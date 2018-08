Dr. Gianrico Farrugia elegido nuevo presidente y director general de Mayo Clinic

Newswise — ROCHESTER, Minnesota: El viernes 10 de agosto, el Consejo de Administración de Mayo Clinic anunció la elección del Dr. Gianrico Farrugia, actual vicepresidente de Mayo Clinic y director ejecutivo de Mayo Clinic en Florida, para suceder al Dr. John Noseworthy como presidente y director general de Mayo Clinic. El Dr. Noseworthy continuará hasta su jubilación a fines de año en las funciones de presidente y director general de Mayo Clinic. Durante este período de transición, los doctores Noseworthy y Farrugia trabajarán en estrecha colaboración.

“Estamos sumamente agradecidos al Dr. Noseworthy por su magnífico liderazgo centrado en el paciente y por la inspiración que nos ha aportado en estos últimos 9 años. Bajo su liderazgo, Mayo Clinic ha tenido una trayectoria impresionante dentro de un entorno sin precedentes de cambios en la atención médica y se encuentra bien posicionada para continuar por el camino del éxito a medida que se produce la transición”, comenta Samuel Di Piazza, director del Consejo de Administración de Mayo Clinic.

El Dr. Farrugia desempeña el cargo de vicepresidente de Mayo Clinic y director ejecutivo de Mayo Clinic en Florida desde enero del 2015. En tales funciones, dirige a un personal compuesto por más de 6400 miembros. Durante su ejercicio, la sede de Mayo Clinic en Florida se ha establecido como destino médico de referencia para la zona suroriental del país y se han hecho inversiones importantes en recursos humanos, tecnología y ampliaciones, incluida la inauguración del nuevo edificio Harry T. Mangurian Jr. de 17 652 m2 (190 000 pies cuadrados) para los pacientes que requieren atención oncológica, neurológica y neuroquirúrgica. Además, en el año 2017, Mayo Clinic fue nombrada entre los mejores hospitales de Florida en el cuadro de honor de U.S. News & World Report’s Best Hospitals (Mejores hospitales de Noticias de EE. UU. e Informe Mundial).

“El Dr. Farrugia es un líder con visión y deseo de servicio que cuenta con vasta experiencia y sabiduría, tanto en la innovación como en la administración ejecutiva. Junto al personal de todo Mayo Clinic y con profunda convicción en los valores y en la misión de esta institución, él afirmará la posición de Mayo Clinic como líder mundial en la atención médica para las futuras generaciones”, apostilla el Dr. Noseworthy.

Antes de desempeñarse como vicepresidente de Mayo Clinic y director ejecutivo de Mayo Clinic en Florida, el Dr. Farrugia fue director del Centro para Medicina Personalizada de Mayo Clinic, encargado de convertir a la genómica en parte habitual de la atención clínica. El Dr. Farrugia también es cofundador del Centro para Innovación de Mayo Clinic.

El Dr. Farrugia es oriundo de Malta, pero ha trabajado como médico en Mayo durante 30 años. Tiene doble nombramiento: en la División de Gastroenterología y Hepatología del Departamento de Medicina Interna y en el Departamento de Fisiología e Ingeniería Biomédica. Es también miembro del Consejo de Administración y del Consejo Directivo de Mayo Clinic. Además, es catedrático de medicina y fisiología, así como facultativo en ingeniería biomédica en la Escuela de Posgrado para Ciencias Biomédicas de Mayo Clinic. El Dr. Farrugia obtuvo su licenciatura en el instituto de educación superior San Aloísio de Birkirkara en Malta y su título de médico en la Escuela de Medicina de la Universidad de Malta.

El Dr. Farrugia es coautor de Think Big, Start Small, Move Fast: A Blueprint for Transformation From the Mayo Clinic Center for Innovation (Pensar en grande, empezar con poco, moverse rápido: proyecto de transformación del Centro para Innovación de Mayo Clinic), libro que destaca la necesidad del cambio en la prestación de atención médica. Ha publicado más de 250 artículos en los temas de genómica y tratamiento de trastornos de la motilidad gastrointestinal.

“El Dr. Farrugia aporta un impresionante caudal de experiencia al cargo —anota Di Piazza— y como investigador e inventor prolífico, además de ejecutivo destacado, se ha mantenido a la vanguardia de la innovación en todo el ámbito de la misión clínica e investigativa de Mayo Clinic”.

El modelo de administración rotativa de Mayo Clinic es un proceso deliberado y planificado que incorpora desarrollo de liderazgo y planeamiento de la sucesión para encontrar y preparar a los líderes de las principales funciones, entre ellas, de presidente y director general de Mayo Clinic. El minucioso proceso de búsqueda estuvo bajo la dirección del comité de búsqueda que incluyó a miembros del Consejo Directivo y del Consejo de Administración de Mayo Clinic. Se solicitó también la opinión de los directores más antiguos, de los médicos y del personal con derecho a voto de todo Mayo Clinic acerca de los posibles candidatos, los retos que Mayo Clinic enfrenta y los atributos de liderazgo necesarios en el nuevo presidente y director general.

El Dr. Noseworthy tomó la decisión de jubilarse después de uno de los años más fuertes de Mayo Clinic en cuanto a calidad y seguridad, a avances en la investigación, la educación y la práctica clínica, así como a la finalización de una campaña de filantropía de 8 años de duración y 3,76 mil millones de dólares. Los principales logros de Mayo Clinic durante el mandato del Dr. Noseworthy incluyeron la transición desde una sociedad de cartera hasta una sola compañía operadora en todas las sedes. Eso nos permitió ser los primeros en la industria en alcanzar seguridad y satisfacción para el paciente, alta satisfacción para el personal, crecimiento estratégico y práctica, investigación, educación y rendimiento económico sobresalientes.

Mayo Clinic ha sido constantemente reconocida como uno de los mejores hospitales de Estados Unidos y en varias ocasiones ha ocupado el primer lugar entre los hospitales y entre más especialidades médicas que ningún otro hospital, según consta en el último cuadro de honor sobre los mejores hospitales del U.S. News & World Report. Con un personal que supera de 68 000 personas y réditos de casi 12 mil millones de dólares, Mayo Clinic anualmente presta atención médica a 1.3 millones de pacientes procedentes de los 50 estados y de casi 140 países.

“Es un honor y un orgullo para mí continuar con este éxito y seguir aumentándolo con el mejor personal del mundo. A medida que continúen produciéndose cambios radicales en el cuidado de la salud, espero ser capaz de poner bajo buen uso la innovación, que es uno de los distintivos de Mayo Clinic, a fin de transformar la atención médica para beneficio de los pacientes de todo el mundo”, dice el Dr. Farrugia.

El Consejo de Administración de Mayo Clinic está compuesto por 31 miembros pertenecientes a empresas externas y líderes en su campo, así como por médicos y administradores de Mayo. Se encarga de las actividades pertinentes a la atención del paciente, a la educación médica y a la investigación en las sedes de Mayo Clinic en Arizona, Florida y Minnesota, así como en el Sistema de Salud de Mayo Clinic, que funciona en docenas de lugares de toda la parte norte de los estados centrales de Estados Unidos.

