مدينة جاكسونفيل، ولاية فلوريدا- أفاد فريق من الباحثين الدوليين بقيادة مايو كلينك أن الذكاء الاصطناعي قلل بمقدار الضِعف من معدل إغفال السلائل محتملة التسرطن في فحص سرطان القولون والمستقيم. هذه الدراسة منشورة في مجلة طب الجهاز الهضمي.

إن معظم سلائل القولون غير ضارةٍ، إلا أن بعضها يتطور بمرور الوقت إلى سرطان القولون أو المستقيم، والذي قد يكون قاتلًا إذا تم اكتشافه في مراحله المتأخرة. سرطان القولون والمستقيم هو ثاني أكثر السرطانات فتكًا في العالم، بعدد حالات إصابة يُقدّر بـ 1.9 مليون حالة وحالات وفاة تُقدر 916 ألف حالة في جميع أنحاء العالم في عام 2020، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. تنظير القولون هو اختبار يُستخدم لاكتشاف التغيرات أو التشوهات في الأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم.

بين شباط/فبراير 2020 وأيار/مايو 2021، خضع 230 مشاركًا في الدراسة لتنظير القولون مرتين متتاليتين في نفس اليوم في ثمانية مستشفيات وعيادات مجتمعية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا، حيث يستخدم أحد التنظيرين الذكاء الاصطناعي؛ أما الآخر، وهو تنظير قولون قياسي، فلم يستخدمه.

يُقدَّر معدل إغفال سلائل القولون والمستقيم محتملة التسرطن بحوالي 25%. في هذه الدراسة، كان معدل الإغفال 15.5% في المجموعة التي أجرت تنظير القولون بالذكاء الاصطناعي أولًا. وكان معدل الإغفال 32.4% في المجموعة التي خضعت لتنظير القولون القياسي أولًا، حيث اكتشف تنظير القولون بالذكاء الاصطناعي المزيد من السلائل الأصغر حجمًا والأكثر تسطُحًا في القولون القريب والبعيد.

يقول المؤلف الرئيسي مايكل بي. والاس، دكتور الطب، ورئيس قسم طب الجهاز الهضمي والكبد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ في فريد سي أندرسن للطب في مايو كلينك في جاكسونفيل، فلوريدا: "يمكن الوقاية من سرطان القولون والمستقيم بالكامل تقريبًا من خلال الفحص المناسب. إن استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن سلائل القولون وربما في إنقاذ الأرواح هو خبر مرحب به وواعد للمرضى وعائلاتهم".

بالإضافة إلى ذلك، كانت المعدلات السلبية الخاطئة 6.8% في المجموعة التي أجرت تنظير القولون بالذكاء الاصطناعي أولًا. و29.6% في المجموعة التي خضعت لتنظير القولون القياسي أولًا. حيث تشير النتيجة السلبية الخاطئة إلى عدم إصابتك بحالة بعينها، بينما في الواقع أنت مُصاب بها.

المؤلف الرئيسي للدراسة والباحث الرئيسي هو مايكل بي والاس، دكتور الطب، في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة ومايو كلينك في مدينة جاكسونفيل، ولاية فلوريدا. المؤلفون المشاركون: سيزار حسن، دكتور الطب، الحاصل على الدكتوراه، من مستشفى نوفو ريجينا مارغريتا في روما، إيطاليا؛ جيمس إيست، دكتور الطب، من مستشفى جون رادكليف في أكسفورد، المملكة المتحدة، ومايو كلينك للرعاية الصحية في لندن؛ فرانك لوكنز، دكتور الطب، من مايو كلينك في جاكسونفيل، فلوريدا؛ جينسي باباميتو، دكتور الطب، من نظام مايو كلينك الصحي في لاكروس، ويسكونسن؛ ديزي باتيستا، دكتورة الطب، من نظام مايو كلينك الصحي في لاكروس، ويسكونسن؛ دافيندر سينغ، دكتور الطب، من نظام مايو كلينك الصحي في لاكروس، ويسكونسن؛ وليام بالمر، دكتور الطب من مايو كلينك في جاكسونفيل، فلوريدا؛ فرانسيسكو سي راميريز، دكتور الطب، من مايو كلينك في سكوتسدال، أريزونا؛ تيشا لونسفورد، دكتورة الطب، من مايو كلينك في سكوتسدال، أريزونا؛ كيفن راف، دكتور الطب، من مايو كلينك في سكوتسدال، أريزونا؛ ديفيد كانجيمي، دكتور الطب، من مايو كلينك في جاكسونفيل، فلوريدا؛ جريجوري ديرفوس، دكتور الطب، من نظام مايو كلينك الصحي في أو كلير، ويسكنسن؛ فيكتور سيوفوايا، دكتور الطب، مؤلف مشارك آخر، كان تابعًا لمايو أثناء الدراسة، لكنه ترك مايو منذ ذلك الحين.

قامت شركة كوزمو للذكاء الاصطناعي، المحدودة. بتمويل الدراسة.

للدكتور والاس مصالح مالية في فيريلي وكوزمو للأدوية وفوجي فيلم وأوليمبوس وفيرجو.

###

نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية.