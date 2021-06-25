مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا- تسمح الجراحة الروبوتية، أو الجراحة بمساعدة الروبوت، للأطباء بإجراء العديد من الإجراءات المعقدة - منها ما يشمل العمود الفقري - بمزيد من الدقة والمرونة والتحكم بالمقارنة مع التقنيات التقليدية.

منذ عام 2018، أجرى جراحو مايو كلينك أكثر من 200 جراحة عمود فقري روبوتية لمرضى من جميع أنحاء العالم. وقد أدت تلك العمليات الجراحية إلى نتائج إيجابية مبكرة وإلى تقليل أوقات الإجراءات.

ومن بين الـ 402 مسمارًا التي وُضعت في 77 مريضًا خضعوا لجراحة العمود الفقري بمساعدة الروبوت، بين أيلول/سبتمبر 2018 وتشرين الأول/أكتوبر 2019، لم يتطلب أي منها مراجعة بعد العملية، وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة مايو كلينك بروسيدنجز. حيث تطلب اثنان من الـ 402 مسمارًا تعديلات أثناء العملية، ولم تظهر لدى أي من المرضى في الدراسة أي مضاعفات متعلقة بعملية وضع المسامير.

ومع إكمال الجراحين لمزيد من الإجراءات، انخفضت مدة العمليات بشكل كبير. كما زاد عدد الإجراءات المُجراة أسبوعيًا. وكانت مدة الإقامة في المستشفى بعد الجراحة يومين.

يقول محمد بيضون، دكتور الطب، وجراح أعصاب مايو كلينك والذي يشارك أيضًا في معرض الصحة العربية 2021 هذا الأسبوع: "يمكن للتقنية الروبوتية أن تجعل العمليات الجراحية في العمود الفقري أكثر أمانًا وكفاءة، وتؤدي إلى نتائج أفضل".

يقوم جراحو الأعصاب بإجراء الجراحة الروبوتية في كل من مايو كلينك في ولاية أريزونا، ومايو كلينك في ولاية فلوريدا، ومايو كلينك في ولاية مينيسوتا. وغالبًا ما يستخدم هذا الإجراء في حالات العمود الفقري التنكسية والتهاب المفاصل وأورام العمود الفقري.

يخضع المرضى للتصوير المقطعي المحوسب قبل الجراحة وأحيانًا أثناءها، والتي يستخدمها البرنامج الروبوتي لإنشاء خطة جراحية. يقوم البرنامج بتوجيه الذراع الروبوتية إلى موضعها لتنفيذ خطة ما قبل الجراحة في مجال الجراحة.

يقول الدكتور بيضون إن الروبوتات تساعد في جراحة العمود الفقري بأربع طرق:

التخطيط تسمح الروبوتات للجراحين بالتقاط صور للمريض والتخطيط للمكان الذي يجب أن تكون فيه الأجهزة. كما أن الدقة أمر بالغ الأهمية، لأن الجراحة تشمل الأعصاب والحبل النخاعي. القياس يوجه البرنامج الذراع الروبوتية ويضع الجهاز في موضعه الصحيح بفرصة خطأ تقل عن المليمتر. الوقت المستغرق في الجراحة جراحة العمود الفقري بمساعدة الروبوت أقصر وأقل توغلًا من الجراحة المفتوحة التقليدية. بعد الجراحة، يقضي المرضى عادةً فترات إقامة أقصر في المستشفى، ويكونون أقل حاجةً إلى مسكنات الألم المخدرة. الحفاظ على العضلات جراحة العمود الفقري بمساعدة الروبوت تحافظ على العضلات والأوتار والأربطة - أي التشريح الطبيعي للمريض.

تنطوي جراحة العمود الفقري الروبوتية على مخاطر، قد يكون بعضها مشابهًا لتلك التي في الجراحة المفتوحة التقليدية، كما يقول الدكتور بيضون. تشمل هذه المخاطر الألم والنزيف والعدوى.

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