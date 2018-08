COMUNICADO À IMPRENSA

30 de agosto de 2018

Pesquisadores da Mayo Clinic identificam uma potencial nova abordagem para tratar o câncer de mama HER2 positivo

Newswise — ROCHESTER, Minnesota, EUA – Pesquisadores da Mayo Clinic identificaram uma nova via importante pela qual os cânceres de mama HER2 positivo se desenvolvem e descobriram que um suplemento alimentar chamado ciclocreatina pode bloquear o crescimento do câncer de mama HER2 positivo. As descobertas foram publicadas na Cell Metabolism.

"O receptor HER2 tirosina quinase, que funciona como um interruptor para ligar ou desligar as funções celulares, é um fator chave no câncer de mama e está superexpressado em cerca de um quarto de todos os cânceres de mama", afirma Taro Hitosugi, Ph.D., farmacologista da Mayo Clinic e autor correspondente do artigo. "Embora medicamentos como o trastuzumabe tenham melhorado os resultados para alguns pacientes com câncer de mama HER2 positivo, alguns tumores são ou tornaram-se mais resistentes a esse medicamento."

O Dr. Hitosugi e seus colegas decidiram explorar meios de resolver esta necessidade clínica insatisfeita. A estratégia era desenvolver um tratamento para atingir o metabolismo energético mitocondrial do tumor, que é o processo usado pelas células cancerígenas para manipular energia durante o metabolismo e dessa forma se desenvolverem.

O desafio para os pesquisadores foi determinar quais enzimas mitocondriais eram ativadas pelas células cancerígenas HER2. "Adotamos abordagens metabolômicas e proteômicas para identificar eventos metabólicos dependentes de HER2 e descobrimos que a sinalização do HER2 ativa a creatina quinase 1 mitocondrial", afirmou o Dr. Hitosugi.

O Dr. Hitosugi e seus colegas descobriram que a ciclocreatina, um suplemento alimentar utilizado em bebidas esportivas, atinge eficazmente a enzima creatina quinase 1 mitocondrial e reduz o crescimento do câncer sem toxicidade. Esta descoberta foi confirmada em modelos com ratos, onde tumores HER2 positivo resistentes ao trastuzumabe e derivados de um paciente foram administrados ao rato.

"Estávamos animados para ver esta pesquisa traduzida em uma potencial nova terapia para o tratamento do câncer de mama HER2 positivo resistente ao trastuzumabe", afirma Matthew Goetz, M.D., diretor do programa de pesquisas sobre o câncer de mama da Mayo Clinic. "Com base nesses dados, o trabalho continuará a desenvolver um ensaio clínico para desenvolver a ciclocreatina como um novo medicamento que atinja a creatina quinase 1 mitocondrial."

Kiran Kurmi, Ph.D., é o autor principal do estudo. A tese de doutorado do Dr. Kurmi deu origem ao estudo.

