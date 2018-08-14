14 أغسطس 2018

مركز Mat-Su الطبي الإقليمي ينضم إلى شبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية

بالمر، ألاسكا - أصبح مركز Mat-Su الطبي الإقليمي هو أحدث عضو في شبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية، وهو يمثل مجموعة مختارة مستقلة من الأنظمة الصحية التي تعمل عن كثب مع Mayo Clinic لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية وتقديم خدمة أفضل لمرضاها ومجتمعاتها.

وبذلك يمكن لمقدمي خدمات مركز Mat-Su الطبي الإقليمي من خلال هذه العلاقة الرسمية الوصول بسرعة إلى أحدث موارد البحث والتشخيص والعلاج في Mayo Clinic عندما يشعرون أنها ستفيد مرضاهم. كما يمكن للمرضى الاستفادة من هذه الموارد الإضافية داخل المجتمع وقريبة من المنزل. وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أية تكاليف إضافية للمرضى، كما يُمكن للمرضى تجنب السفر أو أي مصدر من مصادر الإزعاج غير الضروري.

ويقول ديف والاس، الرئيس التنفيذي لمركز Mat-Su الطبي الإقليمي: "هذه أخبار رائعة لمجتمعنا". "فهذا التعاون مع Mayo Clinic يمكِّن طاقمنا الطبي من الوصول إلى الموارد والخبرات التي تتمتع بها واحدة من المؤسسات الطبية الأكثر احترامًا في العالم. مما سيُغير من مستوى الرعاية والمعرفة الطبية المتاحة محليًا."

ويُوفر مركز Mat-Su الطبي الإقليمي خدمة جراحية متقدمة ومجموعة واسعة من خدمات رعاية المرضى داخل المركز وفي العيادات الخارجية. كما تقوم حاليًا المنشأة المكونة من 74 سريراً بتوسعات تشمل مرفقًا جديدًا للمرضى المقيمين في مجال الصحة السلوكية ومعالجة تعاطي المخدرات ومبنى للمكاتب الطبية وإدارة موسعة للطوارئ.

ويقول الدكتور/ كيث كانون، المدير الطبي لشبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية - المنطقة الجنوبية الغربية: "يسُرنا أن نُرحب بانضمام مركز Mat-Su الطبي الإقليمي لشبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية". "ويواصل Mat-Su التوسع في جهوده لرعاية المرضى ومساعدتهم على التمتع بالصحة والعافية. ونتطلع إلى التعاون مع مقدمي خدمات Mat-Su، ومشاركة معرفتنا وخبرتنا معهم حيث أنهم يقدمون أفضل رعاية لمرضاهم".

وقد طورت Mayo Clinic أول مجموعة متكاملة ومتعددة التخصصات والتي تمارس عملها منذ أكثر من 150 عامًا. واليوم، تعتبر Mayo Clinic هي أكبر مجموعة غير ربحية في العالم، تخدم حوالي 1.3 مليون مريضًا سنويًا. ويعمل مقدمو خدمات Mayo Clinic من كل تخصص على النهوض بالمعرفة الطبية من خلال البحث والتعليم وتطبيق تلك المعرفة على رعاية المرضى.

وسيتمكن مركز Mat-Su الطبي الإقليمي بصفته عضوًا في شبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية من الوصول إلى عدد من الموارد والتي تشمل:

· أسأل خبراء مايو (AskMayoExpert) وهي قاعدة البيانات الطبية التي تقدم إرشادات حول الرعاية وتوصيات علاجية ومعلومات مرجعية طبية لاستخدامها في نقطة الرعاية.

· الاستشارة الإلكترونية (eConsults) وهي خدمة تقوم بتوصيل الأطباء مع أخصائيي Mayo Clinic فيما يتعلق بمسائل رعاية المرضى.

· المجالس الإلكترونية (eBoards) وهي عبارة عن مؤتمرات الفيديو المباشرة التي تمكِّن مقدمي الخدمات من مراجعة ومناقشة إدارة الحالات المعقدة مع فريق متعدد التخصصات من أخصائيي Mayo Clinic وغيرهم من الأطباء في شبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية.

· استشارات الرعاية الصحية وهي تُمكن أعضاء الشبكة من الوصول إلى الخبرات السابقة والخبرة العلمية المتوافرة لدى Mayo Clinic لمساعدتهم على تحقيق الأهداف السريرية والتشغيلية والتجارية.

كما سيتمكن موظفو Mat-Su من الوصول إلى مكتبة Mayo Clinic الخاصة بمواد تثقيف المرضى، بالإضافة إلى فرص التطوير المهني وبرامج التعليم الطبي المستمر في Mayo Clinic.

وتقول الدكتورة/ ميغان ليندستروم، رئيس الفريق الطبي في مركز Mat-Su الطبي الإقليمي: "يُشرفنا العمل مع بعض مقدمي الرعاية الصحية الأكثر نجاحًا في الولاية". "وسيوفر التعاون مع Mayo Clinic موارد إضافية لفريقنا الطبي وأعضاء المجتمع. حيث تشترك Mayo Clinic ومركز Mat-Su الطبي الإقليمي في الالتزام بتقديم أفضل رعاية للمرضى. وهدفنا ونحن نعمل معًا هو تحقيق درجة عالية من العمل الجماعي للرعاية الصحية في المنطقة وللمرضى في وادي Mat-Su."

ويعتبر مركز Mat-Su الطبي الإقليمي والأعضاء الآخرين في شبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية بمثابة أنظمة صحية مستقلة تتشارك في الالتزام مع Mayo Clinic بتحسين تقديم الرعاية الصحية. وقد تأسست شبكة الرعاية الصحية Mayo Clinic Care Network في عام 2011، وتضم أكثر من 40 مستشفى عضو في الولايات المتحدة والصين والمكسيك والفلبين والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.

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حول مركز Mat-Su الطبي الإقليمي مركز Mat-Su الطبي الإقليمي هو عبارة عن منشأة للرعاية الوجيزة للحالات الحادة تتكون من 74 سريرًا، وتُوفر خدمة جراحية متطورة، بما في ذلك جراحات الروبوت في استبدال الركبة الجزئي والكلي، واستبدال مفصل الورك بالكامل، والرعاية القلبية والعلاج المكثف والعام وخدمات الطوارئ والتصوير التشخيصي ودراسات النوم والرعاية العاجلة وبرنامج رصد الصرع الوحيد في ألاسكا ومركز الأسرة والولادة. اعرف المزيد عن مركز Mat-Su الطبي الإقليمي.

حول Mayo Clinic Mayo Clinic هي منظمة غير ربحية ملتزمة بالممارسات السريرية والتعليم والبحوث، وبتوفير رعاية شاملة ناجمة عن خبرة لكل من يحتاج الشفاء. اعرف المزيد عن Mayo Clinic. زيارة شبكة أخبار Mayo Clinic.

جهة الاتصال الإعلامية ألان كرافت، مركز Mat-Su الطبي الإقليمي، 907-861-6849، craft@msrmc.com

رودا مادسون، مسؤول الشؤون العامة في Mayo Clinic، 507-284-5005، newsbureau@mayo.edu