Nota de Imprensa

13 de agosto de 2018

Gianrico Farrugia, M.D., é eleito o novo presidente e CEO da Mayo Clinic

Newswise — ROCHESTER, Minn. — O Conselho Diretor da Mayo Clinic anunciou, na sexta-feira, 10 de agosto, que elegeu Gianrico Farrugia, M.D., (JAN-ri-co fa-RRU-jah), vice-presidente da Mayo Clinic e CEO da Mayo Clinic na Flórida, para suceder John Noseworthy, M.D. como presidente e CEO da Mayo Clinic. O Dr. Noseworthy continuará como presidente e CEO da Mayo Clinic durante sua aposentadoria até o final do ano. Os Drs. Noseworthy e Farrugia trabalharão em estreita colaboração durante esse período de transição.

ALERTA DE MULTIMÍDIA: O vídeo e o áudio estão disponíveis para download na Rede de Notícias da Mayo Clinic.

“Somos profundamente gratos à impressionante liderança centrada no paciente do Dr. Noseworthy, e à inspiração que ele tem sido nos últimos nove anos,” afirma Samuel Di Piazza, presidente do Conselho Diretor da Mayo Clinic. “A Mayo Clinic tem um histórico impressionante sob sua liderança em meio a mudanças sem precedentes em assistência médica e está em uma boa posição para dar continuidade ao sucesso à medida em que efetuamos esta transição.”

O Dr. Farrugia foi vice-presidente da Mayo Clinic e CEO da Mayo Clinic na Flórida desde janeiro de 2015. Nessa função, ele liderou um quadro com mais de 6.400 funcionários. Durante seu mandato, o campus da Flórida da Mayo Clinic estabeleceu-se como o centro médico de destino para a região sudeste dos EUA. Houve investimentos significativos em pessoal, tecnologia e expansão, inclusive a abertura do novo Prédio Harry T. Mangurian Jr., de 190.000 pés quadrados, para pacientes em busca de tratamento para câncer, neurologia e assistência neurocirúrgica. Em 2017, a Mayo Clinic foi eleita o melhor hospital da Flórida pelo Quadro de Honra dos Melhores Hospitais do U.S. News & World Report.

“O Dr. Farrugia é um visionário e um líder dedicado e traz consigo uma ampla gama de experiência e conhecimentos ─ como inovador e executivo,” diz o Dr. Noseworthy. “Em parceria com nossos funcionários em toda a Mayo Clinic, e com um profundo compromisso com nossos valores e missão, ele reafirmará a posição da Mayo Clinic como líder mundial em assistência médica para as gerações futuras.”

Antes de ser vice-presidente da Mayo Clinic e CEO da Mayo Clinic na Flórida, o Dr. Farrugia foi diretor do Centro da Mayo Clinic para Medicina Individualizada, que é responsável por trazer a genômica para a rotina da assistência médica. O Dr. Farrugia também foi cofundador do Centro de Inovação da Mayo Clinic.

Jornalistas: Frases de efeito de alta qualidade do Dr. Farrugia e de Samuel Di Piazza, Presidente do Conselho Diretor da Mayo Clinic estão nos downloads abaixo. Clipes adicionais serão incluídos quando estiverem disponíveis.

Natural de Malta, o Dr. Farrugia trabalha como médico da Mayo Clinic há 30 anos. Ele foi nomeado conjuntamente para a Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia, Departamento de Medicina Interna e ao Departamento de Fisiologia e Engenharia Biomédica. Ele é membro do Conselho Diretor da Mayo Clinic e do Conselho Administrativo da Mayo Clinic. Ele também é professor de medicina e fisiologia, além de membro do corpo docente de engenharia biomédica da Pós-Graduação em Ciências Biomédicas da Mayo Clinic. O Dr. Farrugia concluiu sua graduação no St. Aloysius College, Birkirkara, Malta, e recebeu seu diploma médico da Faculdade de Medicina da Universidade de Malta.

Ele é coautor do livro Think Big, Start Small, Move Fast: A Blueprint for Transformation From the Mayo Clinic Center for Innovation, que destaca a necessidade de mudanças na prestação de cuidados da saúde. Ele publicou mais de 250 artigos sobre genômica e o tratamento de distúrbios de motilidade gastrintestinal.

“O Dr. Farrugia traz para seu cargo uma impressionante e profunda experiência,” diz Di Piazza. “É um investigador e inventor prolífico, além de um executivo talentoso, ele esteve na vanguarda da inovação em toda a gama da missão clínica e de pesquisa da Mayo Clinic.”

O modelo de liderança rotacional da Mayo Clinic é um processo deliberado e planejado que incorpora o desenvolvimento da liderança e planejamento de sucessão para identificar e preparar líderes para todos os cargos críticos, inclusive o de presidente e CEO da Mayo Clinic. O processo de busca minucioso foi guiado por um comitê de busca que incluiu membros do Conselho Administrativo da Mayo Clinic e do Conselho Diretor da Mayo Clinic. Eles solicitaram informações de líderes sênior, médicos e funcionários com direito a voto em toda a Mayo Clinic sobre candidatos potenciais, os desafios enfrentados pela Mayo Clinic e os atributos de liderança necessários ao próximo presidente e CEO.

A decisão do Dr. Noseworthy em se aposentar veio depois de um dos anos mais fortes em termos de qualidade e segurança da Mayo Clinic, avanços em pesquisa, educação e na prática clínica, bem como da conclusão de uma campanha filantrópica de oito anos e US$ 3,76 bilhões. As principais realizações da Mayo Clinic durante o mandato do Dr. Noseworthy incluíram a transição da Mayo Clinic de uma holding para uma empresa de operação única em todos os locais. Isso ajudou a promover a segurança e satisfação dos pacientes líder no setor, alta satisfação dos funcionários, crescimento estratégico, bem como prática, pesquisa, educação e desempenho financeiro excepcionais.

A Mayo Clinic foi reorganizada consistentemente como um dos melhores hospitais dos EUA e foi classificada como o melhor hospital e a nº 1 em quantidade de especialidades em comparação a qualquer outro hospital pelo U.S. News & World Report em seu Quadro de Honra dos Melhores Hospitais. Com um quadro de funcionários de mais de 68.000 e receita de aproximadamente US$ 12 bilhões, a Mayo Clinic cuida de mais de 1,3 milhões de pacientes de todos os 50 estados norte- americanos e de quase 140 países todo ano.

“Sinto-me honrado e orgulhoso em continuar e construir com base nesse sucesso com os melhores funcionários do mundo,” diz o Dr. Farrugia. “Enquanto mudanças radicais continuam a acontecer em assistência médica, eu anseio por estimular a inovação, que é característica da Mayo Clinic, para transformar a assistência médica para o benefício de pacientes de todos os lugares”.

O Conselho Diretor da Mayo Clinic, um grupo de 31 membros de empresas externas e formadores de

opinião, e médicos e administradores da Mayo Clinic, é responsável pelos cuidados aos pacientes, educação médica e atividades de pesquisa nos campi do Arizona, Flórida e Minnesota da Mayo Clinic, assim como o Sistema de Saúde da Mayo Clinic, com dezenas de locais em todo o Alto Meio-Oeste.

###

Sobre a Mayo Clinic

A Mayo Clinic é uma organização sem fins lucrativos comprometida com a prática, educação e pesquisa clínica, que presta cuidado especializado e abrangente a todos que precisam de tratamento. Saiba mais sobre a Mayo Clinic. Visite a Rede de Notícias da Mayo Clinic.

Contato de Mídia

Sharon Theimer, Relações Públicas da Mayo Clinic, 507-284-5005, newsbureau@mayo.edu

Presidente e CEO Eleito, Vice- Presidente e CEO da Mayo Clinic na Flórida

Gianrico Farrugia, M.D., é vice-presidente da Mayo Clinic, um sistema de saúde acadêmico sem fins lucrativos que tem mais de 68.000 funcionários, ganha US$ 12 bilhões em receita anual e cuida de mais de 1 milhão de pessoas todos os anos oriundas de todos os 50 estados norte-americanos e de mais de 140 países. Ele também é diretor executivo (CEO) da Mayo Clinic na Flórida, o hospital número do estado, conforme a classificação do U.S. News & World Report.

O Dr. Farrugia supervisiona as operações da Mayo Clinic na Flórida desde 2015. Sob sua liderança, a Mayo Clinic na Flórida estabeleceu-se como o centro médico de destino para a região sudeste dos EUA. Antes de ser CEO, o Dr. Farrugia foi diretor do Centro de Medicina Individualizada, trazendo a genômica para a rotina da assistência médica, e cofundador do Centro de Inovação da Mayo Clinic. Ele é membro do Conselho Diretor e Administrativo da Mayo Clinic e é Professor de Medicina e Fisiologia, com privilégios de docência em engenharia biomédica na Pós-Graduação da Mayo Clinic. Durante a trajetória de sua carreira, o Dr. Farrugia passou 30 anos como médico da Mayo Clinic, conjuntamente nomeado para a Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia, Departamento de Medicina Interna e o Departamento de Fisiologia e Engenharia Biomédica da Mayo Clinic em Rochester, Minnesota.

O Dr. Farrugia concluiu sua residência no St. Aloysius College e recebeu seu diploma médico da Faculdade de Medicina da Universidade de Malta.

Além de seu cargo como CEO da Mayo Clinic na Flórida, o Dr. Farrugia é presidente da American Neurogastroenterology and Motility Society (Sociedade de Neurogastroenterologia e Motilidade). Ele é coautor do livro Think Big, Start Small, Move Fast: A Blueprint for Transformation from the Mayo Clinic Center for Innovation, que destaca a necessidade de mudança na prestação de cuidados da saúde, e publicou mais de 250 artigos sobre genômica e o tratamento de distúrbios de motilidade gastrintestinal.

JOHN NOSEWORTHY, M.D.

Presidente e CEO da Mayo Clinic

John Noseworthy, M.D., presidente e CEO da Mayo Clinic, lidera um dos maiores sistemas de saúde acadêmica sem fins lucrativos dos EUA, com US$ 12 bilhões em receita anual e 63.000 funcionários. Com foco em atender pacientes com doenças complexas sérias, a Mayo Clinic opera em cinco estados dos EUA e atende mais de um milhão de pessoas por ano, vindas de todos os 50 estados americanos e quase 140 países. A Mayo Clinic ocupa atualmente a primeira posição no país de acordo com o

U.S. News and World Report.

Antes de ser nomeado CEO em 2009, o Dr. Noseworthy ocupava o cargo de presidente do Departamento de Neurologia da Mayo Clinic, diretor médico do Departamento de Desenvolvimento, e vice-presidente da Diretoria Executiva da Mayo Clinic em Rochester.

O Dr. Noseworthy é professor do Departamento de Neurologia. Ele é especialista em esclerose múltipla e passou mais de duas décadas desenhando e conduzindo ensaios clínicos controlados. O Dr. Noseworthy é autor de mais de 150 artigos científicos, capítulos e vários livros, incluindo o livro didático de três volumes Neurological Therapeutics: Principles and Practice, agora em sua segunda edição. Ele também ocupou o cargo de editor chefe da Neurology, a revista oficial da Academia Americana de Neurologia.

Durante seu mandato como CEO, o Dr. Noseworthy e sua equipe de liderança garantiram que a Mayo Clinic fosse um recurso de confiança para os pacientes em meio a um ambiente de assistência médica em rápida mudança. O estilo de liderança do Dr. Noseworthy é o de juntar pessoas realmente inteligentes para realizar aquilo que não é realizado sozinho. Por mais de 150 anos, a Mayo Clinic permaneceu comprometida em colocar as necessidades do paciente em primeiro lugar, por meio de uma assistência médica, pesquisas médicas e educação médica realizadas por equipes.

Nascido em Melrose, Massachusetts, o Dr. Noseworthy recebeu seu diploma médico da Universidade Dalhousie University em Halifax, Nova Escócia, Canadá. Ele concluiu sua residência em neurologia na Dalhousie University e na University of Western Ontario, e recebeu uma bolsa de pesquisa da Harvard Medical School. Ele entrou para a Mayo Clinic em 1990. Ele recebeu o prêmio de Aluno do Ano da Dalhousie University (2005), o título de Doutor Honorário em Ciências da University of Western Ontario (2012), e o título de Doutor Honorário em Direito da Dalhousie University (2015). O Dr. Noseworthy foi nomeado Oficial da Ordem de Orange-Nassau (2015) e recebeu o Prêmio Research!America, Geoffrey Beene Builders of Science Award (2016). O Dr. Noseworthy é membro da Diretoria da Merck. O Dr. Noseworthy é Diretor de Saúde do Fórum Econômico Mundial.

O Dr. Noseworthy e sua esposa, Patricia, têm dois filhos, Peter e Mark.