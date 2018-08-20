نشرة إخبارية

20 أغسطس 2018

تحتل Mayo Clinic المرتبة الأولى بين المستشفيات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بحسب تصنيف U.S. News & World Report

روتشستر، مينيسوتا. - لقد حازت Mayo Clinic على لقب أفضل مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية في "قائمة الشرف للمستشفيات الأفضل" في الولايات المتحدة، وذلك في التصنيف السنوي التاسع والعشرين والصادر عن U.S. News & World Report. كما احتلت Mayo Clinic المرتبة الأولى في عددٍ أكبر من التخصصات عن أي مستشفى آخر في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن Mayo Clinic دائمًا ما تحتل المراتب الأعلى في "قائمة الشرف للمستشفيات الأفضل". وتشمل النقاط الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها لهذا العام ما يلي:

احتل مقر Mayo Clinic في ولاية أريزونا المرتبة رقم 11 بين المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

حازت Mayo Clinic على المرتبة رقم 1 في ولايات أريزونا، وفلوريدا ومينيسوتا.

حازت Mayo Clinic على المرتبة رقم 1 في المناطق الحضرية جاكسونفيل وفلوريدا وفينيكس.

وتُعد Mayo Clinic جزءًا من مجموعة مختارة من المستشفيات المعترف بها في "قائمة الشرف للمستشفيات الأفضل" من أجل "اتساع التميز"، وفقًا لتصنيف U.S. News & World Report. وتتكون قائمة الشرف من 20 مستشفى بأعلى الدرجات الكلية في 16 تخصص طبي وجراحي.

وتأتي Mayo Clinic في المرتبة الأولى بشكل عام في قائمة الشرف وتحتل المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة في 11 تخصصًا. حيث تحتل المرتبة رقم 1 في ستة تخصصات، هي:

مرض السُكري والغدد الصماء

أمراض وجراحات الجهاز الهضمي

أمراض الشيخوخة

أمراض النساء والتوليد

أمراض الكُلي

أمراض وجراحات الأعصاب

كما احتلت Mayo Clinic المرتبة الثانية في أربعة تخصصات، هي: أمراض وجراحات القلب، جراحات العظام، أمراض الرئة، وأمراض المسالك البولية (بالمشاركة في المرتبة مع مستشفى أخرى). وجاءت في المرتبة رقم 3 في أمراض السرطان.

ويتم تقييم الاختصاصات وفقًا للعديد من العوامل، بما في ذلك مؤشر الوفيات وسلامة المرضى والعاملين في التمريض وجائزة ماجنيت "Magnet" (والتي تُمثل المعيار الذهبي في التمريض) والخدمات المقدمة للمرضى والتكنولوجيا المستخدمة وسمعة المستشفى. ويعمل موظفو Mayo Clinic على تقديم أعلى معايير الرعاية وتحويل الاكتشافات العلمية إلى تقدمات سريرية تُساعد المرضى في كل مكان.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتورجون نوزورثي، رئيس Mayo Clinic ومديرها التنفيذي: "نشعُر بالاعتزاز والتقدير على تكريمنا من جانب U.S. News & World Report". "فهذا التصنيف يجعل Mayo Clinic الوجهة الأولى للمرضى الذين يعانون من الأمراض المعقدة والخطيرة ويُسلط الضوء على التزام موظفينا الكامل برعاية المرضى والعُمق الاستثنائي والاتساع الكبير لممارستنا الطبية".

ويعود التزام Mayo Clinic بالجودة إلى أكثر من 150 عامًا عندما اخترع الأخوان Mayo المنهج القائم على الفريق في العمل الطبي، وهو منهج يتطور ويخضع للتحسين باستمرار. ويحصل أطباء Mayo Clinic على أجورهم لإزالة أي ضغوط مالية من قرارات رعاية المرضى. ويعمل خبراء Mayo Clinic عبر التخصصات لتقديم رعاية شاملة ومنسقة للمرضى.

ويتوجه أكثر من 1.3 مليون شخص من جميع الولايات الخمسين الكائنة في الولاية المتحدة الأمريكية ومن حوالي 140 دولة إلى Mayo Clinic للتشخيص والعلاج كل عام.

ويقول الدكتور نوزورثي: "Mayo Clinic تختلف عن الآخرين." "ففي اللحظة التي يطرُق فيها المريض باب Mayo Clinic يقول إنه يستطيع أن يُدرك هذا الاختلاف، وهذا غالبًا يكون له دور في أن يبعث فيه الأمل من جديد. ويقوم فريقنا الطبي بتطبيق خبراتهم الطبية الجماعية على الحالات الخطيرة والمعقدة التي يواجهها مرضانا لموافاتهم بالإجابة الصحيحة ومن المرة الأولى".

تقوم العديد من الوكالات الخارجية بتقييم الجودة في مجال الرعاية الصحية. وتفخر دومًا Mayo Clinic بأنها هي منظمة الرعاية الصحية الوحيدة التي تُصنف باستمرار بين كبار مقدمي الخدمات في جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن مقياس الجودة المستخدم.

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حول Mayo Clinic

Mayo Clinic هي منظمة غير ربحية ملتزمة بالممارسات السريرية والتعليم والبحوث، وبتوفير رعاية شاملة ناجمة عن خبرة لكل من يحتاج الشفاء. اعرف المزيد عن Mayo Clinic. زيارة شبكة أخبار Mayo Clinic.

جهة الاتصال الإعلامية:

رودا مادسون، مسؤول الشؤون العامة في Mayo Clinic، 507-284-5005، newsbureau@mayo.edu