مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا - طوّر باحثو مايو كلينك وزملاؤهم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) معجونًا سريع الالتصاق يمكنه إيقاف نزيف الأعضاء بشكل مستقل دون تخثر. التفاصيل منشورة في مجلة الهندسة الطبية الحيوية لنيتشر.

مما استُوحيَ هذا المعجون؟ محار البرنقيل.

محارات البرنقيل هي حيوانات بحرية تلتصق بالصخور وقاع السفن والأسماك الكبيرة بهدف البقاء في مكانها على الرغم من الظروف الرطبة والأسطح المختلفة. وهي ناجحة في ذلك لأنها تفرز نوعًا من نسيج غشائي زيتي ينظف السطح ويصد الرطوبة. ثم تتبعه ببروتين يربطها عرضيًا بجزيئات السطح. هذه العملية المكونة من خطوتين هي ما يحدث عندما يتم تطبيق معجون الالتصاق على الأعضاء أو الأنسجة.

على مدار التاريخ، كان الجراحون يستخدمون نوعًا من المواد التي من شأنها تسريع عملية التخثر وتشكيل تجلط لوقف النزيف. في أسرع الحالات، كان يستغرق ذلك عدة دقائق. في الدراسات ما قبل السريرية، أظهر فريق البحث أن المعجون يوقف النزيف في أقل من 15 ثانية، حتى قبل أن تبدأ عملية التجلط.

"تُظهر بياناتنا كيف يحقق المعجونُ الإرقاء بسرعة بطريقة مستقلة عن التخثر. ويمكن لالتصاق الأنسجة الناتج أن يتحمل حتى الضغط الشرياني العالي" - كما يقول كريستوف نبزديك، دكتور الطب، طبيب التخدير القلبي وطبيب الرعاية الحرجة في مايو كلينك. "نعتقد أن المعجون قد يكون مفيدًا في وقف النزيف الحاد، بما في ذلك في الأعضاء الداخلية، وللمرضى المصابين باضطرابات التخثر أو مضادات تخثر الدم. وقد يصبح ذلك مفيدًا لرعاية ضحايا الإصابة الجسدية من العسكريين والمدنيين". الدكتور نبزديك هو المؤلف الرئيسي المشارك في الدراسة.

يتكون المعجون من مادة قابلة للحقن تتكون من نسيج غشائي زيتي طاردة للماء وجسيمات دقيقة لاصقة حيوية. وهي الجزيئات الدقيقة التي ترتبط ببعضها وبسطح الأنسجة بعد أن يوفر الزيت مكانًا نظيفًا للالتصاق. يُعاد امتصاص المادة الحيوية ببطء على مدى أسابيع.

تم تقديم الدعم للبحث من قِبل مركز ديشباندي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمعاهد الوطنية للصحة، والمؤسسة الوطنية للعلوم، ومكتب أبحاث الجيش، ومؤسسة زول، ومنحة سامسونج الدراسية. هذه التكنولوجيا محمية ببراءة اختراع مشتركة بين معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومايو كلينك.

المؤلفون المشاركون هم هيونو يوك، حاصل على الدكتوراه؛ جينغجينغ وو، حاصلة على الدكتوراه؛ شينيو ماو، حاصل على الدكتوراه؛ كلوديا فاريلا؛ إلين روش، حاصلة على الدكتوراه؛ وشوانهي تشاو، حاصل على الدكتوراه، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتيفاني سارفيان غريفيث، دكتورة في الطب البيطري، حاصلة على الدكتوراه؛ ولي غريفيث، حاصل على الدكتوراه، من مايو كلينك.

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