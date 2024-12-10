لندن – سواء من حيث الإفراط في تناول الطعام، أو الإصابة بمرض أو الشعور بالتوتر أو التعب الشديد، فإن الجدول المزدحم لفعاليات العطلات قد يؤثر سلبًا على الصحة، كما صرّحت صفية ديبار، الحاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة ممارس عام وخبير التعامل مع الضغوط في مايو كلينك هيلثكير في لندن وفي هذا التصريح، أجابت د. ديبار عن أسئلة شائعة وقدمت نصائح للمساعدة في قضاء تجمعات العطلات بصحة جيدة.

سواء فيما يتعلق بالأكل أو الشرب أو حتى اتخاذ قرار بإقامة أو حضور حفلات في المقام الأول، فإن التركيز الذهني شيء أساسي، كما ورد في تصريح د. ديبار.

كيف يمكن للناس حماية أنفسهم من الإصابة بمرض خلال هذا الوقت المزدحم؟

توصي د. ديبار بالنظر إلى البيئة التي ستكون فيها وشعورك البدني والنفسي عند الذهاب إلى تجمّع معين.

من الناحية البدنية، هل تشعر أنك مرتاح؟ هل تتلقى الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها أم يجب أن تعوّض المعادن والفيتامينات من خلال بذل مجهود خاص للتغذية الجيدة؟ هل اتخذت أي تدابير وقائية مثل تطعيم الإنفلونزا؟

"من المهم أيضًا غسل اليدين جيدًا، وارتداء قناع إذا كان ذلك مناسبًا وأن تكون مدركًا لما يُحتمل أن تتعرض له"، كما ورد في تصريح د. ديبار. "تأكد من تطبيق عناصر نمط الحياة الصحي بأفضل ما يمكن، بالنظر إلى هذا الوقت من السنة، لكن يجب أيضًا أن ترفق بنفسك بعض الشيء. إنه وقت مزدحم. إننا نوازن بين عدة ديناميكيات. من المهم أيضًا أن نرفق بأنفسنا بعض الشيء."

غالبًا، يكون الطعام في الحفلات جماعيًا مثل: موائد الطعام الجماعية التي تضم أوانٍ مشتركة وصواني المقبلات التي تمتد إليها أيادي الضيوف. كيف يمكن للناس حماية أنفسهم من الأمراض عدوى نوروفيروس والأمراض الأخرى التي تنتقل من خلال الطعام والاحتكاك بالأسطح الملوثة بالجراثيم؟

يُعد سوء نظافة اليدين، والطعام غير المطهو جيدًا وذلك الذي يُترك لفترات طويلة جدًا من بين مسببات الأمراض المنقولة عبر الأطعمة. وهذا مجال آخر يتطلب نهجًا واعيًا للحفاظ على صحتك، كما أشارت د. ديبار.

وهنا يصبح من الأهمية بمكان الوعي بالقرارات التي نتخذها وأن نسأل أنفسنا هل أنا أريد حقًا الذهاب إلى الحفلة؟ هل يجب أن أذهب؟" كما ورد في تصريح د. ديبار. "وإذا شعرت بشيء مريب، فاستخدم حدسك. إذا كنت ستأكل على مائدة طعام جماعية، فكر في اختياراتك. فعند استحضار الوعي، ربما تقرر أنك لست جائعًا، أو أنك حقًا لا تريد حتى التواجد في هذا المكان. وإذا كنت ستأكل، تأكد من غسل يديك."

إن موسم الحفلات هو وقت ينغمس فيه الناس في الحلويات اللذيذة والأطعمة الدهنية والمشروبات الكحولية. فكيف يمكن للناس تجنب الإفراط في هذا؟

"سأجلس وأفكر في تبعات الإفراط في هذا والثمن الحقيقي الذي سأدفعه" كما قالت د. ديبار. "على سبيل المثال، هل تعلم أنك إذا أفرطت في الشراب، فستكون خاملًا في اليوم التالي، ولن تنام جيدًا، وستدخل في نزاعات، ولن تكون على ما يرام. لذا تأمل هذه الخلاصة: ربما لا تكون السعادة أو الفائدة الناجمة عن تناول ذلك المشروب كما تبدو. من المفيد ممارسة التمارين وأن تبدأ بوعي في تحديد أوقات الشُرب وأوقات عدم الشرب".

إذا كنت ستشرب، فحافظ على رطوبة جسمك من خلال شرب الماء، وتجنب الشرب على معدة فارغة، وكن على دراية بما تشربه وكيف يمكن أن يؤثر فيك، وفقًا لتصريح د. ديبار.

"عندما تكون على دراية بردود أفعالك تجاه المشروبات والسهر لوقت متأخر من الليل والإفراط في الشرب، فيمكنك الحرص على الراحة في اليوم التالي، وتطبيق استراتيجيات أخرى لتساعدك في الحفاظ على صحتك" كما قالت د. ديبار. "وحاول أيضًا عدم الإفراط في هذه الأشياء في اليوم التالي، فغالبًا ما تظهر المشكلة عندما يحضر الناس حفلات متتالية."

بالنسبة للطعام، حاول تجنب ارتفاع السكر، لأن هذا يسبب رغبة شديدة في تناول السكريات، وفقًا لنصيحة الطبيبة.

"إذا استطعت أن تبدأ يومك مباشرةً بكمية مناسبة من البروتين، والدهون الجيدة وتجنب الارتفاع الشديد في مستوى السكر، فإنك لن تحتاج إلى ملاحقة مستويات السكر المرتفعة ولن تكون تحت رحمتها. زيادة تناول الفواكه والخضروات والبروتين والدهون الجيدة بأقصى ما يمكن، ثم تأتي الحلويات بعد ذلك"، كما قالت د. ديبار.

بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن تتسبب المواقف الاجتماعية في القلق. ما الخطوات التي يمكن للأشخاص اتخاذها لتهدئة أنفسهم والاستمتاع باللحظة؟

"إن هذا أمر يعتمد حقًا على الفرد. التفاعلات مفيدة لنا. كما توفر فرصة جيدة للغاية لخروج الناس من منطقة الراحة، لكنها يمكن أن تعتمد على الجرعة، وفقًا لتصريح د. ديبار. "إذا كنت شخصًا انطوائيًا، فاعرف حدودك: كم عدد الأحداث التي يمكن أن تشارك فيها بارتياح؟"

أخبر نفسك بأنك لن تحتاج للحديث مع أكثر من شخص واحد، وعِد نفسك بأنك يمكنك المغادرة مبكرًا إذا لم تكن مستمتعًا، هذا ما نصحت به الطبيبة. يمكن أن تساعد طرق الاسترخاء مثل تقنيات التخيّل والتنفس في تخفيف القلق، وفقًا لتصريح د. ديبار.

"ويمكنك أيضًا تقسيمها إلى خطوات صغيرة معقولة. على سبيل المثال، يمكنك الذهاب إلى حفلة الليلة لمدة خمس دقائق فقط"، هذا ما قالته د. ديبار. "ثم إذا سارت الأمور جيدًا، فستزداد ثقتك، وستذهب لمدة 10 دقائق، وهكذا. وأيضًا، فكر ما إذا كان يمكنك الذهاب مع أحد الأصدقاء. من المهم أن تعرّض نفسك لمواقف اجتماعية لأن التواصل مفيد حقًا لنا كما أن التواصل مع الأشخاص ذوي التفكير المشابه لنا يخفف بالفعل من التوتر."

لقد ثبت أيضًا أن إقامة الحفلات شيء مرهق. كيف يمكن لمنسقي الحفلات خوض ذلك؟

يمكن للوعي أن يساعد أيضًا في هذه الحالة. ويتضمن ذلك إدارة توقعاتك، والتفكير فيما قد يفعله الآخرون ويسبب لك مشاعر سلبية، واتخاذ استراتيجية تساعدك في ذلك، كما قالت د. ديبار.

"إنك غالبًا ما تتعامل مع العديد من معتقدات وتوقعات ومشاعر أشخاص آخرين. وقد أوضحت الطبيبة أنه قد يكون مفيدًا لك حمل شعار أنك لا يمكنك أن تفعل إلا ما بوسعك." "إنك لست مسؤولًا عما إذا كان الشخص الآخر يحظى بوقت ممتع أم لا. يمكنك أن تفعل فقط ما تستطيعه."

توصي د. ديبار أيضًا بتقسيم مشروع الحفلة إلى أجزاء معقولة، وتوزيع المهام إن أمكن، والتعامل مع المهام بروح المرح.

كما قالت الطبيبة "إن الطاقة مُعدية". "إذا كنت سعيدًا ومبتهجًا، فسيكون لهذا تأثير غير مباشر على الآخرين، لأننا نتواصل من خلال جهازنا العصبي ولغة أجسادنا."

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نبذة عن مايو كلينك للرعاية الصحية

مايو كلينك للرعاية الصحية، الموجودة في لندن، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ مايو كلينك، وهي مركز طبي أكاديمي غير هادف للربح. تُصنَّف مايو كلينك في الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في تخصصات كثيرة أكثر من أي مستشفى آخر وفقًا لتقرير يو إس نيوز آند وورد ريبورت بسبب: جودة الرعاية. مايو كلينك للرعاية الصحية هي المدخل في المملكة المتحدة لتلك التجربة التي لا مثيل لها. تفضل بزيارة مايو كلينك للرعاية الصحية لمزيد من المعلومات.