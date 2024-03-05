روتشستر، ولاية مينيسوتا — حصلت مايو كلينك في مدينة روتشستر على تصنيف المستشفى الأولى في قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات في العالم للعام السادس على التوالي. كما حصلت مايو كلينك في ولايتي فلوريدا وأريزونا على تصنيف مرتفع أيضًا.

يقول جيانريكو فاروجيا، دكتور في الطب، رئيس مايو كلينك ومديرها التنفيذي، "إن حصول مايو كلينك على المرتبة الأولى هو نتيجة جهود موظفينا المتفانين، الذين يقدمون رعاية رحيمة لا مثيل لها لمرضانا". "يتوقع المرضى ويستحقون تجارب رفيعة المستوى من فرق الرعاية الصحية المتابعين لهم، وسنظل ملتزمين بوضع معايير التميز بينما نقود أيضًا تحول الرعاية الصحية لصالح مرضانا والمرضى في كل مكان."

تعتمد تصنيفات مجلة نيوزويك السنوية على نتائج استبيانات المرضى، واستبيان دولي ضم أكثر من 80 ألف شخص من اختصاصيي الرعاية الصحية، ومقاييس الأداء الرئيسية - مثل سلامة المرضى وجودة الرعاية - والنتائج التي أبلغ عنها المرضى.

يأتي تقدير مجلة نيوزويك الأخير لمايو كلينك في الوقت الذي تضخ فيه الأخيرة استثمارات كبيرة لتصميم مستقبل الرعاية وتحقيق التكامل السلس بين المساحات المادية والقدرات الرقمية، يشمل ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة، لتلبية احتياجات المرضى غير الملباة والمتغيرة.

لدى المنظمة مشاريع بنية تحتية قيد التنفيذ في جميع مواقعها، وقد أعلنت هذا الخريف عن مشروع هو الأول من نوعه منذ 3 أجيال بقيمة 5 مليارات دولار في مجمعها في روتشستر.

يقول الدكتور فاروجيا: "الهدف ليس مجرد إضافة المزيد من المباني، بل مساحات أفضل تجمع الفرق والمرضى معًا في بيئة تعمل فيها التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في الخلفية لدعم المرضى وفريق الرعاية". "صُممت مساحاتنا لتحويل تجربة المرضى والموظفين، ولإزالة الخطوط الفاصلة بين رعاية المرضى الداخليين والخارجيين، وتعزيز العمل الجماعي، وابتكار المزيد من العلاجات، وتحسين نتائج المرضى."

تقود مايو كلينك عملية التحول الرقمي والمادي في قطاع الرعاية الصحية. منذ خمس سنوات، أطلقت مايو كلينك استراتيجيها تحت شعار التحلي بالجرأة.ذات ثلاثة أهداف مترابطة: اكتشاف المزيد من العلاجات، وهو الهدف الذي كان دائمًا في قلب رسالة مايو كلينك منذ بدايتها، وربط الأشخاص والبيانات لإنشاء معارف جديدة وتحويل نظام الرعاية الصحية بأكمله من النموذج الأنبوبي إلى نموذج المنصة. منذ ذلك الحين، أسست مايو كلينك منصة Mayo Clinic Platformووسعت نطاقها، وهي أول منصة حقيقية للرعاية الصحية تعمل على إذابة الفواصل وتمكين علماء البيانات والخبراء السريريين وغيرهم من المبتكرين من التعاون بشأن بيانات سريرية آمنة وغير محددة الهوية لابتكار حلول صحية رقمية تقنية والتحقق من صحتها وتوسيع نطاقها للعالم - كل ذلك لتوفير الأمل والشفاء لعدد أكبر من الأشخاص.

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نبذة عن مايو كلينك

مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية تلتزم بالابتكار في الممارسات السريرية والتعليم والبحث وتوفير التعاطف والخبرة لكل مَن يحتاج إلى الاستشفاء والرد على استفساراته. لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك، تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية.