Newswise — روتشستر، ولاية مينيسوتا — سرطان الرئة هو أكبر سرطان قاتل للبالغين من الرجال والنساء على مستوى العالم. ومن أسباب ذلك هو أنه في الوقت الذي تظهر فيه الأعراض، يكون السرطان بالفعل في مرحلة متقدمة للغاية بحيث لا يمكن علاجه.

يتمثل الهدف من فحص الكشف عن سرطان الرئة في اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة وإنقاذ المزيد من الأرواح. فالتدخين هو السبب الأول للإصابة بسرطان الرئة، ويُفضل أن يُفحص أي شخص يزيد عمره عن 55 عامًا ولديه سيرة مرضية طويلة مع التدخين، حتى لو لم يعد يدخن.

يجب إجراء فحص الكشف عن سرطان الرئة سنويًا للأشخاص المؤهلين والذي يتضمن جرعة منخفضة من التصوير المقطعي المحوسب للرئتين. تقول الدكتورة جاناني رايزناور، جرّاحة الصدر وطبيبة الرئة التدخّلية، إن مايو كلينك هي إحدى رواد استخدام التكنولوجيا الجديدة لمكافحة المرض.

العقيدة أو الآفة الرئوية هي شذوذ يظهر في التصوير المقطعي المحوسب على أنه سرطان. ولتحديد ما إذا كان سرطانًا، قد يوصي الأطباء بإجراء يسمى تنظير القصبات.

تقول الدكتورة جاناني رايزناور: "إنه يشبه إلى حد كبير إجراء تنظير القولون حيث يجريه الطبيب باستخدام منظار. "حيث يديرون أقراص هذا المنظار أثناء مناورتهم عبر مجرى الهواء أو عبر الأمعاء على سبيل المثال".

ذلك هو تنظير القصبات اليدوي التقليدي. تقول الدكتورة رايزناور أن مايو كلينك هي واحدة من عدد قليل من المراكز الطبية المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام تنظير القصبات الروبوتي.

وتشرح قائلة: "أتخيل تنظير القصبات الروبوتي على أنه سيارة موجّهة عن بُعد. لا يمكن لك الذهاب بها إلى أي مكان دون قيادتها وتوجيهها نحو المكان المراد الذهاب إليه. "ولكن بدلاً من حمل المنظار والمناورة به داخل جسم المريض، يُثبّت المنظار على أداة روبوتية".

مما يعطي المزيد من الدقة والمرونة والتحكم أكثر من تنظير القصبات التقليدي. وتضيف فهو لا يحسن القدرة على تشخيص سرطان الرئة فحسب، بل ويعالجه الآن في بعض الحالات.

تقول الدكتورة جاناني رايزناور: "تشارك مايو كلينك في العديد من تجارب السرطان حاليًا، حيث نعالج العُقَيْدات الرئوية باستخدام مجموعة متنوعة من الآليات الاستئصالية. لذا فنحن إما نستخدم الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة، أو حتى الكهرباء مع بعض الحالات. وتضيف: "أو تُحقن الفيروسات في الأورام لمحاولة تقليل عبء الورم أو قتله".

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