Newswise — المناطق التي تنشأ فيها نوبات الصرع في الدماغ، يمكن أن تكون المعالجة بالليزر أحد الخيارات المتاحة للبالغين والأطفال.

والمعالجة بالليزر هي علاج لنوبات الصرع باستخدام الليزر على الدماغ.

واسم المعالجة هو العلاج الحراري الخِلالي بالليزر، وذلك بحسب جيمي فان جومبل، دكتور في الطب، وجراح الأعصاب في مايو كلينك في مدينة روتشستر.

من خلال ثقب صغير في الجمجمة، يوجه الجراح أنبوب قسطرة مزود بليزر بحجم قلم الرصاص بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي إلى منطقة الدماغ التي تنشأ فيها النوبات.

"حيث يمكن علاج الآفة عن طريق تسخينها، والتي إذا تم تسخينها بدرجة كافية، تتكشف البروتينات الموجودة بتكوين معين"، وذلك بحسب الدكتور فان جومبل.

وهو إجراء طفيف التوغل يتطلب وقتًا أقصر للتعافي وله نسبة خطورة أقل بالنسبة للإصابة بالمضاعفات والآثار الجانبية، مثل الصداع. إلا أن الجانب السلبي يكمن في أنه قد يكون أقل فاعلية بنسبة طفيفة في تقليل نوبات الصرع مقارنةً بجراحة الدماغ المفتوحة التقليدية.

يقول الدكتور فان جومبل: "إذا كنت تعاني من صرع صدغي، سنبدأ بالمعالجة بالليزر، ولكن إذا فشلت، فيمكننا إجراء الجراحة المفتوحة إذا لزم الأمر". "يحظى الاستئصال بالليزر بمكانة متميزة بين علاجات الصرع. ولقد قمنا بتوسيع خياراتنا الجراحية المتاحة في هذه المرحلة حيث يوجد عدد قليل جدًا من المرضى الذين أرى أنني غير قادر على تقديم علاج إضافي لهم قد يساعدهم".

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