مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا. — احتلت مايو كلينك مرة أخرى المرتبة الأولى بين المستشفيات في تصنيف "أفضل مستشفى" على صعيد الولايات المتحدة بحسب تصنيف شبكة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت حول "أفضل المستشفيات" 2021-2022، للعام السادس على التوالي.

كما احتلت مايو كلينك في مدينة روتشستر المرتبة الأولى في ولاية مينيسوتا منذ عام 2012، عندما نشرت شبكة U.S. News & World Report تصنيف الولايات للمرة الأولى. كذلك احتلت مايو كلينك في أريزونا المرتبة الأولى في ولاية أريزونا لمدة تسع سنوات متتالية، كما احتلت مايو كلينك في فلوريدا المرتبة الأولى في ولاية فلوريدا على مدى خمس سنوات من السنوات الست الماضية.

احتلت مايو كلينك في ولاية أريزونا المرتبة الخامسة عشرة في "قائمة الشرف لأفضل المستشفيات" والتي تمثل السنة الخامسة على التوالي التي يتم فيها اختيار مايو كلينك في ولاية أريزونا بصفتها واحدةً من أفضل 20 مستشفى في الدولة.

"وقد صرح جيانريكو فاروجيا، دكتور في الطب، الرئيس والمدير التنفيذي لمايو كلينك قائلًا "تشرف مايو كلينك بأن تكون المستشفى المصنف رقم 1 في الدولة للعام السادس على التوالي، ونحن ممتنون حقًا لموظفينا الاستثنائيين لوضعهم دائمًا احتياجات مرضانا في المقام الأول في الرعاية الاستثنائية التي يقدمونها". "في مايو كلينك، يتلقى كل مريض رعاية متخصصة من فريق يتميز بمستوى رفيع من الابتكار والتعاون والمهارات بالإضافة إلى الالتزام بمعالجة الأمراض الخطيرة والمعقدة وتقديم علاجات جديدة ومتطورة من خلال البحث المبتكر."

تشيد تصنيفات شبكة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت "لأفضل المستشفيات" بأفضل 20 مستشفى، والذين حصلوا على أعلى النتائج الإجمالية المجمعة في 15 تخصصًا طبيًا وجراحيًا و17 إجراء وحالة شائعة. تُقيَّم جودة المستشفيات وفق عوامل مثل النجاة، والخبرة، وطاقم التمريض، والتكنولوجيا المتقدمة، وخدمات المرضى، والسمعة لدى الاختصاصيين الآخرين. كما تُصنّف المستشفيات أيضًا على المستوى الإقليمي داخل الولايات والمدن الكبرى الرئيسية.

"وقد صرح أندرو ليمبر، دكتور في الطب، كبير مسؤولي الجوده المؤقت في مايو كلينك قائلًا "يعكس هذا التقدير الأداء الثابت لموظفينا في تحسين حياة وصحة الناس في جميع أنحاء مجتمعنا المحلي وفي جميع أنحاء البلاد وكذلك في جميع أنحاء العالم". "أنا فخور بالموظفين الذين أعمل معهم كل يوم والذين لديهم الدافع لتقديم رعاية عالية الجودة ومنصفة لكل مريض من مرضانا. ونشعر بالامتنان كلما تم الاعتراف بموظفينا المتفانين على النحو الواجب، ونعلم أنهم يقومون بهذا العمل لأن لديهم رغبة رحيمة حقًا في ضمان أن صحة مرضانا تأتي في المقام الأول".

بدأت مايو كلينك كعيادة طبية واحدة في عام 1864 ثم تطورت بعد ذلك لتصبح وجهة عالمية للأمل والشفاء. واليوم، لا تزال مايو كلينك متمسكة برسالتها، مع أكثر من 73000 موظف يقدمون الرعاية المتخصصة والرحيمة لأكثر من 1.3 مليون مريض من كل ولاية وما يقرب من 130 دولة كل عام.

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نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية. للحصول على معلومات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك أداة تتبع خريطة فيروس كورونا في مايو كلينك، التي لديها توقعات لمدة 14 يومًا حول توجهات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تفضل بزيارة مركز مايو كلينك لموارد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).