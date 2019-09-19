حصول Mayo Clinic على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لمنشأة تصوير متطور للكشف عن السرطان

جاكسونفيل، فلوريدا — اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استخدام منشأة الكمياء الإشعاعية للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، والتي تُعرَف أيضًا باسم منشأة سيكلوترون، في Mayo Clinic بفلوريدا.

تُعد Mayo Clinic - في الوقت الراهن - هي المركز الأكاديمي الوحيد الذي يحتوي على منشأة سيكلوترون في شمال شرق فلوريدا ومعتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لرعاية المرضى. يمهد هذه الاعتماد الطريق لـ Mayo لاستخدام عوامل التصوير المتطورة للكشف عن الحالات الطبية في المراحل المبكرة. ستقدِّم هذه المنشأة اختبارات تشخيصية وقدرات بحثية متميزة لإضفاء الطابع الشخصي على رعاية المرضى عبر مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية والخرف والعدوى.

يقول كنت تيلين، دكتوراه في الطب والرئيس التنفيذي في Mayo Clinic في ولاية فلوريدا، "سيكلوترون أداة لا تقدَّر بثمن لأغراض رعاية المرضى والابتكار." "سوف تساعدنا في تشخيص عدد من الحالات في وقت مبكر وبدقة أكبر بكثير. تضم جميع فروع Mayo Clinic الثلاثة الآن منشآت سيكلوترون، مما يعني أنه يمكننا العمل معًا بشكل أكثر فاعلية للتقدم في هذا المجال وتحقيق تقدم جديد للمرضى."

ستقوم منشأة السيكلوترون في مبنى روبرت ومونيكا جاكوبي الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا بإنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، وهي مركبات مشعة يتم إيصالها إلى المرضى وتستهدف خصائص محددة في وظائف الخلية. تضيء هذه المسوحات الضوئية مكان الخلايا السرطانية حتى الكميات الصغيرة منها. على سبيل المثال، يمكن لـ Mayo Clinic في فلوريدا الآن توفير مادة كربون -11 كولين، أو أوكولين C-11، لتصوير سرطان البروستاتا المتكرر. تمتص خلايا سرطان البروستاتا الكولين، ويمكن تصوير تفاعلاتها مع مادة الكولين C-11 من خلال المسوحات الضوئية بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني. يمنح الكشف المبكر والأكثر دقة عن سرطان البروستاتا المتكرر الأمل للمرضى الذين يبحثون عن إجابات. ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، تُقدَّر حالات سرطان البروستاتا بنحو 12000 حالة جديدة من سرطان البروستاتا في فلوريدا هذا العام.

وستقدِّم Mayo Clinic أيضًا الجلوكوز الذي يحمل وسم الفلور -18، أو F-18 FDG، من أجل التصوير في مجال طب السرطان والقلب والأعصاب؛ والنيتروجين-13 الأمونيا للتصوير في مجال طب القلب. والفلور- 18 فلوريد الصوديوم لمرض النقيلي الهيكلي. يمكن أن تزيد المنشأة الإنتاج ليشمل المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والاستخدام المبدئي للمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التجريبية بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني. تُعد منشأة سيكلوترون الخاصة بـ Mayo Clinic هي المنشأة الوحيدة في المنطقة التي تقدِّم المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التجريبية بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني لاستخدامها في الممارسة والأبحاث السريرية. يجب إعطاء هذه الأدوية في غضون دقائق من الإنتاج بسبب قصر فترة عمر النصف.

بصرف النظر عن إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية للاستخدام البشري، يمكن أن يوفِّر السيكلوترون أيضًا مجموعة واسعة من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية الجديدة بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للبحث. في بيئات البحث، يمكن للمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية إلقاء مزيد من الضوء على المسببات الأساسية للأمراض وإمكانيات العلاج. وصرَّح مانونج جاين، دكتوراه في الطب ورئيس قسم الطب النووي في Mayo Clinic بفلوريدا، "في المستقبل القريب، ستساعد هذه المستحضرات في جلب "العلاج القائم على التشخيص"، وهو منهج طبي دقيق يعمل على دفع العلاج المستهدف المستند إلى اختبارات تشخيصية مستهدفة محددة إلى صدارة وسائل رعاية المرضى..

يقول الدكتور جين، "بفضل قدرات المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية على الاستهداف، فإنها تخلق فرصة فريدة ليس فقط لتشخيص المرض، ولكنها أيضًا تحمل علاجًا نأمل أن يكون أكثر دقةً وفعاليةً مع آثار جانبية أقل". "العصر الحالي هو عصر العلاج القائم على التشخيص، وMayo Clinic هي واحدة من روّاد هذا المجال."

قدَّم المرضى الممتنون والمستفيدون منذ فترة طويلة من Mayo Clinic، روبرت ومونيكا جاكوبي هدية قدرها 10 ملايين دولار لدعم توسّع نشاط Mayo Clinic في فلوريدا. وتضمَّنت المرحلة الاولى من هذا التوسّع أكثر من 300 مليون دولار هي قيمة أعمال إنشائية تشمل منشأة سيكلوترون. ومؤخرًا، أعلنت Mayo Clinic عن خطط لبناء منشأة أورام متكاملة، والتي ستقدِّم العلاج الإشعاعي بالبروتونات وغيره من العلاجات المتقدمة لعلاج الأورام بالإشعاع.

وصرَّحت السيدة. جاكوبي، "لقد غيَّرت خبرة Mayo Clinic حياتنا"، وهي السيدة التي شمل دعمها السابق لـ Mayo Clinic هدية التسمية فيما يتعلق بمركز جاكوبي لصحة الثدي "Jacoby Center for Breast Health"، فضلاً عن شغل منصب الأستاذية مرتين باسمها، ومنحة القيادة في مستشفى Mayo Clinic في فلوريدا.

وقال السيد. جاكوبي، "نرغب في تقديم المساعدة لمزيد من المرضى حتى يستفيدوا من تلك الخبرة وليشهدوا الرعاية الصحية وهي تتقدم بخطى جريئة إلى الأمام." "إننا نتطلع إلى التقدم الذي سيتأتى من توسّع Mayo و منشأة السيكلوترون."

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