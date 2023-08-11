جاكسونفيل، ولاية فلوريدا — وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروس الورم الحليمي البشري مسؤول عن نسبة كبيرة من الإصابة بسرطانات الرأس والرقبة حول العالم. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يرتبط فيروس الورم الحليمي البشري بنحو 70% من حالات سرطانات الحلق والفم. وتكون أكثر من 70% من تشخيصات الإصابة بهذه السرطانات لدى الرجال، وذلك وفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

يعتمد علاج سرطانات الحلق والفم، يشار إليها أيضًا باسم سرطانات الرأس والرقبة أو سرطان الفم البلعومي، على موضع السرطان ومرحلته بالإضافة إلى عوامل أخرى.

يقول فيليب بيرجوسيس، دكتور في الطب اختصاصي جراحة الرأس والرقبة في مايو كلينك في ولاية فلوريدا أن المرضى يحظون حاليًا بعلاجات جراحية أكثر أمانًا وأقل توغلًا لسرطانات الرأس والرقبة والمتاحة بفضل التكنولوجيا المبتكرة.

تزداد حالات السرطان المرتبطة بفيروس الورم الحليمي في موضعين بعينهما في الحلق.

يوضح الدكتور بيرجوسيس هذين الموضعين قائلًا: "اللوزتان في الجزء الخلفي من الحلق وأنسجة الغدة اللمفية في الجزء الخلفي من اللسان،"

وقد تُشكّل الإصابة بالسرطان في هذين الموضعين تحديًا كبيرًا.

ويضيف: "ترتبط كثير من التحديات عادةً بموضع الورم الأولي لأن منطقة الحلق والحنجرة يصعُب للغاية الوصول إليهما،"

هنا يأتي دور الابتكار باستخدام الروبوتات التي تسمح بتمثيل مرئي وإضاءة ونتائج أفضل لاستئصال الورم بشكل كامل.

"نحن نتحدث عن جراحات كبيرة ومفتوحة مقابل جراحات طفيفة التوغل تُمكننا من الوصول إلى المواضع الصعبة بعمل شقوق في الوجه،"

"ويكون تأثيرها أقل على التنفس والكلام والبلع والتواصل. لقد حسنت الجراحة الروبوتية قدرتنا ليس فقط على إزالة الأورام ولكن أيضًا إزالتها بأمان."

جراحة روبوتية عبر الفم

الجراحة الروبوتية عبر الفم هي تقنية جراحية طفيفة التوغل تستخدم نظام حاسوبي للمساعدة في توجيه الأدوات الجراحية عبر الفم. ويتحكم في ذراعي الروبوت جراح يجلس أمام لوحة تحكم ويوجهما لإجراء الجراحة. وتوفر لوحة التحكم للجراح عرضًا مكبرًا ثلاثي الأبعاد وعالي الوضوح لموضع الجراحة. ويقود الجراح أعضاء الفريق الآخرين الذين يقدمون المساعدة خلال العملية.

الخيارات العلاجية للرأس والرقبة

يستند العلاج على عدة عوامل تشمل موضع السرطان ومرحلته ونوع الخلايا المصابة والصحة العامة والتفضيلات الشخصية. وقد تتلقى نوعًا واحدًا من العلاج، أو قد تخضع لمزيج من علاجات السرطان. وسيتعاون معك فريق الرعاية لتحديد أفضل خطة علاجية لك.

تشمل الخيارات العلاجية:

العلاج الإشعاعي

جراحة لاستئصال السرطان الذي لم ينتقل بعد لأماكن أخرى

جراحة لاستئصال جزء من الحلق، أو الحنجرة، أو العُقَد اللمفية

العلاج الكيميائي

العلاج الدوائي

العلاج المناعي

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