روتشستر، ولاية مينيسوتا — تم تصنيف مايو كلينك في روتشستر، ولاية مينيسوتا، كأفضل مستشفى ذكية وأفضل مستشفى تخصصية بحصولها على المرتبة الأولى في سبع تصنيفات تخصصية، وهو أكثر مما حصلت عليه أي مستشفى أخرى، وفقًا لقائمة "أفضل المستشفيات الذكية في العالم" الصادرة عن مجلة نيوزويك 2025" و"أفضل المستشفيات التخصصية في العالم 2025".

تصنف قائمة "أفضل المستشفيات الذكية في العالم" 350 منظمة رعاية صحية من 28 دولة رائدة في استخدام التقنيات الطبية الحديثة والتطبيب عن بعد والذكاء الاصطناعي والروبوتيات. وكان تميز مايو كلينك تحديدًا في استخدامها للذكاء الاصطناعي، والتصوير الرقمي والروبوتيات والتطبيب عن بعد.

كما اُدرجت في التصنيفات كل من مايو كلينك في ولاية أريزونا، ومايو كلينك الصحي في ولاية فلوريدا، وونظام مايو كلينك الصحي مايو كلينك في أو كلير، ولاية ويسكنسن.

"لقد حولت التكنولوجيا شكل الرعاية الصحية. حيث تتيح الخدمات الصحية عن بُعد التواصل على مدار الساعة بين المرضى والأطباء، ويُقدَّر أنه أكثر 116 مليون شخص سيسعى للحصول على استشارات طبية عن بُعد من الأطباء في 2024"، وذلك بحسب تصريحات مجلة نيوزويك. "وتتيح التطورات الجديدة في مجال التصوير الرقمي والذكاء الاصطناعي والروبوتيات للاختصاصيين رصد المشكلات بشكل أسرع وأكثر دقة".

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أفضل المستشفيات التخصصية في العالم

تسلط قائمة هذا العام الضوء على المستشفيات المتفوقة في 12 تخصصًا طبيًا - أفضل 300 مستشفى في طب القلب والأورام؛ أفضل 250 مستشفى في طب الأطفال؛ أفضل 150 مستشفى في جراحة القلب، وطب الغدد الصماء، وأمراض الجهاز الهضمي، وجراحة العظام، وأمراض الرئة؛ أفضل 125 مستشفى في طب وجراحة الأعصاب وطب الجهاز البولي؛ وأفضل 100 مستشفى في طب النساء والتوليد.

كما حققت مايو كلينك في ولايتي أريزونا وفلوريدا ونظام مايو كلينك الصحي في أو كلير تقدمًا في تصنيفاتها منذ العام الماضي. وتحسنت تصنيفات مايو كلينك تحديدًا في ولاية فلوريدا في 10 تخصصات، ومايو كلينك في ولاية أريزونا في تسع تخصصات، ونظام مايو كلينك الصحي في أو كلير في ثماني تخصصات.

تفضل بزيارة صفحة "أفضل المستشفيات التخصصية في العالم لعام 2025" في مجلة نيوزويك لمعرفة المزيد.

تُصنف العديد من منظمات التصنيف مايو كلينك على أنها المركز الطبي الذي يشكل الخيار الأفضل بين منظمات الرعاية الصحية. حيث تقيَّم العديد من الوكالات الجودة في مجال الرعاية الصحية. ومايو كلينك هي منظمة الرعاية الصحية الوحيدة التي تُصنف باستمرار بين أفضل مقدمي الخدمات الصحية على المستوى الوطني بغض النظر عن مقاييس الجودة المطبقة.

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نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية ملتزمة بإجراء أبحاث ابتكارية في الممارسات السريرية والتعليم والأبحاث، وكذلك منح التعاطف على أيدي مجموعة من الخبراء لكل شخص يحتاج إلى الشفاء والرد على استفساراته. تفضل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك.