PHOENIX — من الممكن أن يتسبب انقطاع الطمث في سلسلة من الأعراض بدايةً من هَبَّات الحرارة والتعرّق الليلي وصولًا إلى زيادة الوزن. ولكن هل من الممكن أن يسبب مشكلات في الذاكرة؟

تشرح الدكتورة جولبانا كلبنج، دكتور في الطب، المدير المساعد لمركزمايو كلينك لصحة المرأةفي أريزونا الصلة بين انقطاع الطمث وتشوّش الدماغ.

تشوّش الدماغ هو حالة عادةً ما تذكرها النساء أثناء انقطاع الطمث للتعبير عن مشكلات الذاكرة والتركيز والانتباه. وقد تُثير هذه الحالة مخاوفًا من أنها ربما تكون علامةً مبكّرة للإصابة بالخَرَف أو غير ذلك من المشكلات الخطرة. وتقول الدكتورة Kling إن الحالات اللاتي تمرّ بانقطاع الطمث غالبًا ما يسألْنَ عما إذا كان تشوّش الدماغ لديهن حقيقي.

وصرحت الدكتورة Kling قائلةً "نعم إنه كذلك. عندما أقول ذلك للنساء في العيادة، فيبدو أن لسان حالهن، "الحمد لله، أن لن يصيبني الخَرَف، أليس كذلك؟". وأضافت قائلةً "أعتق أن الكثيرين منا يذهبون إلى الاعتقاد أنه مؤشر لشيء خطر."

وذكرت الدكتورة Kling أن الدراسات أظهرت أدلةً على الإصابة بتشوّش الدماغ أثناء انقطاع الطمث.

فقالت "أظهرت الكثير من الدراسات شكاوى معرفية لدى النساء اللاتي مررن بفترة انقطاع الطمث سواءً أكانت هذه الشكاوى شخصانية مثل، "يا إلهي، أنا دائمًا أنسى مفاتيحي"، أو تشخيصية، عندما تُجري النساء اختبارات معرفية فتظهر تغيرات في الوظائف التنفيذية".

وذكرت الدكتورة كلينج أيضًا أن تشوّش الدماغ قد يرتبط باضطراب النوم، وهو عرض آخر شائع لانقطاع الطمث. وقالت قد يساعد العلاج الهرموني على تخفيف الأعراض.

كما صرحت الدكتورة كلينج قائلةً "ليست لدينا دراسات كثيرة لنقول إن العلاج الهرموني من المؤكد أن يعالج هذه الحالات، ولكن الكثير من النساء بمجرد ما تتحسن السيطرة على أعراض هَبَّات الحرارة والتعرّق الليلي لديهن، يتحسن النوم لديهن ويتحسن مزاجهن". وأضافت قائلةً "وبسبب أنهن يتلقين علاجًا لأعراض انقطاع الطمث، فسيلاحظن تحسنًا في علاج شكاواهن المعرفية أيضًا."

من دواعي السرور أن تشوّش الدماغ يبدو أنه حالة مؤقتة. فقد صرحة الدكتورة Kling قائلةً إن اختبارات تشوّش الدماغ بعد انقطاع الطمث أظهرت تحسنًا. استشر طبيبك السريري لمعرفة العلاج المناسب لك.