Newswise — روتشستر، مينيسوتا — تفقد العظام بعضًا من كتلتها مع تقدم الأشخاص في العمر. قِلّة العظام وهشاشة العظام هما حالتان تقل فيهما كثافة العظام، وبالتالي تصبح أكثر عرضة للكسر. تشيع مشكلات كثافة العظام هذه لدى مرضى جراحات العمود الفقري ممن يبلغون 50 عامًا فأكثر. وتتعاون مايو كلينك مع هؤلاء المرضى لتحسين صحة عظامهم قبل الخضوع لجراحات العمود الفقري لتجنب مضاعفاتها.

فقد تبين أن التأكد من تحسّن صحة عظام المرضى قدر الإمكان قبل خضوعهم لجراحة العمود الفقري يقلل من معدل الإصابة بمضاعفات.

يقول الدكتور بنجامين إلدر، دكتور في الطب، حاصل على الدكتوراه، جراح الأعصاب في مايو كلينك: "إن هذه الجراحات عالية الخطورة بطبيعتها، لذا نرغب في تقليل مخاطرها إلى أقل قدر ممكن قبل أن نمضي قدمًا".

يقول الدكتور إلدر إن بعض جراحات إصلاح التشوهات لدى البالغين، بالإضافة إلى الجراحات الترميمية والاستبدالية، تتضمن تركيب مسامير أو غيرها من المكونات المادية لتقوية العمود الفقري وتثبيته.

يقول الدكتور إلدر: "إذا كنت تعتقد أن الأمر مشابه لعملية تركيب مسمار في لوح جبسي أو خشبي، فهناك فارق كبير". "ولذلك، فإن عظام بعض المرضى المصابون بمشكلات كثافة العظام أو هشاشة العظام الشديدة، ليست بنفس قوة اللوح الجبسي، وإنما هي أشبه بالطبقة الورقية المغلفة له، ومن ثم إذا وضعنا المسامير فيها فإنها ستنخلع على الفور."

يتعاون جراحو الأعصاب واختصاصيو الغدد الصماء في مايو كلينك، المتخصصين في أيض العظام، معًا لمساعدة المرضى على تحسين كثافة المعادن في العظام قبل إجراء جراحة العمود الفقري.

يمكن أن يتضمن علاج تقوية العظام الأدوية التي تساعد في إعادة بناء العظام، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في نمط الحياة.

يقول الدكتور إلدر: "قبل إجراء أي نوع من جراحات دمج الفقرات، نجعل المرضى يقلعون عن استخدام النيكوتين لأنه يؤدي إلى انخفاض كبير في معدل الدمج. كما يمكن أن يؤثر على التئام الجرح".

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