روتشستر، مينيسوتا— تحدث العديد من حالات سقوط الأطفال في المنزل أو في الملعب، لكن الوقاية ممكنة. يؤكد توم هلادا، الممرض المسجل ومنسق صدمات الأطفال في مايو كلينك بروتشستر، مينيسوتا، أن بعض هذه الإصابات يمكن تجنبها.

يوضح هلادا: "تتنوع الإصابات بشكل كبير بناءً على عمر الطفل".

غالبًا ما يتعرض الرضع والأطفال حديثو المشي للسقوط من الأسرة وطاولات التغيير. كما أن النوافذ والدَّرَج قد تؤدي إلى كدمات وجروح غير مقصودة.

ويشير هلادا: "للحماية من السقوط في المنزل، تأكد من تركيب بوابات أمان للدَّرَج وحواجز للنوافذ بشكل صحيح".

أما الأطفال الأكبر سنًا، فقد ينتهي بهم الأمر في المستشفى نتيجة إصابات مرتبطة بركوب الدراجات الهوائية أو التزلج على الجليد أو الأنشطة الترفيهية الأخرى.

"عند مشاركة الطفل في أي نشاط، تأكد من أنه يرتدي معدّات الوقاية المناسبة وبالمقاس الصحيح، مثل الخوذة وواقيات الركبة والمرفق والمعصم"، يضيف هلادا.

الإشراف المستمر من البالغين يمكن أن يقلل بشكل كبير من حالات السقوط والحوادث بين الأطفال.

الوقاية من سقوط للأطفال

ابعِد الأثاث عن النوافذ لمنع تسلق الأطفال.

تأكد من ربط الأطفال بشكل آمن في الكراسي العالية والأراجيح وعربات الأطفال.

لا تترك طفلًا بمفرده في عربة التسوق أبدًا.

احرص على إبقاء النوافذ مغلقة ومقفلة عندما لا تكون قيد الاستخدام.

أنشئ مناطق لعب آمنة للأطفال.

اجعل منزلك بيئة آمنة للأطفال من خلال تأمينه بالكامل.

تابع الأطفال الصغار بشكل مستمر وكن قريبًا منهم دائمًا.

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