مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا. — تشير دراسة أجريت في مايو كلينك إلى أن "محطات العمل النشطة"، وهي تجهيزات العمل التي تشمل سير المشي أو الدراجة أو المشاية أو مكتب الوقوف، تعمل على تحسين الإدراك العقلي دون تقليل الأداء الوظيفي. في الوقت نفسه، يزيد وقت الجلوس الممتد من خطر الإصابة بالأَمْراض المُزْمِنَةالذي يمكن الوقاية منها. نُشرت النتائج في مجلة جمعية القلب الأمريكية

"تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه من الممكن مزج الحركة مع العمل المكتبي الذي كان يجري في السابق أثناء فترات الجلوس الطويلة. قد توفر محطات العمل النشطة طريقة لتحسين الأداء المعرفي والصحة العامة، وذلك ببساطة عن طريق الحركة أثناء العمل" هذا ما قاله فرانسيسكو لوبيز جيمينيز، (دكتور في الطب)., طبيب القلب الوقائي في مايو كلينك.

شمل البحث 44 مشاركا في تجربة سريرية عشوائية. قُيمت أربعة تجهيزات مكتبية على مدار أربعة أيام متتالية.في مركز دان أبراهام للحياة الصحية التابع لمايو كلينك. تضمنت الإعدادات محطة ثابتة أو محطة جلوس في اليوم الأول، تلاها ثلاث محطات عمل نشطة (الوقوف أو المشي أو استخدام المشاية) بترتيب عشوائي. حلل الباحثون الوظيفة الإدراكية العصبية للمشاركين بناءً على 11 تقييمًا قيمت التفكير والذاكرة قصيرة المدى والتركيز. قُيمت المهارات الحركية الدقيقة من خلال اختبار سرعة الكتابة عبر الإنترنت واختبارات أخرى.

عند استخدام المشاركين لمحطات العمل النشطة، تحسنت وظائف العقل لديهم أو ظلت كما هي. تباطأت سرعة كتابتهم قليلاً فقط، ولم تتأثر دقة كتابتهم. كشفت الدراسة عن تحسن في درجات التفكير عند الوقوف واستخدام المشاية والمشي مقارنة بتلك أثناء الجلوس.

"قد يقضي العاملون في المكاتب جزءًا كبيرًا من يوم عملهم الذي يستمر ثماني ساعات جالسين أمام شاشة كمبيوتر ولوحة مفاتيح. تشير هذه النتائج إلى أن وجود المزيد من الطرق للقيام بهذا العمل مع الحفاظ على الإنتاجية والتوقد الذهني. يقول "من والعلاج من حالات

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