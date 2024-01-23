روتشستر، ولاية مينيسوتا — يمكن أن تكون الصور المجسمة وسماعات الواقع الافتراضي جزءًا من تجربة لعب رائعة. ولكن هل تعلم أن نفس التكنولوجيا يمكن أن تحسّن من تجربة الرعاية الصحية أيضًا؟

جراحة استبدال الكتف بالكامل أو رأب مفصل الكتف هي إجراء معقد يستبدل فيه الجراحون المفصل المتضرر بغرسات معدنية أو بلاستيكية. يساعد برنامج كمبيوتر الأطباء في وضع خطة جراحية لإظهار الموضع الذي يجب وضع فيه هذه الغرسات.

يقول الدكتور خواكين سانشيز سوتيلو، دكتور في الطب ورئيس قسم جراحة الكتف والمِرفق في مايو كلينك: "ولكن لم يكن لدينا طريقة لتنفيذ هذه الخطة — التي هي غاية في الدقة — في غرفة العمليات".

كان ذلك حتى الآن. أجرى الدكتور خواكين سانشيز سوتيلو مؤخرًا أول عملية جراحية لاستبدال الكتف بتقنية الواقع المختلط. واستخدم فيها أدوات ونظارات واقية مصممة خصيصًا لإنشاء صورة مجسمة ثلاثية الأبعاد دقيقة للغاية للمفصل. تسمح أدوات وملحقات التصوير التجسيمي والواقع المختلط بوضع الغرسات بدقة تتراوح من 1 إلى 2 ملم وبدرجة إلى درجتين.

يقول الدكتور خواكين سانشيز سوتيلو: "تعمل هذه التقنية على تحسين الدقة والاتقان، خاصةً بالنسبة لحالات الأكتاف الأكثر تعقيدًا المصابة بتشوه شديد وفقدان العظام".

ويضيف أن هذا أمر مهم، لأن "وضع الغرسة في المكان المناسب لها تمامًا له تأثير مباشر على المضاعفات والنتائج وطول البقاء".

لأنه إذا وُضعت غرسة استبدال الكتف بشكل خاطئ، فقد لا يستعيد المريض قدرًا كبيرًا من الحركة بعد الجراحة. وقد يُصاب هؤلاء المرضى أيضًا بمضاعفات قصيرة وطويلة الأجل مثل الخلع، أو تلف وتر الكُفة المدوّرة، أو تخلخل الغرسة داخل العظم.

يقول الدكتور خواكين سانشيز سوتيلو أن أي مريض مرشح لجراحة استبدال الكتف هو مرشح تلقائيًا لإجراء التجول عبر الواقع المختلط.

شهد الدكتور خواكين سانشيز سوتيلو الكثير من التغيرات خلال حياته المهنية كجراح عظام. ولكنه يقول إن هذا التغيير قد يكون أكثرها إثارة.

"ستتيح لنا هذه التكنولوجيا تنفيذ أشياء لم يكن من الممكن تصورها من قبل."

لدى مايو كلينك مصلحة مالية في التقنية المُشار إليها في هذه القصة. ستستخدم مايو كلينك أي إيرادات تتلقاها لدعم رسالتها غير الهادفة للربح في رعاية المرضى والتعليم والبحث. الدكتور خواكين سانشيز سوتيلو هو مستشار مدفوع الأجر في شركة سترايكر للإصابات الجسدية والأطراف.

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