مدينة جاكسونفيل، ولاية فلوريدا — يشير بحث جديد من مايو كلينك أن الذكاء الاصطناعي (AI) يمكن أن يحسن تشخيص اعْتِلاَل عَضَلَة القَلْب في الفَتْرَةِ المُحيطَةِ بالوِلاَدَة، وهي حالة يمكن أن تهدد الحياة ويمكن علاجها حيث تضعف عضلة القلب لدى النساء أثناء الحمل أو في الأشهر التي تلي الولادة. استخدم الباحثون سماعة طبية رقمية مدعمة بالذكاء الاصطناعي يمكنها التقاط بيانات مخطط كهربية القلب (ECG) وأصوات القلب لتحديد عدد حالات ضعف عدد حالات اعْتِلاَل عَضَلَة القَلْب في الفَتْرَةِ المُحيطَةِ بالوِلاَدَة مقارنة بالمتبع في الرعاية العادية، وفقًا لبيان صحفي من جمعية القلب الأمريكية.

يعد تحديد ضعف مضخة القلب الناتج عن الحمل أمرًا مهمًا حيث يحدث خلط بين الأعراض، مثل ضيق النفس عند الاستلقاء، وتورم اليدين والقدمين، وزيادة الوزن، وسرعة ضربات القلب، وبين الأعراض الطبيعية للحمل.

قاد الدكتور ديميلاد أديدينسيو، وهو طبيب قلب هذا البحث في مايو كلينك.

لدى النساء في نيجيريا أعلى نسبة إصابة باعْتِلاَل عَضَلَة القَلْب في الفَتْرَة المُحيطَة بالوِلاَدَة. سجلت التجربة السريرية التداولية العشوائية 1195 امرأة يتلقين رعاية الحمل في نيجيريا. قُيم نصفهن تقريبًا من خلال الفحص الموجه بالذكاء الاصطناعي باستخدام سَمَّاعَة الطبيب الرقمية، وتلقى النصف رعاية تَوليدِيُّة معتادة بالإضافة إلى تخطيط كهربية القلب السريري. أُستخدم مخطَّط صدى القلب. للتأكيد عندما تنبأت سَمَّاعَة الطبيب الرقمية المدعمة بالذكاء الاصطناعي باعْتِلاَل عَضَلَة القَلْب في الفَتْرَة المُحيطَة بالوِلاَدَة. بشكل عام، عانت 4% من النساء الحوامل وبعد الولادة في الذراع التدخلي للتجربة السريرية من اعْتِلاَل عَضَلَة القَلْب مقارنة بـ 2% عند استعمال الذراع التحكمي، مما يشير إلى أنه من المحتمل ألا يُكتشف نصفهن بالرعاية المعتادة.

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