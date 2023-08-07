فينيكس، أريزونا — إن تناول المشروبات الكحولية باعتدال هو مفتاح التمتع بصحة جيدة، خاصةً للنساء اللواتي يحاولن التخفيف من أعراض انقطاع الطمث، وفقًا لخبيرة صحة المرأة في مايو كلينك. قد يؤدي تناول المشروبات الكحولية أثناء انقطاع الطمث إلى تفاقم الأعراض وارتفاع خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة لدى النساء، مثل أمراض القلب وهشاشة العظام، وذلك وفقًا للدكتورة جوليانا كلينج، دكتور في الطب، المدير المساعد لمركز صحة المرأة في مايو كلينك بولاية أريزونا.

إحدى أكبر الشكاوى التي تصدر عن النساء أثناء فترة انقطاع الطمث هي الشكوى من الأعراض الحركية الوعائية، والتي جرى العرف على تسميتها هبّات الحرارة والتعرق الليلي. حيث تصاب أكثر من 80% من النساء بهبّات الحرارة والتعرق الليلي، و30% من النساء تظهر عليهن هذه الأعراض بصورة شديدة. تحدث هبّات الحرارة بسبب خلل يطرأ على المنطقة المسؤولة عن التنظيم الحراري في الجسم. تقول دكتورة كلينج أنه يمكن أن تؤدي المشروبات الكحولية إلى استفحال هذه الأعراض.

وتستطرد قائلة: "تصف الكثير من النساء هذه الأعراض بأنها توهج يسري في أجسامهن ربما يكون مصدر انبعاثه الصدر"، "وهو مرتبط بحدوث تعرق والذي يمكن أن يكون مزعجًا للغاية أثناء اليوم، ولكنه قد يحدث أيضًا بالليل أثناء النوم".

حيث ترتبط مشكلات النوم أيضًا بانقطاع الطمث. وقد تُصعِّب المشروبات الكحولية على بعض الأشخاص الحصول على نوم جيد أثناء الليل، بحسب دكتورة كلينج.

تقول دكتورة كلينج: "في حين يعتقد الكثير من الأشخاص أن كأسًا من النبيذ قد يجعلهم يشعرون بالنعاس، إلا إنه يقلل من جودة النوم"، "هذا شيء يجب أخذه بعين الاعتبار، وربما يجدر التقليل من تناول المشروبات الكحولية أو تجنبها قبل الخلود إلى النوم".

يزداد خطر الإصابة بمشكلات صحية معينة أثناء سنوات انقطاع الطمث. وتتضمن هذه المشكلات أمراض القلب، السكتة الدماغية، وهشاشة العظام. كما قد تزيد المشروبات الكحولية من صعوبة الحفاظ على وزن صحي، مما يزيد بدوره من ارتفاع خطر الإصابة بمشكلات صحية معينة.

تقول الدكتورة كلينج: "لا يعي الكثير منا ارتباط المشروبات الكحولية بالتبعات الصحية السيئة مثل خطر الإصابة بسرطان الثدي، حيث ترتبط المشروبات الكحولية بارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان الثدي". "كما تزيد خطر الإصابة بحالات مرضية أخرى مثل سرطان القولون والمستقيم، لذلك يجب التفكير في تقليل تناول المشروبات الكحولية أو تجنبها".

تتفاوت معدلات استهلاك المشروبات الكحولية بين النساء حول العالم، وذلك وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.

وتوصي دكتورة كلينج النساء في فترة انقطاع الطمث بتقليل حصة تناول المشروبات الكحولية إلى كأس واحدة في اليوم. ومعرفة أن مختلف أنواع المشروبات الكحولية مثل البيرة والنبيذ والمشروبات المسكرة تحتوي على كميات متباينة بشكل كبير من الكحول. وتنصح الدكتورة كلينج بقياس كمية الكحول للتأكد من الحصول على الحصة المناسبة.

إلى جانب الحد من المشروبات الكحولية أو تجنبها، توصي الدكتورة كلينج أيضًا بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، وتناول نظام غذائي متوازن يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات، والامتناع عن التدخين.

تقول الدكتورة كلينج: "ستقدم لكِ عادات نمط الحياة الصحية هذه أكبر قدر من المساعدة أثناء فترة انقطاع الطمث".

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