Newswise — سيعاني ما يقرب من نصف هؤلاء النساء من أعراض تؤثر على جودة حياتهن وقدرتهن على الإنجاب، بما في ذلك الألم الشديد وفقر الدم. تُعد الأورام الليفية الرحمية السبب الرئيسي لإجراء استئصال الرحم. ومع ذلك، يوصي باحثو مايو كلينك ببدائل علاجية طفيفة التوغل لاستئصال الرحم، وذلك وفقًا لورقة عمل سريرية دُعيت للنشر في مجلة نيو إنجلاند الطبية.

"يمكن أن تساعد العلاجات الأقل توغلاً النساء على التعافي بشكل أسرع واستئناف أنشطتهن الطبيعية بوتيرة أسرع. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العديد من الدراسات الآن أن هناك فوائد صحية للاحتفاظ بالرحم والـمِبيَضان"، تقول الدكتورة شانون لافلين-توماسو، طبيبة أمراض النساء والتوليد في مايو كلينك والمؤلفة المشاركة للورقة البحثية.

يزيد استئصال الرحم، حتى مع الحفاظ على الـمِبيَضان، من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والاكتئاب، والقلق، وارتفاع معدلات الوفاة. وتكون هذه المخاطر أعلى لدى النساء اللواتي يخضعن لاستئصال الرحم في سن مبكرة.

"النساء اللاتي يفكرن في استئصال الرحم يستحقن استشارة حول هذه المخاطر، حيث توجد خيارات علاجية أقل توغلاً للعديد من النساء المصابات بالأورام الليفية"، تقول الدكتورة لافلين-توماسو.

وجدت دراسة حديثة أن ما يقرب من 60٪ من النساء اللواتي خضعن لاستئصال الرحم بسبب الأورام الليفية لم يتلقين علاجًا أقل توغلاً كخيار أول. تتيح الخيارات البديلة لاستئصال الرحم للنساء الحفاظ على أرحامهن لفترة أطول.

تشمل هذه البدائل العلاجات الدوائية، واللوالب الرحمية التي تطلق الهرمونات، والاستئصال بالترددات الراديوية، والاستئصال بالموجات فوق الصوتية المركزة، والانصمام الشرياني للرحم".

يُعد الكشف المبكر أمرًا أساسيًا. عند اكتشاف الأورام الليفية في مرحلة مبكرة، تكون غالبًا أصغر حجمًا وأقل انتشارًا. وبالتالي، يكون علاجها مبكرًا أقل تعقيدًا من الناحية الطبية.

يزداد معدل الإصابة بالأورام الليفية مع التقدم في العمر حتى الوصول إلى سن اليأس، وتكون نسبتها أعلى بين النساء من أصول أفريقية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون الأورام الليفية لدى هذه الفئة أكثر شدة.

"يمكن أن يُسهم التشخيص والعلاج المبكر للأورام الليفية الرحمية في تقليل هذا التفاوت الصحي بين النساء من أصول أفريقية"، تقول الدكتورة إيبي ستيوارت، المؤلفة المشاركة وطبيبة أمراض النساء والغدد التناسلية في مايو كلينك. أظهرت دراسات قائمة على الاستبيانات أن العديد من المريضات من أصول أفريقية يفضلن العلاجات الأقل توغلاً على استئصال الرحم".

يُعد تشخيص الأورام الليفية باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية على الحوض أمرًا بسيطًا، لكن تحديد من ينبغي فحصه ليس بالأمر السهل، وغالبًا ما يتم الفحص بعد أن تصبح الأورام الليفية كبيرة أو بعد ظهور الأعراض على المريضات. أفادت العديد من النساء اللواتي يعانين من أعراض الأورام الليفية بأنهن يعانين من ضغوط نفسية، تشمل الاكتئاب، والقلق، والغضب، وعدم الرضا عن صورة الجسد.

يشير الباحثون إلى أن الدراسات المستقبلية يجب أن تتضمن فحص النساء الأصغر سنًا، وخاصة الشابات من أصول أفريقية، والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي قوي من الإصابة بالأورام الليفية، لتحديد ما إذا كان العلاج المبكر يقلل من المخاطر على المدى الطويل".

لماذا يتم اللجوء إلى استئصال الرحم؟

يُعد استئصال الرحم العلاج الأكثر شيوعًا للأورام الليفية الرحمية لعدة أسباب.

توضح الدكتورة لافلين-توماسو: "استئصال الرحم يسهل اتخاذ القرار على مقدمي الرعاية الطبية والمرضى. بالنسبة لمقدمي الرعاية، لا يتعين عليهم تحديد الأورام الليفية التي يجب علاجها أو إزالتها. كما أن استئصال الرحم متاح بشكل واسع في عيادات أطباء النساء والتوليد".

بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف من احتمال عدم اكتشاف نوع نادر من السرطان ينمو في العضلات الملساء للرحم، ويُعرف بالساركوما العضلية الملساء، قد أدت إلى زيادة معدلات استئصال الرحم مقارنة بالأساليب الأقل توغلاً.

وأخيرًا، أحد الأسباب الرئيسية لاستئصال الرحم هو أن الأورام الليفية قد تعاود الظهور في حوالي 50٪ من الحالات خلال خمس سنوات بعد إزالتها. ومع ذلك، يشير الباحثون إلى أن ليس كل الأورام الليفية الجديدة ستظهر أعراضًا، خاصة لدى النساء اللواتي يقتربن من سن اليأس.

يرجى مراجعة الورقة البحثية للحصول على قائمة كاملة بالمؤلفين والإفصاحات والتمويل.

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