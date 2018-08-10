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2018年8月10日

Mat-Su地区医疗中心加入Mayo Clinic Care Network

Newswise — 阿拉斯加州帕尔默 – Mat-Su地区医疗中心（Mat-Su Regional Medical Center）是Mayo Clinic Care Network的最新成员，该网络包括不同的独立医疗卫生系统，它们通过与Mayo Clinic的紧密合作来努力改善医疗保健服务，以便更好地为患者和社区服务。

通过正式的合作关系，Mat-Su地区医疗中心的医疗保健服务者在其认为会有益于患者时可以快速访问Mayo Clinic的最新研究，诊断和治疗资源， 而患者也可以从社区内和家附近的这些额外资源中受益。 患者无需支付额外费用，还可以避免不必要的旅行或其它不便。

Mat-Su地区医疗中心首席执行官Dave Wallace说：“这对我们社区是个好消息，与Mayo Clinic的合作使我们的医务人员能够获得世界上最受尊敬的医疗机构之一的资源和专业知识。就本地提供的护理水平和医学知识而言，它将会从根本上改善我们的服务。”

Mat-Su地区医疗中心可提供先进的外科服务，以及广泛的住院和门诊护理。 此外，该医疗中心的拥有74个床位的设施正在进行扩建，其中包括一个新的行为健康及药物滥用住院治疗设施，一个医疗办公楼和一个扩建的急诊室。

Mayo Clinic Care Network 美国西南地区主任Keith Cannon, M.D.表示：“我们衷心欢迎Mat-Su地区医疗中心加入Mayo Clinic Care Network，Mat-Su不断的改进其患者护理服务，并努力促进患者的健康和福祉。 我们期待与Mat-Su的合作，分享我们的知识和经验，来为患者提供最好的护理和服务。”

Mayo Clinic在150多年前发展了第一个综合的，多专业的医疗服务实践。 如今，Mayo Clinic是世界上最大的非营利组织，每年为约130万患者提供服务。 来自各个不同医学专业的Mayo Clinic医疗保健服务者通过其研究和教育来共同努力推进医学知识的进步，并将这些知识应用于患者医疗护理服务。

作为Mayo Clinic Care Network的成员，Mat-Su地区医疗中心将获得以下资源：

询问 Mayo 专家（ AskMayoExpert ）： 该医疗信息数据库提供护理指南，治疗建议和医疗参考信息，以供各成员护理单位使用。

该医疗信息数据库提供护理指南，治疗建议和医疗参考信息，以供各成员护理单位使用。 电子咨询（ eConsults ）： 该服务将医生与Mayo Clinic专家联系起来，来解决患者医疗护理的问题。

该服务将医生与Mayo Clinic专家联系起来，来解决患者医疗护理的问题。 电子会议（ eBoards ）： 该实时视频会议使医疗服务人员能够与Mayo Clinic Care Network的Mayo Clinic多学科专家团队以及其他医生研究和讨论复杂病例的诊治。

该实时视频会议使医疗服务人员能够与Mayo Clinic Care Network的Mayo Clinic多学科专家团队以及其他医生研究和讨论复杂病例的诊治。 医疗保健咨询（Health care consulting）：本网络成员可以获得Mayo Clinic的经验和不同的专业知识来帮助其实现临床，运营和业务目标。

Mat-Su的工作人员还可以访问Mayo Clinic的患者教育资料库，获得专业发展机会以及参加Mayo Clinic的继续医学教育计划。

Mat-Su地区医疗中心主任Meghan Lindstrom, M.D.说：“我们很荣幸能与美国最有成就的医疗保健提供者合作，与Mayo Clinic的合作为我们的医务人员和社区成员提供了新的宝贵资源。 Mayo Clinic和Mat-Su地区医疗中心将共同致力于提供最高质量的患者医疗护理服务。 通过共同努力，我们的目标是为本地以及Mat-Su Valley地区的患者提供更高水平的团队合作医疗服务。”

Mat-Su地区医疗中心以及Mayo Clinic Care Network的其他成员均为独立的医疗保健系统，它们共同致力于Mayo的不断改善医疗保健服务的承诺。 Mayo Clinic Care Network于2011年建立，由美国，中国，墨西哥，菲律宾，沙特阿拉伯，新加坡，韩国和阿拉伯联合酋长国的40多个成员组织共同组成。

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关于Mat-Su地区医疗中心

Mat-Su地区医疗中心是一个拥有74个床位，能提供先进的外科服务的急症护理机构，其服务包括，机器人辅助的部分和全膝关节以及全髋关节置换手术，心脏医疗护理， 普通及重症医学护理，急诊服务，成像诊断，睡眠研究，紧急护理，并拥有阿拉斯加州唯一的癫痫监测项目，以及家庭分娩中心等。Learn more about Mat-Su Regional Medical Center.

关于Mayo Clinic Mayo Clinic是一家致力于临床实践，教育和研究的非营利组织，为需要诊治的每个人提供所需的专业和全面的健康服务。Learn more about Mayo Clinic. Visit the Mayo Clinic News Network.

媒体联系：

Alan Craft, Mat-Su地区医疗中心，907-861-6849, craft@msrmc.com

Rhoda Madson, Mayo Clinic公共事务部，507-284-5005，newsbureau@mayo.edu