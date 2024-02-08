ن يدي لأنني لا أستطيع الإمساك بها جيداً. ونبهني أحد الأصدقاء إلى أنني ربما أكون مصاباً بمتلازمة النفق الرسغي. ولكن ألا تُصيب هذه المتلازمة الأشخاص الذين يعملون على الحاسوب طوال اليوم؟ هل يمكنكم تقديم مزيد من الشرح حول هذه الحالة؟

الإجابة: إن العمل باليدين باستمرار يمكن أن يرهقهما ويسبب لهما الألم والخدر والضعف. ومتلازمة النفق الرسغي هي إحدى الحالات المرضية التي يمكن أن تؤثر على العديد من أصحاب المهن، بمن فيهم المزارعون وسائقو الشاحنات وعمّال المصانع والبنّاؤون، وغيرهم.

والنفق الرسغي هو حالة يسببها انضغاط العصب المتوسط الموجود في الرسغ. يمنح هذا العصب الإحساس لأصابع الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر، كما يرسل الإشارات إلى العضلات حول قاعدة الإبهام.

تشمل بعض مسببات متلازمة النفق الرسغي الحالات المرضية مثل التهاب المفاصل، والنقرس والسكري والداء النشواني والعدوى والكتل وإصابات الرسغ الشديدة. ومن بين الأسباب الأخرى الظروف البيئية أو ظروف مكان العمل الذي يتضمن الإمساك المتكرر أو القوي، واستخدام الماكينات الثقيلة والأدوات اليدوية الهزازة.

تشمل أعراض متلازمة النفق الرسغي ما يلي:

الخدر والوخز في الأصابع.

التورم والشعور بعدم الارتياح في اليدين والأصابع

الضعف، خاصةً عند القرص أو الإمساك

إسقاط الأشياء

الاستيقاظ أثناء الليل لهز اليدين

الشعور بخدر في الأصابع بمجرد الاستيقاظ في الصباح

تشخيص متلازمة النفق الرسغي

لتحديد ما إذا كنت مصاباً بمتلازمة النفق الرسغي، سيناقش معك اختصاصي تقويم العظام تاريخ الأعراض ويُجري فحصاً بدنياً على اليدين والرسغين.

قد تُجرى أو تُطلب اختبارات أخرى تشمل:

اختبار تمييز الحسّ عند الوخز في نقطتين على أطراف الأصابع لتحديد أي الأصابع مصاب بضعف الإحساس

اختبار تينيل، والذي يُجرى عن طريق النقر على عصب النفق الرسغي لمعرفة ما إذا كان ذلك يسبب وخزاً في أصابعك

اختبار دوركان، والذي يتضمن الضغط بالإبهام على عصب النفق الرسغي لمعرفة ما إذا كان الشعور بالخدر أو الوخز يزداد سوءاً

إجراء أشعة سينية على اليد المصابة

علاج الحالة

الطرق العلاجية مقسّمة لإجراءات غير جراحية وإجراءات جراحية.

تشمل الإجراءات غير الجراحية ارتداء جبيرة داعمة للرسغ أثناء الليل وأخذ حُقن كورتيزون.

ينطوي التدخل الجراحي لعلاج المتلازمة على تخفيف الضغط على النفق الرسغي. حيث يُقسّم سطح النفق الرسغي مما يخفف الضغط عن العصب المتوسط. قد تكون الجراحة مفتوحة أو بالتنظير.

وكلاهما يُجرى دون مبيت في المستشفى. والتنظير الجراحي هو إجراء طفيف التوغل. ويُجرى في غرفة العمليات مع استخدام تخدير بسيط أو بدونه. وبعد حقن الدواء لتخدير راحة اليد والرسغ، يُعمل شق صغير بالقرب من الرسغ. وتُمرر كاميرا صغيرة من خلال الشق إلى داخل النفق الرسغي. يفحص الجراح النفق ثم يستخدم شفرة متصلة بالكاميرا لقطع الرباط الرسغي المستعرض - سطح النفق - لتخفيف الضغط على العصب.

للحصول على أفضل النتائج بعد الجراحة، احرص على استشارة اختصاصي جراحة تقويم عظام اليد عندما يكون الشعور بالخدر والوخز لا يزال متقطعاً وليس مستمراً.

الوقاية من متلازمة النفق الرسغي

لا توجد طرق مثبته للوقاية من متلازمة النفق الرسغي، ولكن يمكن تخفيف الضغط على اليدين والرسغين عن طريق:

تقليل قوة قبضة اليد والحرص على إرخائها.

إذا كانت مهنتك تستدعي العمل على آلة تسجيل النقود أو لوحة مفاتيح، فاضغط على المفاتيح برفق.

أخذ فترات راحة قصيرة، ولكن متكررة.

افرد يديك ورسغيك واثنيهما برفق بشكل منتظم. بدّل بين المهام إذا كان ذلك ممكناً. يكون ذلك ضرورياً بشكل خاص إذا كنت تستخدم معدات هزازة أو تحتاج لبذل قوة كبيرة. يمكن لبضع دقائق في كل ساعة أن تصنع فارقاً.

الانتباه لوضعية اليد.

تجنبثني رسغك بالكامل لأعلى أو لأسفل. إن البقاء في وضعية متوسطة مسترخية هو الأفضل.

تحسين وضعية الجسم

تحني الوضعية الخاطئة الكتفين للأمام، وتُقصّر عضلات الرقبة والكتفين وتضغط على أعصاب الرقبة. يمكن أن يؤثر هذا على الرسغين والأصابع واليدين ويسبب آلام الرقبة.

إبقاء يديك دافئتين.

تزيد احتمالية الإصابة بآلام اليد والتيبس إذا كنت تعمل في بيئة باردة. إذا كنت لا تستطيع التحكم في درجات الحرارة في مكان العمل، فارتدِ قفازات مفتوحة الأصابع لتحافظ على دفء اليدين والرسغين.

إذا ظهرت عليك أعراض، فاستشر اختصاصي تقويم العظام لتحديد أفضل علاج للحفاظ على وظيفتك أو للعودة إلى العمل.

— الدكتورة كريستين كريم، اختصاصية جراحة تقويم العظام في مايو كلينك، ألبرت ليا وأوستن في ولاية مينيسوتا

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