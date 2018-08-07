فريق البحث الذي تتولى قيادته Mayo Clinic يُحدد الجينات التي تُزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي الثلاثي السلبي

نشرة إخبارية

7 أغسطس 2018

فريق البحث الذي تتولى قيادتهMayo Clinic يُحدد الجينات التي تُزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي الثلاثي السلبي

روتشستر، مينيسوتا. – حدد فريق البحث الذي تتولى قيادته Mayo Clinic جينات معينة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي الثلاثي السلبي. وقد تم نشر أبحاث الفريق اليوم في مجلة المعهد الوطني للسرطان.

وفي هذا الصدد، يفيد قائد الباحثين فيرجس كوتش ، والحاصل على درجة الدكتوراه، "أن سرطان الثدي الثلاثي السلبي هو نوع من أنواع السرطانات سريعة النمو التي لا يمكن علاجها باستخدام العلاجات الموجَّهة"، وأضاف "أن هذا النوع يمثل %15 من أنواع سرطان الثدي في القوقازيين و%35 من أنواع سرطان الثدي في الأمريكيين من أصل أفريقي. كما أنه يرتبط بارتفاع خطر المعاودة وبمعدل البقاء على قيد الحياة الذي لا يتعدى خمس سنوات. وتُوفر النتائج التي توصلنا إليها الأساس لتحسين إدارة المخاطر."

ويقول د. كوتش إن الاختبار الوراثي الجرثومي، والذي يقوم بتقييم التغيرات الجينية الموروثة التي تُزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان في الفرد، قد ساعد في تحديد النساء المعرضات لخطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي. ومع ذلك، فإنه يقول أن الأمر كان أكثر صعوبة لتحديد النساء اللاتي يواجهن خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي الثلاثي السلبي لأنه تم الربط بين الطفرات الموروثة فقط في BRCA1 مع هذا النوع الفرعي من سرطان الثدي.

وقد أجرى د. كوتش وزملاؤه اختبارات جينية على عدد 10901 مريضة بسرطان الثدي الثلاثي السلبي من دراستين. وقد اختبروا 21 جينًا للاستعداد للإصابة بالسرطان في 8753 مريضة و17 جينًا في بقية المرضى البالغ عددهم 2148 مريضةً. ووجد الباحثون أن التباين في جينات BARD1 وBRCA1 وBRCA2 وPALB2 وRAD51D كان مرتبطًا بمخاطر عالية لسرطان الثدي الثلاثي السلبي وخطورة تصل لأكثر من %20 للإصابة بسرطان الثدي على مدار الحياة بشكلٍ عام بين القوقازيين. كما لاحظوا وجود اتجاه مماثل بين الأميركيين من أصل أفريقي. بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتبطت الطفرات في جينات BRIP1 وRAD51C بخطر أكثر اعتدالاً للإصابة بسرطان الثدي الثلاثي السلبي.

ويقول د. كوتش : "هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تحدد الجينات التي ترتبط بالمخاطر العالية للإصابة بسرطان الثدي الثلاثي السلبي على مدار الحياة ". وفي حين أن الدراسات السابقة وجدت اختلافات وراثية في BARD1، BRIP1، PALB2، وRAD51C في مرضى سرطان الثدي الثلاثي السلبي ، فإن الدراسة الحالية تُظهر ذلك بمزيد من التفصيل وتوضح عدد من الارتباطات المحددة والقوية الجديدة بين الجينات القابلة للتأثر RAD51D و BARD1 وخطر الإصابة بسرطان الثدي الثلاثي. ويقول د. كوتش إن هذه النتائج ستمكِّن من إجراء اختبار وراثي موسَّع لتحديد النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي الثلاثي السلبي مما قد يؤدي إلى وضع استراتيجيات أفضل للوقاية.

كما يقول د. كوتش إن النتائج الجديدة قد تؤدي أيضًا إلى إجراء تنقيحات على المبادئ التوجيهية للفحص الشامل لشبكة السرطان القومية، والتي تُوصي حاليًا فقط باختبار BRCA عندما يكون لدى المريضة تاريخ عائلي من سرطان الثدي أو عند تشخيصه في سن 60 أو أقل.

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