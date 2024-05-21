روتشستر، ولاية مينيسوتا — تخيل مستقبلًا تكون فيه الرعاية الصحية مصممة لك خصيصًا، وصولًا إلى الجزيئات في عمق خلاياك. العلاجات الموجَّهة والاستراتيجيات الوقائية مخصصة تحديدًا لتناسب الجينوم الفريد لديك. تحدد خارطة طريقك الطبية الشخصية المتغيرات الجينية الوراثية، وتوفر إرشادات بشأن المخاطر البيئية، وتقدم استراتيجيات للحفاظ على صحة القلب والوقاية من السرطان، مما يجعلها فريدة كحمضك النووي.

تقنيات "أوميكس" هي روح ذلك المستقبل، حيث تقيس الجزيئات المتنوعة وتحللها على عدة مستويات داخل الكائنات، والخلايا، والأنسجة البشرية حيث ينشئ العديد من الأمراض.

واستنادًا إلى هذا العلم التأسيسي، أطلق مركز الطب الفردي التابع لمايو كلينك استراتيجية "أوميكس" جديدة مصممة لدمج الطب الدقيق في الممارسات السريرية اليومية. سيدعم هذا النهج أوميكس الأمراض النادرة، وأوميكس الوراثيات السكانية، والأوميكس الوظيفي، والأوميكس الرقمي.

"تمثل هذه الاستراتيجية الجديدة قفزة هائلة نحو عصر جديد من العلوم الطبية. حيث ستساعدنا هذه الركائز الأربع المترابطة من أنواع "الأوميكس" في زيادة أثرنا، ودفع عجلة التطورات في نهج الطب الفردي، وإعادة تعريف مفهوم رعاية المرضى" - وذلك وفقًا لما قاله كونستانتينوس لازاريديس، دكتور الطب، المدير التنفيذي المعيَّن من قِبل كارلسون آند نيلسون لمركز مايو كلينك لنهج الطب الشخصي.

عصر جديد من العلوم الطبية

تجلب كل ركيزة من ركائز أوميكس خبراء من مختلف التخصصات الطبية ممن لديهم خبرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للبحث في مجموعات بيانات أوميكس الشاسعة، بما في ذلك علم الجينوم (دراسة الجينات)، وعلم البروتيوميات (دراسة البروتينات)، وعلم التعرض (دراسة التعرض البيئي)، وعلم الأيض (دراسة العمليات الأيضية)، وعلم النسخ الوراثي (دراسة نسخ الحمض النووي الريبي) وغيرها من مجالات أوميكس.

توفر أبحاث أوميكس إمكانيات تحويلية للتنبؤ بحالات مرضية وتشخيصها مثل الأمراض المزمنة، والشيخوخة، والحالات الالتهابية، والسرطان جنبًا إلى جنب مع تمكين تطوير علاجات شخصية مصممة خصيصًا للخصائص البيولوجية الفريدة للأشخاص.

أوميكس الأمراض النادرة

فيما يتعلق بركيزة أوميكس الأمراض النادرة، يعمل الباحثون واختصاصيو الرعاية السريرية على تحسين التشخيص السريري في الأقسام عبر المؤسسة من خلال اختبارات الأوميكس المتعدد. حيث يطورون نهجًا منظمًا لتسريع تطوير علاجات جديدة للمصابين بأمراض نادرة — والتي تُعرف بأنها حالات تؤثر على أقل من 200,000 شخص. بشكل إجمالي يوجد أكثر من 7000 مرض نادر معروف يؤثر على ما يقدر بنحو 25 إلى 30 مليون شخص في الولايات المتحدة.

أوميكس الوراثيات السكانية

تهدف ركيزة أوميكس الوراثيات السكانية إلى جعل الاختبار الجينومي متاح على نطاق واسع ومدمج في رعاية المرضى، مع التركيز بشكل خاص على المتغيرات الوراثية القابلة للاستجابة للعلاج لمختلف الأمراض. إضافة إلى ذلك، تعمل هذه الركيزة على دمج درجات المخاطر متعددة الجينات في الفحوصات السريرية، التي تقيّم الأهبة الوراثية للشخص للإصابة بأمراض بعينها بناءً على تغيرات وراثية متعددة.

ينصب التركيز الرئيسي على تعزيز فهم الأوميكس المتعدد، بما في ذلك كيفية تأثير التعرض البيئي، جنبًا إلى جنب مع العوامل الوراثية، على المرض والاستجابة للعلاجات.

الأوميكس الوظيفي

ركيزة الأوميكس الوظيفي مخصصة لتسهيل الإجراءات البحثية عن طريق ابتكار نماذج جديدة لتسريع وتيرة الاكتشاف العلمي. وتشمل العناصر الأساسية لهذه الركيزة إنشاء مختبرات متخصصة لزراعة خطوط الخلايا وتطوير التقنيات مثل علم التخلق وتسلسل الحمض النووي الريبي للخلية الواحدة.

وتعد هذه التقنيات مهمة لدراسة آليات تنشيط الجينات وتعطيلها، وكذلك تحليل الوظائف للخلايا الفردية.

كما تبحث هذه الركيزة في الكائنات الحية الدقيقة ذات الفوائد العلاجية المحتملة، وتتحقق من صحة استراتيجيات العلاج الجيني، وتحلل العمر البيولوجي ومؤشرات ضعف المريض.

الأوميكس الرقمي

تركز ركيزة الأوميكس الرقمي على تحسين الوصول إلى البيانات الجينومية وفائدتها العملية لمقدمي الرعاية الصحية من خلال دمجها مباشرة في السجلات الطبية. تتضمن هذه المبادرة الشراكة مع قادة المؤسسات لإنشاء هياكل حوكمة البيانات والتعريفات الموحدة لبيانات أوميكس عبر مايو كلينك. ومن خلال توفير وصول أسهل إلى بيانات الأوميكس المتعدد، تهدف الركيزة إلى تقليل عوائق البحث وتعزيز الابتكار.

ومن المتوقع أن تؤدي استراتيجية أوميكس المبتكرة الخاصة بالمركز، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمبنية على ركائز أساسية، إلى تحسين تشخيص المرض والتنبؤات بخصوص سَيْر المرض وعلاجه. يوفر هذا النهج بالفعل إطارًا لأساليب قابلة للتطوير لخدمة الاحتياجات الفردية للمرضى.

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