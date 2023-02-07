مدينة روتشستر، ولاية مينيسوتا — الصرع هو اضطراب عصبي فيه يصبح نشاط المخ غير طبيعي، مما يتسبب في نوبات مرضية، أو فترات من السلوكيات والأحاسيس غير المعتادة، وأحيانًا فقدان الوعي. قد يُصاب أي شخص بالصرع. حيث يصيب الصرع الذكور والإناث من جميع الأعراق والخلفيات الإثنية والأعمار. وفي تنبيه الخبير هذا، يشرح جيمي فان جومبل، دكتور الطب، جراح الأعصاب في مايو كلينك أحدث الخيارات العلاجية.

يقول د. فان جومبل: "إن نطاق العلاجات المحتملة أوسع كثيرًا في الوقت الراهن. وقد حسنّا النتائج التي يحصل عليها المرضى كثيرًا. أعتقد أنه من المهم استكشاف الخيارات العلاجية لأنها قد تُحدث تأثيرات كبيرة ملموسة على حياة المرضى".

يحتاج بعض الناس إلى علاج مدى الحياة للسيطرة على النوبات المرضية، والبعض الآخر قد يُعالج من النوبات المرضية في النهاية. وقد يُشفَى بعض الأطفال المصابين بالصرع مع تقدمهم في العمر.

يقول د. فان جومبل إن علاجات الصرع قد تحسنت وتظل هي الطريقة الشائعة للعلاج، ومنها: العلاج بالأدوية أو الجراحة، ففي بعض الأحيان، يمكن أن تساعد في السيطرة على النوبات المرضية لدى غالبية المصابين بالصرع.

إذ تظل الجراحة المفتوحة لإزالة جزء المخ المتسبب في النوبات المرضية خيارًا علاجيًا هامًا للصرع الذي لا يمكن التحكم فيه بالأدوية. وفي السنوات القليلة الماضية، ظهرت خيارات علاجية جديدة للصرع، منها خيارات طفيفة التوغل.

تشمل أحدث العلاجات:

الاستثارة العميقة للمخ . وفيها يُزرع جهاز في نقطة عميقة داخل المخ بشكل دائم. حيث يخرج الجهاز إشارات كهربائية في توقيت منتظم تعطل الأنشطة المسببة للنوبات المرضية. وخلال هذا الإجراء يتم الاسترشاد بالتصوير بالرنين المغناطيسي. ويُزرع المولد الذي يرسل النبضات الكهربائية في الصدر.

التنبيه العصبي سريع الاستجابة . يمكن لهذه الأجهزة القابلة للزراعة الشبيهة بجهاز تنظيم ضربات القلب أن تساعد في تقليل مرات حدوث النوبات المرضية بشكل كبير. حيث تقوم أجهزة التنبيه العصبي سريعة الاستجابة بتحلل أنماط نشاط المخ لاكتشاف النوبات المرضية في بدايتها ثم إرسال شحنة كهربائية أو عقار لإيقاف النوبة المرضية قبل أن تتسبب في حدوث اضطراب. لقد أظهرت الأبحاث أن هذا العلاج له أعراض جانبية قليلة ويمكن أن يخفف النوبات المرضية على المدى الطويل. ويوضع الجهاز في الجمجمة.

العلاج الحراري الخلالي بالليزر (LITT). هو علاج أقل توغلًا من الجراحة القطْعية. يعتمد على الليزر لتحديد جزء صغير من أنسجة المخ بدقة ثم يقوم بتدميره. ويتم استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي خلال هذا الإجراء لإرشاد الليزر.

الجراحة طفيفة التوغل . هي تقنيات جراجية جديدة طفيفة التوغل، مثل: الموجات فوق الصوتية المركزة التي تسترشد بالتصوير بالرنين المغناطيسي، تبدو واعدةً في علاج النوبات المرضية مع مخاطر أقل من جراحة الدماغ المفتوحة التقليدية للصرع.

يشجع د. فان جومبل المصابين بالصرع على المتابعة مع مزود رعايتهم الأولية أو طبيب الأعصاب بشأن العلاج الحالي، وألا يترددوا في الحصول على رأي ثانٍ عبر مركز لعلاج الصرع، خاصة إذا كانوا يعانون من آثار جانبية تتعلق بالعلاج أو إذا استمرت النوبات المرضية في الحدوث.

يقول د. فان جومبل: "إذا لم تذهب لرؤية طبيب مختص خلال السنوات الخمس الماضية، فيجب أن تزور طبيب صرع في مركز رعاية متخصص. علاجات الصرع تتغير بسرعة كبيرة في الوقت الراهن؛ لذا قد يكون هناك شيء جديد يمكن أن يساعدك".

إن الأبحاث في هذا المجال مستمرة في التركيز على منع النوبات المرضية والتنبؤ بها، والذي يعرف أيضًا بالتنبؤ بالنوبات المرضية، وعلاجها. يتوقع د. فان جومبل أن استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي سيساعد أطباءَ وجراحي الأعصاب على الاستمرار في تحسين الخيارات العلاجية ونتائجها.

يقول د. فان جومبل: "أعتقد أننا سنستمر أكثر فأكثر في تقليل ما يتم إزالته من أنسجة المخ. أعتقد أنه خلال العقود القادمة، سنفهم استثارة المخ بما يكفي حتى لا نزيل أيًا من أنسجة المخ مجددًا. وربما سنتمكن من علاج المخ "سيئ التصرف" هذا باستخدام الكهرباء أو أي شيء آخر. بل ربما يكون ذلك عبر إيصال الدواء مباشرة إلى المنطقة المصابة، مما يعيد تأهيلها ويضمن عمل القشرة الدماغية كما يجب مرة أخرى. هذا هو ما نأمل حدوثه."

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