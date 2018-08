新闻发布

2018年8月13日

Gianrico Farrugia, M.D. 当选为Mayo Clinic的新总裁兼首席执行官

明尼苏达州罗切斯特 -- Mayo Clinic董事会(Mayo Clinic Board of Trustees)于8月10日星期五宣布,原Mayo Clinic副总裁兼佛罗里达Mayo Clinic首席执行官Gianrico Farrugia, M.D. (JAN-ree-koh fa-ROO-jah) 将接替John Noseworthy, M.D. 担任Mayo Clinic总裁兼首席执行官。Dr. Noseworthy在 今年年底退休之前仍为Mayo Clinic的总裁兼首席执行官。Drs. Noseworthy and Farrugia将在这一过渡时期密切合作。

Mayo Clinic董事会主席Samuel Di Piazza 表示: “我们非常感谢Dr. Noseworthy在过去九年中以患者为中心的出色的领导和智慧。在他的领导下, Mayo Clinic在医疗保健方面取得了前所未有的变革,取得了巨大的成功,并且在实现这一转变的过程中,我们也为将来继续取得成功打下了坚实的基础。”

自2015年1月以来,Dr. Farrugia一直担任Mayo Clinic的副总裁兼佛罗里达州Mayo Clinic的首席执行官。在此职位上,他领导了超过6400名员工。 在他任职期间,Mayo Clinic佛罗里达分部成为了东南部地区的首选医疗中心(destination medical center), 其在人员,技术和扩建方面进行了大量投资,包括为寻求癌症,神经疾病和神经外科医疗护理的患者建立新的190,000平方英尺的Harry T. Mangurian Jr. Building大楼。 2017年,Mayo Clinic被美国新闻与世界报道的最佳医院荣誉榜 (U.S. News & World Report’s Best Hospitals)评为佛罗里达州最佳医院(best hospital)。

Dr. Noseworthy 说:“Dr. Farrugia是一位富有远见的服务型领袖,他为我们带来了丰富的经验和知识 -- 无论是作为创新者还是执行者。 通过与Mayo Clinic所有员工的合作,以及对我们的价值观和使命的坚定承诺,他将会保持Mayo Clinic作为未来几代全球医疗保健领域领导者的地位。”

在担任Mayo Clinic副总裁及佛罗里达州Mayo Clinic首席执行官之前,Dr. Farrugia是Mayo Clinic个体化医学中心的主任,该中心负责将基因组学应用于常规临床护理。Dr. Farrugia还是Mayo Clinic创新中心的联合创始人。

Dr. Farrugia来自马耳他,他作为医生已经在Mayo工作了30年。 他获得了消化内科及肝脏病科,内科学系和生理学, 和生物医学工程系的联合任命。他是Mayo Clinic董事会(Mayo Clinic Board of Trustees)和Mayo Clinic理事会(Mayo Clinic Board of Governors) 的成员, 他还是Mayo Clinic生物医学科学研究生院的医学和生理学教授,以及生物医学工程系的教师。Dr. Farrugia在位于马耳他Birkirkara的St. Aloysius学院完成了本科学习,并获得了马耳他大学医学院的医学学位。

Dr. Farrugia为 “Think Big, Start Small, Move Fast: A Blueprint for Transformation From the Mayo Clinic Center for Innovation” 的合著者,该书强调了改变当前医疗保健服务的必要性。 他发表了250多篇关于基因组学和胃肠动力障碍治疗的文章。

Di Piazza说:“Dr. Farrugia为这个角色带来了令人印象深刻的经验。 他是一位多产的研究者和发明家,同时也是一位富有成就的高级管理人员,他在Mayo的临床和研究上一直处于创新的前沿。”

Mayo Clinic的领导接替模式是一个经过深思熟虑的且有计划进行的过程,其中包括领导层的发展和继任计划,以确定和准备领导层的每一个关键角色,包括Mayo Clinic的总裁兼首席执行官。 该职位的寻找过程由一个遴选委员会领导,该委员会包括Mayo Clinic董事会和Mayo Clinic 理事会的成员。 他们向Mayo Clinic的领导层,医生和其他有投票权的员工征求对潜在候选人的意见,Mayo Clinic面临的挑战以及下一任总裁兼首席执行官所需的领导素质。

Dr. Noseworthy在Mayo Clinic在质量和安全方面取得最好成绩的一年, 在研究,教育和临床实践方面取得巨大进步, 并完成了37.6亿美元的为期八年的募捐活动(philanthropic campaign) 时决定退休。Mayo Clinic在Dr. Noseworthy任职期间取得的主要成就(major accomplishments) 包括将Mayo从控股公司转移到包括其所有分部的单一运营公司。 这有助于提供业界领先的患者安全和满意度, 高员工满意度, 战略增长,以及优异的的实践,研究,教育和财务业绩。

Mayo Clinic一直被认为是美国最好的医院之一,并且在美国新闻与世界报道的最近的最佳医院荣誉榜上在所有医院中排名第一,也在比其他医院都多的专科上排名第一。Mayo Clinic拥有超过68,000名员工,年收入近120亿美元,每年为来自全美50个州和近140个国家的130多万名患者提供服务。

Dr. Farrugia说:“我谦卑但也很自豪能与世界上最好的员工一起在此基础上取得更大的成功。 虽然巨大的变化继续横扫整个医疗保健领域,但我期待利用创新, Mayo Clinic的标志, 来继续改进我们的医疗保健,为各地患者带来益处。”

Mayo Clinic董事会由31名外部商业和思想领袖以及Mayo医生和管理人员组成,其负责管理Mayo Clinic在亚利桑那州,佛罗里达州和明尼苏达州的各个分部的病人护理,医学教育和研究活动, 以及Mayo Clinic 健康系统(Mayo Clinic Health System),其在上中西部地区拥有数十个地点。

