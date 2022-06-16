16 حزيران/يونيو 2022

باحثة مايو كلينك تبحث عن علاجات جديدة لمشاكل الجلد المرتبطة بالعمر

مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا- الطب التجديدي هو مجال ناشئ يهدف إلى إصلاح الخلايا أو الأنسجة أو الأعضاء المريضة أو استبدالها أو ترميمها. في مايو كلينك، تبحث طبيبة الجلد سارانيا وايلز، دكتور الطب، الحاصلة على الدكتوراه، عن علاجات جديدة لمشاكل الجلد المرتبطة بالعمر مثل: التجاعيد وبقع الشيخوخة وتساقط الشعر وترقق الجلد.

"طب الأمراض الجلدية له علاقة طبيعية بالطب التجديدي لأن الجلد هو أكبر عضو يتجدد في الجسم. وثمة الكثير يمكننا تعلمه عن الطب التجديدي من خلال الجلد" - كما تقول الدكتورة وايلز. "أرى الكثير من الأمراض الجلدية المرتبطة بالعمر والأمراض الجلدية الالتهابية المعقدة التي تحتاج إلى علاج يفوق ما هو متاح حاليًا".

تركز أبحاث الدكتورة وايلز على دور خلايا الزومبي في شيخوخة الجلد والأمراض الجلدية. تُفرز خلايا الزومبي، المعروفة أيضًا باسم خلايا الشيخوخة، بروتينات ومواد كيميائية ضارة تصبح "تربة سامة" موضعية نوعًا ما، إن لم تكن شاملة، مما يعطل وظيفة الخلايا الجذعية. وعندما تتحول الخلايا إلى خلايا شيخوخة، فإنها لا تنقسم ولا تتمايز، وتفقد قدرتها على إصلاح الأنسجة المريضة - في هذه الحالة، نقصد الجلد.

تقول الدكتورة وايلز: "إن الهدف من مختبري هو فهم الشيخوخة الخلوية للجلد ودورها في اضطرابات الجلد، وخاصة التئام الجروح وتليُّف الجلد أو التندّب. وأنا أستخدم محلل الشيخوخة الموضعي أو التصفية الموضعية للخلايا الشائخة في النماذج ما قبل السريرية لمعرفة إن كان يمكن لذلك أن يحسن التئام الجروح".

تقوم عيادة الدكتورة وايلز للأمراض الجلدية بمعالجة الأمراض الجلدية النادرة والمعقدة، ويهدف بحثها إلى تقديم حلول جديدة للمرضى. على سبيل المثال، فإنها مهتمة بتحسين علاج تساقط الشعر المصحوب بالتندّب - المعروف أيضًا باسم الثعلبة الندبية.

"التندّب حول بصيلات الشعر غير مفهوم تمامًا، وعندما يحدث، فلا توجد إمكانية للتجدد. في بعض الحالات، تتراكم خلايا الشيخوخة حول بصيلات الشعر" - كما تقول الدكتورة وايلز. "إن سبب اهتمامي بأنواع تساقط الشعر الندّبي هو فهم سبب زيادة سماكة الأنسجة وتندبها، وهل الحلول الجديدة تتمثل في العلاجات التجديدية".

إن علاجات إصلاح الجلد المتقدم في السن مطلوبة بشدة في صناعة مستحضرات التجميل. يسعى بحث الدكتورة وايلز إلى تجنب الدعاية وتقديم نهج تم التحقق منه علميًا لحالات مثل التجاعيد والبقع العمرية وترقق الجلد التي تحدث مع التقدم السن.

يقود مركز مايو كلينك للطب التجديدي الجهود لإدخال العلاجات الحيوية التجديدية الجديدة في الرعاية السريرية. وتدعم بحث الدكتورة وايلز كجزء من هدفها المتمثل في تقديم علاجات جديدة لهذه الممارسة.

"إن مظهر الجلد مهم للكثير من الناس. وإذا تمكنا من إيجاد طريقة لمنحهم بشرة نقية وصحية، فسيعزز هذا احترامهم لذاتهم، وجودة حياتهم كذلك" - كما تقول الدكتورة وايلز. "إحدى تجاربي السريرية هي فحص استخدام الحويصلات الخارج خلوية التجديدية التي ترسل رسائل تجديدية موجهة لمعالجة شيخوخة الجلد والتقدم في العمر".

لمزيد من المعلومات، راجع مدونة مايو كلينك للطب التجديدي.

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