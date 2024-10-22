Newswise — العديد من الأسباب التي تجعل المرأة تفضل أحد الخيارين على الآخر، حيث تقول الدكتورة سارة ماكلولين، وهي طبيبة جراحة الأورام ورئيسة قسم جراحة الأورام في مايو كلينك في جاكسونفيل، فلوريدا.

توضح الدكتورة ماكلوين ذلك الأمر قائلة: "قد يكون بعض ذلك مرتبطًا بالسرطان، وقد يعود بعضه إلى التاريخ العائلي والعوامل الوراثية، وقد يكون البعض الآخر لتحقيق الراحة النفسية الشخصية."

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتم تشخيص أكثر من مليوني امرأة بسرطان الثدي كل عام. تساهم التطورات في أساليب العلاج، بما فيها الابتكارات في مجال الجراحة، في مساعدة النساء وأطقمهن الطبية على تقديم رعاية مخصصة وتحسين نوعية الحياة.

يتضمن علاج سرطان الثدي إجراء عملية جراحية لإزالة السرطان من الثدي. غالبًا ما يُستخدم مع علاجات أخرى، مثل العلاج الإشعاعي، والعلاج الكيميائي، والعلاج الهرموني، والعلاج الموجه. قد تُستخدم الجراحة أيضًا للحد من خطر الإصابة بالسرطان مستقبلًا

تشمل الخيارات الجراحية:

استئصال الأنسجة السرطانية والهامش المحيط من الأنسجة الثديية الطبيعية.

استئصال الثدي: إزالة الثدي بالكامل.

خزعة العقدة الخافرة: إزالة عدد قليل من العقد اللمفاوية للتحقق مما إذا كان السرطان قد انتشر إليها.

تشريح العقد اللمفاوية الإبطية: إزالة المزيد من العقد اللمفاوية من تحت الذراع إذا كان هناك العديد من العقد اللمفاوية الخافرة المصابة بالسرطان.

الجراحة الترميمية: الثدي بعد عملية استئصال الثدي تعيد بناء الثدي.

تتطور أساليب جميع هذه الخيارات بتطور المعرفة. على سبيل المثال، توضح الدكتورة ماكلولين أن الأبحاث أظهرت على مدار عقود معدلات بقاء على المدى الطويل متشابهة لعمليات استئصال الورم الموضعي وعمليات استئصال الثدي الكامل.

تقول الدكتورة ماكلولين: "إذا لم تكوني بحاجة إلى عملية استئصال كامل للثدي، فلن تتحسن حالتك أو تعيشين لفترة أطول لمجرد أنك أجريتي هذه العملية."

بعض المرضى لم يعودوا بحاجة إلى إزالة العقد اللمفاوية تحت الإبط.

تركز تقنيات استئصال الثدي الحديثة على إزالة كمية أقل من الجلد والحفاظ على الحلمة والهالة قدر الإمكان.

في جراحة الأورام التجميلية لاستئصال الورم: يقوم الجراحون بعمل شقوق بعيدة عن موقع السرطان الفعلي، وبعد إزالة الأنسجة السرطانية، يعيدون ترتيب الأنسجة الثديية المتبقية للحفاظ على شكل ثدي مقبول من الناحية الجمالية، كما تقول الدكتورة ماكلولين.

يركز بحث الدكتورة ماكلولين على تحسين نوعية حياة الناجيات من سرطان الثدي. إنها تساهم في إنشاء بنك حيوي للأنسجة الثديية في مؤسسة مايو كلينيك باستخدام الأنسجة الثديية الزائدة من المتطوعين لتسريع البحث.

وتوضح الدكتورة ماكلولين "تعيش المصابات بسرطان الثدي لأعمار طويلة، لذا فإن البقاء على قيد الحياة ازدات أهميته كثيرًا"

واحدة من القضايا المهمة للناجيات من سرطان الثدي اللواتي أزيلت عقدة الليمفاوية يمكن أن تكون وذمة ليمفاوية، وهو تورم الأنسجة الناجم عن تراكم السائل الذي يتم عادةً إزالته بواسطة عقد الليمفاوية. يمكن أن تسبب الوذمة الليمفاوية أعراضًا تتراوح من خفيفة إلى شديدة، بما في ذلك الانزعاج، والانتفاخ، والشعور بالضيق أو الثقل، والحد من حركة الأطراف، والالتهابات المتكررة، وتصلب الجلد.

يشمل عمل الدكتورة ماكلولين دراسات للتنبؤ بالوذمة الليمفاوية ومنعها وتحسين علاجها، بما في ذلك تحديد المؤشرات الحيوية وتطوير استراتيجيات علاجية مخصصة.

وأوضحت كذلك أن "هناك تركيز كبير حاليًا على التقنيات التي تقلل من خطر الإصابة بالوذمة الليمفاوية"

تشمل هذه التقنيات رسم خرائط العقدة الليمفاوية الإبطية العكسية، التي ترسم عقد الليمفاوية التي تصرف الأطراف العلوية، وتفصلها عن تلك التي تصرف الثدي، مما يسمح للجراح بإزالة تلك التي تصرف الثدي فقط. خيار آخر هو إعادة بناء الجهاز الليمفاوي إذا تم إزالة عقدة الليمفاوية على نطاق واسع.

يمكن أن تكون الوذمة الليمفاوية مسببة للإعاقة وتعتبر تذكيراً دائماً بعلاج السرطان، كما تقول الدكتورة ماكلولين.

وتضيف "التركيز الشديد على الإدارة والعلاج المرتبط بها يصبح مضيعة للوقت ومكلفًا ومؤلمًا بالنسبة للمرضى لإدارته" نسعى إلى تقليل ذلك إلى أدنى حد ممكن.

من الضروري أن تتشاور مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد الخطة العلاجية الأنسب لحالتك. العوامل التي قد تؤخذ في الاعتبار تشمل مرحلة السرطان، وتفضيلاتك الشخصية، وحالتك الصحية العامة.

وكما تقول د. ماكلولين "هدفنا هو تقليل التدخلات إلى أدنى حد ممكن، مع تحقيق أفضل النتائج، وهي البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل"

للحصول على مزيد من المعلومات حول سرطان الثدي، تفضل بزيارة مدونة مركز مايو كلينيك الشامل للسرطان.

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