النشرة الإخبارية

30 أغسطس 2018

توصل الباحثون في Mayo Clinic لأسلوب جديد محتمل في علاج أورام الثدي الإيجابية HER2

روتشستر، مينيسوتا. – توصل الباحثون في Mayo Clinic إلى مسارٍ جديدٍ مهمٍ تنمو به أورام الثدي الإيجابية HER2 واكتشفوا أن المكملات الغذائية المُسمى سيكلوكرياتين (cyclocreatine) قد تعوق من نمو أورام الثدي الإيجابية HER2. وقد قاموا بنشر النتائج التي توصلوا إليها في Cell Metabolism.

ويقول الدكتور تارو هيتوسوجي، الحاصل على درجة الدكتوراه، والعالم الصيدلاني في Mayo Clinic ومؤلف هذه الدراسة: "إن مستقبل HER2 كاينيز التايروسين والذي يعمل كمفتاح "فتح" أو "إيقاف" في الوظائف الخلوية، يعتبر هو المحرك الرئيسي لأورام الثدي، والذي يتم فرط التعبير عنه في حوالي ربع سرطانات الثدي". "وفي حين أن الأدوية مثل تراستوزوماب (trastuzumab) تُحسن النتائج بالنسبة لبعض المرضى اللاتي تُعاني من سرطان الثدي الإيجابي HER2، ولكن بعض الأورام ستُصبح أو قد تصبح مقاومة لهذا الدواء".

لذا، قرر الدكتور هيتوسوجي وزملاؤه استكشاف طرقًا للتوصل إلى حل بشأن هذه الحاجة السريرية التي لم يتم تلبيتها بعد. وكانت استراتيجيتهم هي تطوير علاج لاستهداف أيض طاقة خلايا الميتوكوندريا في الورم، وهي العملية التي تستخدمها الخلايا السرطانية لمعالجة الطاقة أثناء أيض الخلية كي تنمو.

وكان التحدي الذي يواجه الباحثين هو تحديد إنزيمات الميتوكوندريا التي تم تنشيطها بواسطة الخلايا السرطانية HER2. وفي هذا الشأن، يقول الدكتور هيتوسوجي: "لقد استخدمنا أساليب الأيض والبروتيوميات لتحديد الأحداث الأيضية المعتمدة على HER2 واكتشفنا أن إشارات HER2 تُنشط من الكرياتين كاينيز 1 الموجود في الميتوكوندريا".

وقد اكتشف الدكتور هيتوسوجي وزملاؤه أن مادة السيكلو كرياتين والتي تعتبر نوع من أنواع المكملات الغذائية التي تُستخدم في المشروبات الرياضية تستهدف إنزيم الكرياتين كاينيز 1 الموجود في الميتوكوندريا وتعمل على التقليل من نمو السرطان دون سمية. وقد تم التأكد من هذه النتيجة في نماذج الفئران التي كانت تُعطي جرعة من أورام الثدي الإيجابية HER2 المُستمدة من إحدى المرضى المقاومة لعقار تراستوزوماب.

وهنا يقول الدكتور ماثيو غوتز، مدير برنامج Mayo Clinic لأبحاث سرطان الثدي: "نحن متحمسون لرؤية هذا البحث يُترجم إلى علاجٍ جديدٍ محتمل لعلاج أورام الثدي الإيجابية HER2 والمقاومة لعقار تراستوزوماب. "واستنادًا إلى هذه البيانات، سيستمر العمل في تطوير تجربة سريرية لتطوير عقار سيكلو كرياتين كعقارٍ جديدٍ يستهدف الكرياتين كاينيز 1 الموجود في الميتوكوندريا".

ويعتبر الدكتور كيران كورمي، الحاصل على درجة الدكتوراه، هو أول مؤلف للدراسة. وقد أدت رسالة الدكتوراه التي أعدها الدكتور كورمي إلى هذه الدراسة.

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