Newswise — لندن ـ إن النوم بشكل كافٍ، وتناول طعام صحي، وممارسة الرياضة، والتكيف مع التوتر، كلها مكونات لصحة جيدة، لكن التركيز على أربعتها في آن واحد خلال جدول مزدحم قد يبدو أمرًا مستحيلًا. صفية ديبار، بكالوريوس الطب والجراحة، خبيرة في الفحوصات الطبية المخصصة في مايو كلينك للرعاية الصحية في لندن، تشرح كيف أن إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المجالات يمكن أن يحسن الباقي.

تقول الدكتورة ديبار: "بالتركيز على أي من هذه العوامل، فقد تتأثر صحتك بشكل كبير".

وتضيف الدكتورة ديبار: إن كل شيء يبدأ في الدماغ. يكون الدماغ في حالة "الراحة والإصلاح والاسترخاء"، وخلالها، بفرض أنك تتمتع بصحة جيدة في العموم، يعمل الجسم على النحو الأمثل، أو قد يكون الدماغ في حالة توتر، وخلالها يصبح الشغل الشاغل للجسم هو التعامل مع واحد أو أكثر من التهديدات المتصورة، وهنا تصير الاحتياجات المادية الأخرى في المرتبة الثانية.

"دماغنا لا يميز. إن تصور التهديد كالتهديد الحقيقي بالنسبة للدماغ، لذلك بمجرد أن تضغط على هذا الزر، يحدث نفس التسلسل" - كما تقول الدكتورة ديبار.

يمكن أن يؤثر التوتر على النوم والأكل وممارسة الرياضة. على سبيل المثال، عندما يكون الدماغ في حالة توتر، فإنه يفكر على المدى القصير ويركز على الشعور بتحسن فوري. ولهذا من الشائع اشتهاء الأطعمة السكرية أو الدهنية أو كليهما وعدم بذل جهد لممارسة الرياضة عند التوتر: تقول الدكتورة ديبار إن الدماغ يخبر الجسم بأنه يحتاج إلى طاقة فورية.

وتضيف: "يريد الدماغ أن يشعر بالتحسن على الفور، لذلك لن يفكر في ممارسة الرياضة ثم الشعور بالتحسن بعد ذلك". "كل شيء مترابط".

وبالمثل، يمكن أن يؤثر النوم والأكل وممارسة الرياضة على كيفية تعاملنا مع التوتر. من الأسئلة الرئيسية التي يجب أن تطرحها على نفسك ما يلي:

وتكمل الدكتورة ديبار: "كيف هو نومي؟" إذا لم يكن جيدًا، فربما يجب أن تركز هنا، من خلال النوم مبكرًا أو تغيير جانب من روتين نومك.

تقول الدكتورة ديبار: "هل تعمل الأمعاء كما يجب؟" إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، فمن الأفضل لصحتك تحسين تغذيتك.

وتضيف: "كيف هو الدعم الاجتماعي الذي أحصل عليه؟" فهذا يمكن أن يؤثر على الحالة المزاجية.

وتزيد الدكتورة ديبار: "هل هناء أشياء معينة تجعلني أتوتر؟" على سبيل المثال، إذا كان فحص البريد الإلكتروني قبل النوم أو فور الاستيقاظ يولد التوتر، ففكر كيف يمكن تغيير هذا الجزء من روتينك لتبقى هادئ البال.

وتقول: "كيف هو تمريني؟" إذا كانت الإجابة: قليل، فحاول إيجاد طرق لإضفاء المزيد من الحركة على يومك.

تقول الدكتورة ديبار: "إن مجرد مساعدة أمعائك قد يكون كافيًا لك، أو مجرد تحسين نومك، قد يكون ذلك كافيًا لك". "إن تلك العناصر الأساسية البسيطة هي ما يكون ذا أثر كبير عليك. تحرَّ فعل أشياء بعينها".

وتقول إن تحري عوامل الصحة هذه يمكن أن يشعرك بالتحكم في حياتك.

تكمل الدكتورة ديبار: "لا يجب أن يكون الأمر أن الطبيب أخبرني أن أنقص وزني وأن أنام وأن أقلل من التوتر. فعندما تفهم أُسس صحتك، فلن تلقي باللوم على نفسك بسبب عدم ضبطك لنفسك أو التسويف أو عدم الانضباط". "بل ستفكر كيف تضيف هذه الممارسات في حياتك؟"

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