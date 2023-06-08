Newswise — روتشستر، ولاية مينيسوتا — قد ينتج الفشل الكلوي عن عدة أسباب منها، السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض المناعة الذاتية، وداء الكلى متعددة الكيسات.

داء الكلى متعددة الكيسات هو مرض وراثي يسبب تكوين كيسات حول الكلى. وأكثر أنواع هذا الداء شيوعًا هو داء الكلى متعدد الكيسات الصبغي الجسدي السائد، والذي غالبًا ما يُشخص به البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عامًا.

يقول الدكتور فؤاد شبيب، اختصاصي أمراض الكلى في مايو كلينك وخبير في داء الكلى متعددة الكيسات إن المرضى يدركون احتمالية إصابتهم بالفشل الكلوي،لذلك فإن الباحثين مستمرين في الابتكار.

وتستخدم مايو كلينك حاليًا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التنبؤ بتفاقم حالة المريض المصاب بداء الكلى متعدد الكيسات الصبغي الجسدي السائد.

يقول دكتور شبيب: "سيصل نصف المصابين بداء الكلى متعددة الكيسات، وعلى وجه الخصوص المصابين بداء الكلى متعدد الكيسات الصبغي الجسدي السائد، إلى مرحلة الفشل الكلوي في بداية الخمسينات من عمرهم. وقد ترتفع نسبة الإصابة بالفشل الكلوي إلى 75% لدى بلوغ الستينات".

سمح التقدم التكنولوجي لدكتور شبيب وباحثي مايو كلينك باستخدام البيانات بشكل مختلف.

يضيف الدكتور شبيب قائلًا: "نستطيع باستخدام الذكاء الاصطناعي جمع كل هذه البيانات من خلال اختبارات التصوير تحديدًا، منها على سبيل المثال بيانات حجم الكُلى الكلي. لقد أصبح الآن جزءًا من ممارستنا السريرية حيث يمكننا استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب، المتصل بذكاء اصطناعي سحابي، والذي يرجع، عبر فريق الأشعة، بأرقام محددة بدقة،"

بصرف النظر عن طبيعة النتائج.

"يمكننا حساب هذه الأرقام، وتعديلها وفقًا للسن والحصول على ما يسمى التصنيف التصويري لمايو، والتنبؤ على هذا الأساس بمستقبل وظائف الكلى — ومتى يمكن أن يصل المرضى لمرحلة الفشل الكلوي أو إذا كانوا لن يصلوا إليها"،

حيث يُزود المرضى بمعلومات حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات بشأن مستقبلهم.

قد يساعد الحفاظ على صحة الكلى قدر الإمكان في الوقاية من مضاعفات هذا الداء. إحدى أهم الطرق للحفاظ على الكلى هي التحكم بضغط الدم باتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم، وممارسة العديد من التمارين الرياضية، وتجنب تعاطي التبع والإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

أما بالنسبة لأولئك الذين يتجه بهم تفاقم المرض نحو الفشل الكلوي في مرحلته الأخيرة، فقد يلزم البدء في إجراء غسيل الكلى أو الخضوع لجراحة زراعة الكلى.

للصحفيين: تتوفر حزمة فيديو بجودة صالحة للبث (1:01) باللغة الإنجليزية في قائمة التنزيلات هنا. يُرجى إدراج المصدر: "شبكة مايو كلينك الإخبارية".

للصحفيين: د. شبيب متاح لإجراء مقابلات باللغتين العربية والإنجليزية.

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