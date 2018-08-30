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2018年8月30日

Mayo Clinic的研究人员发现了治疗HER2阳性乳腺癌的潜在新方法

明尼苏达州罗切斯特 --- Mayo Clinic的研究人员确认了HER2阳性乳腺癌生长所需的一个重要新途径，并发现一种名为环肌酸 (cyclocreatine) 的膳食补充剂可能阻止HER2阳性乳腺癌 (HER2 positive breast cancer) 的生长。 他们的研究结果发表在《细胞代谢杂志》(Cell Metabolism) 上。

该文通讯作者, Mayo Clinic 药理学家Taro Hitosugi, Ph.D. 表示:“HER2受体酪氨酸激酶在细胞功能中作为'开启'或'关闭'的作用，它是乳腺癌的关键驱动因素，并且在约四分之一的乳腺癌中过度表达.。虽然曲妥珠单抗(trastuzumab)等药物改善了一些HER2阳性乳腺癌患者的预后，但有些肿瘤已经或可能对这种药物产生抗药性。”

Dr. Hitosugi及其同事决定探索解决这一临床需求的方法。 他们的策略是开发针对肿瘤线粒体能量代谢的治疗, 其中肿瘤线粒体能量代谢为癌细胞通过在细胞代谢过程中操控能量来进行生长的过程。

研究人员面临的主要挑战是确定哪些线粒体酶被HER2癌细胞激活。Dr. Hitosugi表示:“我们采用代谢组学和蛋白质组学的方法来确认HER2依赖的代谢过程，发现HER2信号会激活线粒体肌酸激酶1。”

Dr. Hitosugi及同事发现环肌酸，一种用于运动饮料的膳食补充剂, 环孢菌素, 可有效地靶向线粒体肌酸激酶1并减少癌症生长, 而其本身并无毒性。 在小鼠动物模型中证实了这一发现，该模型为接受了源自患者的具有曲妥珠单抗抗性的HER2阳性肿瘤的小鼠。

Mayo Clinic Breast Cancer research program 主任Matthew Goetz, M.D.表示:“我们很高兴看到这项研究能转化为一种治疗对曲妥珠单抗具有抗药性的HER2阳性乳腺癌的潜在新疗法，。基于这些数据，临床试验工作将接着开展, 来开发环肌酸作为靶向线粒体肌酸激酶1的新药。”

Kiran Kurmi, Ph.D. 是该研究的第一作者, 这项研究基于他的博士论文。

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