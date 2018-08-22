لطين لمحاربة البكتيريا في الجروح: قد تكون الممارسة القديمة حلاً جديدًا

النشرة الإخبارية

22 أغسطس 2018

الطين لمحاربة البكتيريا في الجروح: قد تكون الممارسة القديمة حلاً جديدًا

روشستر، مينيسوتا. -- يعتبر استخدام الطين أو الطين الرطب كعلاج جلدي موضعي أو كضمادة من الممارسات الشائعة في بعض الثقافات، ويعود مفهوم استخدام الطين كدواء أقدم العصور. في الوقت الحاضر، وجد باحثو Mayo Clinic والمتعاونون معهم بجامعة ولاية أريزونا أن نوعًا واحدًا على الأقل من الطين قد يساعد في مكافحة البكتيريا المسببة للأمراض في الجروح، بما في ذلك بعض البكتيريا المقاومة للعلاج. تظهر النتائج في المجلة الدولية المتعلقة بالعوامل المضادة للميكروبات..

"لقد أظهرنا أن هذا الطين ذو المحتوى الحديدي المنخفض يمكن أن يقتل بعض سلالات البكتيريا تحت الظروف المختبرية المستخدمة، بما في ذلك البكتيريا التي تنمو كالأغشية الحيوية، والتي يمكن أن تشكل تحديًا كبيرًا في العلاج"، كما يقول روبين باتل، دكتوراه في الطب، وهو متخصص في الميكروبيولوجيا السريرية والأمراض المعدية بـ Mayo Clinic وكبير مؤلفي الدراسة. تظهر الأغشية الحيوية عندما تعلق البكتريا بالأسطح وتطور غشاء أو طبقة واقية مما يجعلها مقاومة للمضادات الحيوية نسبياً. وهي تظهر في ثلثي الإصابات التي يشاهدها الأطباء.

يقول إنريكيتا باريرا، مدير البرامج في قسم علوم الأرض بمؤسسة العلوم الوطنية (National Science Foundation)، والتي مولت البحث: "إن هذه الدراسة تمثل تقدمًا مهمًا في فهم كيفية إظهار الطين، وتحديدًا الطين الأزرق من ولاية أوريغون، لخصائص طبية من خلال التعلق بالبكتيريا المسببة للأمراض".

في الاختبارات المعملية وجد الباحثون أن الطين له تأثيرات مضادة للبكتيريا وذلك ضد بعض أنواع البكتيريا مثل الإشريكية القولونية (Escherichia coli)، العنقودية الذهبية (Staphylococcus aureus)، بما في ذلك السلالات المقاومة مثل CRE و MRSA. فقد كان تعليق الطين فعال ضد عدد من البكتيريا سواء في الحالة العالقة أو حالة الغشاء الحيوي.

هذا البحث تمهيدي أولي ويحذر المؤلفون من أنه تم اختبار تركيز واحد فقط من نظام التعليق الطيني، استنادًا إلى النتائج الأولية. الاختبارات المعملية هي الخطوة الأولى في محاكاة البيئة المعقدة الموجودة في الجروح الفعلية المصابة. كما أنهم يحذرون أيضًا من أن ليس كل أنواع الطين مفيدة. فقد يساعد البعض منه على نمو البكتيريا. هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتحديد وإعادة إنتاج خصائص الطين التي هي مضادة للجراثيم، وذلك بهدف ربما توليف مركب ثابت من المعادن الرئيسية تحت مراقبة الجودة.

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