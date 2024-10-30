روتشستر، مينيسوتا — يُمكن لمعظم حصوات الكلى الصغيرة أن تمُر بشكل طبيعي. ومع ذلك، فإن حصوات الكلى الكبيرة جدًا التي لا يمكنها الخروج من تلقاء نفسها أو تسبب النزيف أو تلف الكلى أو التهابات الجهاز البولي المستمرة قد تتطلب تدخلاً جراحيًا. يشرح الدكتور آرون بوترتزكي، أخصائي المسالك البولية في مايو كلينيك بروتشستر، مينيسوتا، بعض الخيارات الجراحية لإزالة حصوات الكلى.

يقول د. بوترتزكي "في السنوات الأخيرة، بذلنا جهودًا متزايدة لتقليل التدخل الجراحي"

يتم إجراء مئات العمليات الجراحية لإزالة حصوات الكلى سنويًا أكثر العمليات شيوعًا هي التي تتم عبر منظار الحالب.

ويضيف "نستخدم كاميرا صغيرة جدًا، بحجم سلك الهاتف تقريبًا، للدخول من خلال مجرى البول ورؤية الحصوات، سواء كانت في الحالب أو الكلية أو حتى في المثانة ثم نقوم بتفتيت الحصوة، إذا لزم الأمر، عادةً باستخدام الليزر، ثم ننتشل القطع المفتتة".

هناك خيار آخر أقل تدخلاً وهو الجراحة عن طريق الجلد، والتي قد يوصى بها لإزالة حصوات الكلى الكبيرة جدًا.

وحسب توصيف د. بوترتزكي لهذا الإجراء "نقوم بعمل شق صغير، بحجم إصبع تقريبًا، في ظهر الشخص، ثم نستخدم أدوات وكاميرات أكبر للنظر إلى الكلى وتكسير تلك الحصوات"

يقول د. بوترتزكي كذلك أن "الأطباء في مايو كلينيك يواصلون جهودهم لتقليل حجم الشقوق الجراحية".

في الواقع، هذا يؤثر لأنه في حين أن الشق الخارجي يكون أصغر، فإن الكمية الفعلية من نسيج الكلية التي يتم التأثير عليها تكون أقل بكثير،" كما يقول الدكتور بوترتزكي. "وبالتالي، نعتقد أنه قد يقلل من خطر حدوث مضاعفات، ويخفف الألم ويحسن عملية الشفاء في العديد من الحالات."

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