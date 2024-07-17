روتشستر، ولاية مينيسوتا — حظيت مايو كلينك مرة أخرى بلقب أفضل مستشفى في الولايات المتحدة وفقًا لتصنيفات "أفضل المستشفيات" لعامي 2024-2025 التي تصدرها U.S. News & World Report والمنشورة اليوم. ولا تزال مايو كلينك تحتل المرتبة الأولى في تخصصات كثيرة أكثر من أي مستشفى آخر، كما أُدرجت مايو كلينك في روتشستر وأريزونا مرة أخرى في قائمة الشرف. تواصل U.S. News تصنيف المستشفيات تصنيفًا عدديًا داخل الولايات المتحدة، وتواصل مايو كلينك بدورها احتلالها المرتبة الأولى في تصنيفات U.S. News في ولايات مينيسوتا وأريزونا وفلوريدا.

يقول جيانريكو فاروجيا، دكتور في الطب، رئيس مايو كلينك ومديرها التنفيذي: «يشرفنا للغاية أن نكون في صدارة تخصصات كثيرة أكثر من أي مركز طبي آخر، وأن نكون مؤسسة الرعاية الصحية الوحيدة التي تضم مستشفيين في قائمة شرف U.S. News». "إن وضع معايير التميز المتمحورة حول المريض هي مسؤولية هائلة، وتأخذها فرقنا بمنتهى الجدية. وينصب تركيزنا الراسخ في مايو كلينك على إحداث تحول عالمي في الرعاية الصحية للأشخاص في كل مكان. إن هذا التقدير بالإضافة إلى حصولنا على لقب المستشفى الأولى في العالم مرة أخرى هذا العام من قِبل مجلة Newsweek، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح."

توفر التصنيفات السنوية معلومات للمرضى وأطبائهم حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة حول المكان الأنسب لتلقي الرعاية.

أُدرجت مايو كلينك في مدينة روتشستر في هذه القائمة منذ صدور القائمة لأول مرة في عام 1990. وانضمت مايو كلينك في أريزونا إلى مدينة روتشستر كعضو في قائمة الشرف للعام الثامن على التوالي.

تضم قائمة شرف U.S. News لأفضل 20 مستشفى في الولايات المتحدة المستشفيات التي تحصل على أكبر عدد من النقاط عبر 15 تخصصًا و20 إجراءً طبيًا وحالة بناءً على تجربة المرضى، وبقاء المرضى على قيد الحياة، والنتائج بعد الخروج من المستشفى، وتوظيف الممرضين، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وخدمات المرضى، وسمعة الخبراء الطبيين الآخرين. حصلت مايو كلينك في مدينة روتشستر على نقاط أكثر من أي مستشفى آخر.

التصنيفات على مستوى الولاية والمستوى الإقليمي

احتلت مايو كلينك مرة أخرى المرتبة الأولى في تصنيفات U.S. News في ولايات مينيسوتا وأريزونا وفلوريدا. كما احتلت مايو كلينك في ولاية فلوريدا المرتبة الأولى على مستوى الولاية على مدى ثماني سنوات من السنوات التسع الماضية. أُشيد بنظام مايو كلينك الصحي في أو كلير، بولاية ويسكونسن، باعتباره "أفضل مستشفى إقليمي" في شمال غرب ولاية ويسكونسن. كما أُشيد بنظام مايو كلينك الصحي في مانكاتو باعتباره "أفضل مستشفى إقليمي" في جنوب غرب ولاية مينيسوتا.

يقول شون دودي، دكتور في الطب، كبير مسؤولي القيمة في مايو كلينك: "تحتل مايو كلينك دائمًا المرتبة الأولى باعتبارها مزود الرعاية الصحية الرائد على مستوى العالم، وذلك بفضل التزام موظفينا المستمر بوضع احتياجات مرضانا في المقام الأول". "وبتعاونهم يرفعون باستمرار معايير التميز في مجال الرعاية الصحية."

بدأت مايو كلينك دورها الحالي كعيادة طبية واحدة منذ عام 1864 ثم تطورت بعد ذلك لتصبح وجهة عالمية للأمل والشفاء. واليوم، ما تزال مايو كلينك متمسكة برسالتها، مع أكثر من 80,000 موظف يقدمون الرعاية المتخصصة والرحيمة لأكثر من 1.3 مليون مريض من كل ولاية و130 دولة كل عام.

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نبذة عن مايو كلينك مايو كلينك هي مؤسسة غير ربحية ملتزمة بإجراء أبحاث ابتكارية في الممارسات السريرية والتعليم والأبحاث، وكذلك منح التعاطف وتوفير الخبرة لكل شخص يحتاج إلى الشفاء والرد على استفساراته. تفضَّل بزيارة شبكة مايو كلينك الإخبارية لمعرفة المزيد من أخبار مايو كلينك.

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