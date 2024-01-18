مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا — بينما يمكن علاج معظم نزلات البرد أو الأنفلونزا أو غيرها من العِلل الشائعة في المنزل، تقول الدكتورة أنجيلا ماتكي، طبيبة الأطفال في مركز الأطفال في مايو كلينك، إنه على الوالدين ملاحظة هذه العلامات الثلاث التي تشير إلى أن طفلهم المريض قد يحتاج إلى مراجعة اختصاصي الرعاية الصحية.

ترطيب الجسم

عند مرض الأطفال، فإنهم لن يشربوا السوائل بالقدر الكافي. ولكن إذا أمكنهم شرب ما يكفي لتحفيز التبول كل ثماني ساعات على الأقل، فيجب عليهم الحصول على الماء بالحد الأدنى، كما تقول الدكتورة ماتكي.

حيث تقول: "عادةً، إذا تبولوا أقل من ثلاث مرات خلال 24 ساعة، فهذا يثير القلق بشأن حدوث التَجْفاف".

إذا انتابك القلق بشأن إصابة طفلك بالتَجْفاف، فقد يكون هذا الوقت هو المناسب لطلب فريق الرعاية الصحية التابع لك لمعرفة كيفية إحضار طفلك إلى المستشفى.

التنفُّس

تقول الدكتورة ماتكي أيضًا للتحقق من كيفية تنفس طفلك المريض.

إذ تقول: "إذا بدا أن طفلك يتنفس أسرع أو بصعوبة أكثر أو يبدو أنه يعاني من نوع ما من القصور بأي شكل من الأشكال، فهذا الوقت هو المناسب حقًا لطلب فريق الرعاية الصحية التابع لك أو ربما إحضاره". "إذا كان طفلك يجاهد في التنفس، حيث لا يستطيع التحدث بجمل كاملة، فهذا أمر يستدعي إجراءً عاجلًا جدًا وربما يجب المراجعة في غرفة الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ."

كيف يتصرف الأطفال المرضى؟

"قد يتصرف طفلك الذي يعاني من الحمى جيدًا، حيث يركض ويأكل ويشرب ويتنفس جيدًا. لكن قد يكون طفلك الذي يعاني من حمى منخفضة الدرجة، لكنه غير منتبه، ولا يستجيب لك أيضًا - وهذه علامة على أنه عليك إحضاره"، هذا ما تقوله الدكتورة ماتكي.

من الممكن أن يكون لديك طفل يعاني من الحمى ويتصرف بشكل جيد، ويجري ويأكل ويشرب ويتنفس بشكل جيد. ولكن من الممكن أن يكون لديك طفل يعاني من حمى منخفضة الدرجة، لكنه ليس في حالة تأهب ولا يستجيب لك أيضًا - وهذه علامة على أنه يجب عليك إحضاره إلى المستشفى.

تقول الدكتورة ماتكي، إذا كان طفلك المريض يعاني من التَجْفاف ويتنفس جيدًا ويتصرف طبيعيًا، ولكن لا تزال لديك أسئلة، فلا تتردد أبدًا في الاتصال بفريق الرعاية التابع لك أو إرسال رسالة إليه.

يقول الدكتور ماتكي، إذا كان طفلك المريض رطبًا، ويتنفس جيدًا ويتصرف بشكل طبيعي، ولكن لا تزال لديك أسئلة، فلا تتردد في الاتصال بفريق الرعاية الخاص بك أو إرسال رسالة نصية إليه.

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