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2018年8月22日

用粘土来对抗伤口中的细菌：古老的方法成为新的治疗手段

明尼苏达州罗切斯特 -- 在一些文化传统中，使用泥或湿粘土作为局部皮肤治疗或泥敷剂是一种常见的做法，而用泥作为一种治疗药物的概念可以追溯到人类的最早时期。现在，Mayo Clinic的研究人员及其在亚利桑那州立大学的合作者们发现，至少有一种粘土可以帮助对抗创伤中的致病细菌，包括一些抗药性细菌。 该研究结果发表在《国际抗菌药物杂志》（v.）上。

Mayo Clinic临床微生物学家，传染病专家及本研究资深作者Robin Patel, M.D.,表示：“我们发现这种含有还原性铁的粘土可以在实验室条件下杀死一些细菌菌株，包括对治疗极具有挑战性的作为生物膜生长的细菌。”当细菌附着到表面后往往会形成薄膜或保护性涂层，而产生的生物膜使其对抗生素具有了相对的抗药性。在医生所观察到的感染中，三分之二会有生物膜产生。

美国国家科学基金会地球科学部项目主任Enriqueta Barrera表示：“这项研究是在了解粘土，特别是来自俄勒冈州的蓝粘土，如何通过附着在病原菌上而显示出药用特性方面的重要进展。” 该基金会资助了本研究。

在实验室测试中，研究人员发现粘土对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌等细菌具有抗菌作用，包括CRE和MRSA等耐药菌株。 粘土悬浮液对许多浮游和生物膜状态下的细菌都有效。

该研究是初步性的。研究作者告诫说，根据初步结果本研究只测试了一种浓度的粘土悬浮液，实验室测试是模拟实际感染伤口中复杂环境的第一步。 他们还提醒说，并非所有类型的粘土都是有益的，有些可能实际上会有助于细菌生长。需要更多的研究来鉴定和再现抗菌粘土的性质，其目的是在有效质量控制的情况下合成关键矿物的一致化合物。

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