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2018年8月20日

Mayo Clinic被美国新闻与世界报道评为全美排名第一的医院

明尼苏达州罗切斯特 – Mayo Clinic被美国新闻与世界报道评为第29届年度“最佳医院荣誉榜”上的全美最佳医院， 同时Mayo Clinic排名第一的专科的数量也超过美国的其他任何医院。

Mayo Clinic一直名列或几乎名列“最佳医院荣誉榜”之首。今年的其他亮点还包括：

Mayo Clinic的 亚利桑那分部在全美国医院中排名第11。

Mayo Clinic在亚利桑那州，佛罗里达州和 明尼苏达州都排名第一。

Mayo Clinic是佛罗里达州杰克逊维尔以及凤凰城地区排名第一的医院。

根据美国新闻与世界报道，Mayo Clinic是“最佳医院荣誉榜”中被认为”在许多领域表现卓越”的医院集团之一。该荣誉榜包括在16个内科 和外科专业中总分最高的20家医院。

Mayo Clinic在该荣誉榜上整体排名第一，并在11个不同专科中排名第一，第二或第三。在下面六个专科中排名第一：

糖尿病和内分泌学

消化内科和胃肠外科

老年病学

妇科

肾脏病学

神经病学和神经外科

Mayo Clinic在下面四个专科中排名第二 - 心脏病学和心脏外科，骨科，肺病学，和泌尿外科（并列）。它在癌症专科排名第三。

该排名通过各种不同因素来评估各专科，包括死亡率指数，患者安全，护理人员配备和磁性医院认证状况（护理领域的黄金标准），患者服务，技术和声誉等。Mayo Clinic的工作人员致力于提供最高标准的医疗护理，并将科学发现转化为临床进步来帮助世界各地的人们。

“我们对美国新闻与世界报道的认可感到既谦卑又荣幸，” John Noseworthy, M.D.说道，Mayo Clinic总裁兼首席执行官，“该排名是对Mayo Clinic作为复杂危重疾病患者的目的地医疗中心，员工对患者的优质医疗护理服务，以及我们医疗实践的深度和广度的肯定。”

Mayo Clinic对服务质量的承诺可追溯到150多年前，当时Mayo兄弟发明了基于团队的医疗模式- 这种模式仍在不断发展和改进。Mayo Clinic医生的薪水水平使他们在为患者做医疗决策时能完全避免自身财务因素的影响。Mayo Clinic的专家通过跨专业工作来为患者提供全面和协调的医疗护理。

每年有来自全美50个州和约140个不同国家的130多万人来Mayo Clinic寻求诊断和治疗。

“Mayo Clinic与众不同，” Dr. Noseworthy说，“我们的患者说，在走进我们医院大门的那一刻，他们就能感受到这种与众不同 – 这往往能给患者带来新的希望。我们的团队应用其医疗专业知识来治疗患者的各种严重和复杂的疾病 – 并努力在最开始就提供最佳的治疗方案。”

许多外部机构都对医疗质量进行评估。但无论采用何种质量评比标准，Mayo Clinic都是唯一一家始终跻身全美国顶级医疗服务提供者的医疗机构。

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关于Mayo Clinic

Mayo Clinic是一家致力于临床实践，教育和研究的非营利组织，为需要诊治的每个人提供所需的专业和全面的健康服务。Learn more about Mayo Clinic.Visit the Mayo Clinic News Network.

媒体联系：

Rhoda Madson, Mayo Clinic公共事务部，507-284-5005，电子邮件：newsbureau@mayo.edu