20 de agosto de 2018

Mayo Clinic eleita melhor hospital dos EUA segundo o U.S. News & World Report

Newswise — ROCHESTER, Minnesota, EUA – A Mayo Clinic foi eleita o melhor hospital do país na 29ª lista de honra dos melhores hospitais dos EUA do periódico U.S. News & World Report. A Mayo Clinic também ficou em primeiro lugar em mais especialidades do que qualquer outro hospital dos EUA.

A Mayo Clinic sempre ocupou os primeiros lugares da tradicional lista dos melhores hospitais dos EUA. Outros destaques deste ano incluem:

O campus do Arizona da Mayo Clinic é o número 11 entre os hospitais dos Estados Unidos.

A Mayo Clinic é o hospital número 1 no Arizona, na Flórida e em Minnesota.

A Mayo Clinic ficou em primeiro lugar na região de Jacksonville, Flórida, e na região metropolitana de Phoenix.

A Mayo Clinic faz parte de um seleto grupo de hospitais reconhecido pelo ranking de melhores hospitais da lista de honra dos melhores hospitais dos EUA graças à sua “excelência de alto nível” de acordo com o U.S. News & World Report. A lista de honra inclui os 20 hospitais com a maior pontuação geral combinada em 16 especialidades médicas e cirúrgicas.

A Mayo Clinic ficou em primeiro lugar na lista de honra e em primeiro, segundo ou terceiro lugar em 11 especialidades. As seis especialidades em que conquistou o primeiro lugar foram:

Diabetes e endocrinologia

Gastrenterologia e cirurgia gastrointestinal

Geriatria

Ginecologia

Nefrologia

Neurologia e neurocirurgia

A Mayo Clinic ficou em segundo lugar em quatro especialidades — cardiologia e cirurgia cardíaca, ortopedia, pneumologia e urologia (em um empate com outro hospital). Conquistamos o terceiro lugar na área de oncologia.

As especialidades são medidas em relação a vários fatores, como índice de mortalidade, segurança do paciente, equipe de enfermagem e status Magnet (o padrão de ouro em enfermagem), serviços ao paciente, tecnologia e reputação. A equipe da Mayo Clinic trabalha para fornecer os mais elevados padrões de atendimento e para transformar descobertas científicas em avanços clínicos a fim de ajudar pessoas no mundo inteiro.

“Nós estamos extremamente honrados e gratos pelo reconhecimento do U.S. News & World Report”, afirma John Noseworthy, M.D., presidente e CEO da Mayo Clinic. “Esse ranking reconhece a Mayo Clinic como um centro médico ideal para pacientes com doenças graves e complexas, bem como o compromisso total de nossa equipe com o atendimento aos pacientes e a abrangência de nossa atuação médica.”

O compromisso da Mayo Clinic com a qualidade remonta há mais de 150 anos, quando os irmãos Mayo inventaram a abordagem em equipe à medicina — uma abordagem que evolui e melhora continuamente. Os médicos da Mayo Clinic recebem salários que eliminam qualquer pressão financeira sobre as decisões de atendimento ao paciente. Os especialistas da Mayo Clinic trabalham em várias especialidades para fornecer atendimento amplo e coordenado aos pacientes.

Mais de 1,3 milhão de pessoas dos 50 estados dos EUA e de cerca de 140 países confiam na Mayo Clinic para receber diagnósticos e tratamentos todo ano.

“A Mayo Clinic é diferente”, afirma o doutor Noseworthy. “Momentos após entrarem em nossos hospitais, os pacientes afirmam que sentem a diferença, o que, com muita frequência, renova suas esperanças. Nossas equipes aplicam sua experiência médica coletiva às condições graves e complexas que nossos pacientes enfrentam para chegar à resposta certa logo na primeira vez.”

Muitas agências externas classificam a qualidade no atendimento à saúde. A Mayo Clinic é a única organização de atendimento à saúde que está sempre entre os melhores provedores do país, independentemente da métrica de qualidade utilizada.

