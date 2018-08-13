إصدار صحفي

13 أغسطس، 2018

انتخاب الدكتور جانريكو فاروجيا رئيس ومدير تنفيذي لمؤسسة Mayo Clinic

روتشستر، مينيسوتا. — أعلن مجلس أمناء Mayo Clinic يوم الجمعة 10 أغسطس أنه انتخب الدكتور جانريكو فاروجيا نائب رئيس Mayo Clinic والمدير التنفيذي لدى Mayo Clinic بفلوريدا ليخلف الدكتور جون نوزورثي كرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة Mayo Clinic. وسيظل الدكتور نوزورثي في منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة Mayo Clinic حتى موعد تقاعده في نهاية هذا العام. وسيعمل الدكتور فاروجيا والدكتور نوزورثي معًا خلال هذه الفترة الانتقالية.

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وقد صرح رئيس مجلس أمناء Mayo Clinic صمويل دي بيازا قائلا: "إننا نشعر بعميق الامتنان للدكتور نوزورثي لقيادته المتميزة التي ركزت على خدمة المرضى وإلهامه لزملائه طوال التسع سنوات الماضية." وأضاف قائلًا: "لقد قطعت Mayo Clinic شوطًا طويلاً من النجاح الباهر في ظل قيادته وسط تغيرات غير مسبوقة في مجال الرعاية الصحية، ووضعت قدميها على الطريق الصحيح لمواصلة النجاح مع بداية هذه الفترة الانتقالية."

وقد كان الدكتور فاروجيا نائب رئيس Mayo Clinic والمدير التنفيذي لـ Mayo Clinic بفلوريدا منذ يناير 2015. وكان في منصبه هذا يرأس فريق عمل يضم أكثر من 6400 موظف. وخلال فترة عمله هذه أصبح فرع Mayo Clinic بفلوريدا الفرع الطبي مقصد المرضى في جنوب شرق أمريكا. كما ازداد الاستثمار في الارتقاء بالأشخاص والتقنيات وعمل توسعات، مثل افتتاح Harry T. Mangurian Jr. Building على مساحة 190000 قدم مربع لتوفير خدمات الرعاية لمرضى السرطان وأمراض الأعصاب وجراحات الأعصاب. وفي عام 2017، صُنِفت Mayo Clinic أفضل مستشفى في فلوريدا في لوحة الشرف لأفضل المستشفيات في U.S. News & World Report يو إس نيوز أند وورلد ريبورت.

ومن جانبه قال الدكتور نوزورثي: "الدكتور فاروجيا قائد ذو رؤية وقائد يحمل معه كم غزير من الخبرة والمعرفة سواءً كمبتكر أو كمدير". وأضاف قائلاً: "كما أنه بالاشتراك مع فريق عمل Mayo Clinic وبفضل تمسكه التام بقيمنا ومهمتنا، سيرسخ مكانة Mayo Clinic باعتبارها الرائد العالمي في مجال الرعاية الصحية للأجيال القادمة."

وقبل تقلد الدكتور فاروجيا منصب نائب رئيس Mayo Clinic والمدير التنفيذي لـ Mayo Clinic بفلوريدا، كان يعمل مدير مركز Mayo Clinic للطب الشخصي المسؤول عن إدخال علم الجينوم إلى مجال الرعاية السريرية الروتينية، كما كان أيضًا مؤسسًا شريكًا لمركز الابتكار لدى Mayo Clinic.

للصحفيين: توجد مقتطفات صوتية بجودة إذاعية للدكتور فاروجيا وصمويل دي بيازا رئيس مجلس أمناء Mayo Clinic بالتحميلات أدناه. وسيتم إضافة مقاطع إضافية عندما تكون متوفرة.

وقد قضى الدكتور فاروجيا الذي جاء من مسقط رأسه بمالطا 30 عامًا طبيبًا لدى Mayo Clinic، حيث عُيِن بالتناوب في قسم الكبد والجهاز الهضمي وقسم الطب الداخلي وقسم الفيزيولوجيا والهندسة الطبية الحيوية، كما أنه عضو مجلس أمناء ومجلس رؤساء Mayo Clinic. وهو أيضًا أستاذ جامعي في الطب والفيزيولوجيا، وعضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الطبية الحيوية بكلية Mayo Clinic للدراسات العليا للعلوم الطبية الحيوية. وقد أتم الدكتور فاروجيا تدريبه الجامعي بكلية سانت الويسيوس

(St. Aloysius) في بيركيركارا بمالطا، ونال شهادته الجامعية في الطب من كلية الطب بجامعة مالطا.

ومن ناحية أخرى، فالدكتور فاروجيا مؤلف شريك لكتاب أفكار عظيمة وبداية بسيطة وتحرك سريع (Think Big, Start Small, Move Fast)، الذي يعد حجر الأساس للتحول والصادر عن مركز Mayo Clinic للابتكار. ويسلط الكتاب الضوء على الحاجة إلى التغيير في نظام تقديم الرعاية الصحية، كما أصدر أكثر من 250 مقال عن علم الجينوم والاضطرابات الحركية للجهاز الهضمي.

وفي السياق نفسه قال صمويل دي بيازا: "يعد الدكتور فاروجيا إضافة ثرية لهذا المنصب بما يحمله من خبرات عميقة." كما أضاف أيضًا: "إنه محلل ومبتكر غزير الإنتاج ومدير بارع، فقد كان من الرعيل الأول في قيادة Mayo Clinic نحو القيام بمهمتها السريرية والبحثية."

ومن الجدير بالذكر أن نموذج Mayo Clinic في تداول القيادة نموذج منظم ومحكم يجمع بين تطوير القيادة وتوالي الخطط من أجل تحديد وإعداد القادة الملائمين لكل منصب حيوي بما في ذلك منصب الرئيس والمدير التنفيذي لـ Mayo Clinic. وتخضع عملية البحث الدقيق عن القادة لإشراف لجنة بحثية يشترك فيها أعضاء من مجلس رؤساء ومجلس أمناء Mayo Clinic. وتجمع اللجنة من القادة رفيعي المستوى والأطباء والموظفين الذين لهم حق التصويت بيانات عن المرشحين المحتملين والتحديات التي تواجه Mayo Clinic والسمات التي يجب توافرها في الرئيس والمدير التنفيذي الجديد.

وقد أتى قرار الدكتور نوزورثي أن يتقاعد بعد إحدى أفضل سنوات Mayo Clinic فيما يختص بالجودة والأمان، والتقدم في الأبحاث والتعليم والممارسات السريرية، وإتمام حملة خيرية استغرقت ثمان سنوات بهدف جمع 3,76 مليار دولار أمريكي. كما تضمنت أهم إنجازات Mayo Clinic في فترة رئاسة الدكتور نوزورثي تحول Mayo Clinic من شركة قابضة إلى شركة مستقلة في جميع مواقعها. وهو ما ساعدها على توفير الريادة في إرضاء المرضى وأمانهم، والرضاء التام للموظفين، والنمو الاستراتيجي، والتميز في الممارسات السريرية والأبحاث والتعليم والأداء المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن Mayo Clinic دائمًا ما يتم تكريمها كأحدى أفضل مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية كما حظيت أكثر من مرة بتصنيف المستشفى الأولى وبالمرتبة الأولى في عدد من التخصصات أكثر من أي مستشفى أخرى وذلك في لوحة الشرف الأخيرة لأفضل المستشفيات الصادرة عن U.S. News & World Report( يو إس نيوز أند وورلد ريبورت) كما أن Mayo Clinic التي تضم أكثر من 68000 موظف ويصل دخلها السنوي إلى 12 مليار دولار أمريكي تقدم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف مريض من جميع الولايات الأمريكية الخمسين وما يقارب 140 دولة حول العالم سنويًا.

ومن جانبه قال الدكتور فاروجيا: "أشعر بالفخر والاعتزاز لأني سأكمل المسيرة وأواصل النجاح مع أفضل فريق عمل في العالم." وأضاف قائلا: "إننا إذ نرى التغيرات الجديدة تغمر مجال الرعاية الصحية، فإني أتطلع إلى الاعتماد على الابتكار الذي يعد السمة المميزة لمؤسسة Mayo Clinic من أجل تحويل خدمات الرعاية الصحية إلى التركيز على ما يفيد المرضى في كل مكان."

ويتحمل مجلس أمناء Mayo Clinic الذي يتكون من 31 عضوًا من رجال الأعمال ورواد الفكر إلى جانب أطباء Mayo Clinic ومديريها مسؤولية تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى والتعليم الطبي والأنشطة البحثية في مراكز Mayo Clinic بأريزونا وفلوريدا ومينيسوتا، بالإضافة إلى مؤسسة Mayo Clinic الصحية وعشرات المواقع التابعة لها في أقصى الغرب الأوسط الأمريكي.

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عن Mayo Clinic

Mayo Clinic منظمة غير هادفة للربح تلتزم بتوفير الممارسات السريرية، والتعليم والبحث، وتوفير الخبراء، وتقديم الرعاية الصحية الشاملة لكل من يحتاج إلى الاستشفاء. للتعرف على المزيد عن Mayo Clinic. زُر شبكة أخبار Mayo Clinic.

للتواصل الإعلامي

شارون ثيمر، مسؤول Mayo Clinic للشؤون العامة. هاتف: 5005-482-705 | بريد الكتروني newsbureau@mayo.edu