研究计划的26名参与者的肠道细菌样本。他们发现，未能减肥的个体中的肠道细菌不同于能减肥患者的肠道细菌。

具体而言，考拉杆菌属与减肥成功有关联，小杆菌与减肥失败有关联。 更重要的是，利用某些碳水化合物能力的增加与未能减去该数量的体重有关联。

Dr. Kashyap说：“上述结果表明，肠道细菌可能是决定饮食和生活方式改变是否有减肥效果的重要因素。”

Dr. Kashyap强调，这仅是一项小型研究的初步研究，还需要更多的研究来确认肠道细菌在减肥中的作用。 Dr. Kashyap说：“虽然我们需要在一项更大规模的研究中验证这些研究结果，但我们现在有了一个能为肥胖患者提供更多个性化治疗策略的重要方向。”

该研究的资金由Mayo Clinic Center for Individualized Medicine提供。

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