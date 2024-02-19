تعمل التقنيات الجديدة على تحسين علاج سرطان البنكرياس، مما يعطي الأمل للمرضى الذين يواجهون أحد أقل أشكال السرطان التي يمكن النجاة منها. حيث يمكن الآن تنفيذ إجراء ويبل، وهي عملية جراحية معقدة لسرطان البنكرياس الموضعي، بشكل روبوتي.

يقول الدكتور تشي فين فونغ، دكتور في الطب، اختصاصي جراحة الأورام في مايو كلينك في ولاية أريزونا أن الابتكارات التكنولوجية تسمح للجراحين بإجراء هذه العملية شديدة التعقيد بطريقة طفيفة التوغل، وهذا من شأنه مساعدة المريض.

يشرح الدكتور فونغ ما يحدث أثناء إجراء ويبل بشكل روبوتي بالكامل. حيث يتضمن إجراء ويبل إزالة رأس البنكرياس وجزء من الأمعاء الدقيقة والمرارة والقناة الصفراوية.

يكمل الدكتور فونغ قائلًا: "نعتقد أنه باستخدام الأسلوب الروبوتي، ستكون الشقوق أصغر ويكون التعافي أسرع والألم أخف.

ينظر الدكتور فونغ، أثناء الجراحة، من خلال كاميرا ثلاثية الأبعاد أثناء توجيهه للروبوت من وحدة التحكم.

يشرح قائلًا: "يمنحني ذلك صورة ثلاثية الأبعاد وفعلية لبطن المريض من خلال الكاميرا".

يمكن للدكتور فونغ بعد ذلك التحكم في الأذرع الروبوتية التي تنفذ هذا الإجراء المعقد.

قد تستغرق الجراحة الروبوتية وقتًا أطول من الجراحة التقليدية، ولكنها توفر مزايا إضافية تشمل مدة إقامة أقصر في المستشفى ومضاعفات مزمنة أقل للجرح.

المرشحون للخضوع لجراحة ويبل الروبوتية

يعتمد اختيار أفضل المرشحين بناءً على الشخص والسرطان.

يقول الدكتور فونغ: "عادةً ما يكون مؤشر كتلة الجسم منخفضًا لدى المرضى، كما لا تتضمن سرطانات البنكرياس الأوعية الحشوية الرئيسية التي تمر عبر البنكرياس.

إذا شُخصت إصابتك بسرطان البنكرياس، فسيتحدث معك فريق الرعاية الصحية حول خيارات العلاج.

المزيد حول سرطان البنكرياس

لا تظهر أعراض سرطان البنكرياس عادةً حتى يصل إلى مرحلة متأخرة.

وتعتمد خيارات علاج سرطان البنكرياس على نوعه ومرحلته وعوامل أخرى، وقد تشمل الجراحة أو الإشعاع أو العلاج الكيميائي أو مزيج من هذه الخيارات.

الصحفيون: يتوفر فيديو بجودة صالحة للبث (1:09) باللغة الإنجليزية على شبكة مايو كلينك الإخبارية.

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