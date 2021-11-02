اليوم العالمي لداء الانسداد الرئوي المزمن هو 17 تشرين الثاني/نوفمبر

لندن— داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD ) هو مجموعة أمراض رئوية تصاعدية، تشمل التهاب القصبات المُزمن وانتفاخ الرئة، والتي تجعل من الصعب التنفس. ويموت الملايين من الأشخاص حول العالم كل عام بسبب داء الانسداد الرئوي المزمن.

السبب الرئيسي لداء الانسداد الرئوي المزمن في البلدان المتقدمة هو تدخين التبغ، وفقًا للدكتور جون كوستيلو، طبيب الرئة في مايو كلينك للرعاية الصحية في لندن.

"التبغ يضر الشعب الهوائية، كما أنه يضر بجوهر الرئتين ويسبب انتفاخ الرئة وهو السبب الرئيسي لداء الانسداد الرئوي المزمن" - كما يقول الدكتور كوستيلو.

وبدلًا من إشعال التبغ، يأمل الدكتور كوستيلو أن يفكر الناس في الإقلاع عن التدخين. لكنه ليس المسبب الوحيد.

ويضيف: "يمكن أن يؤدي الدخان البيئي أيضًا إلى إتلاف الرئتين".

لا يقتصر داء الانسداد الرئوي المزمن على السعال. الشخص المُصاب بداء الانسداد الرئوي المزمن معرض بشكل أكبر لخطر الإصابة بأمراض أخرى، منها: سرطان الرئة، وأمراض القلب، ومرض الشريان التاجي.

التهاب القصبات وانتفاخ الرئة شكلان هما من أشكال داء الانسداد الرئوي المزمن وقد يحدثان معًا. وقد تساعد العلاجات.

بالنسبة للبعض، يمكن لاستخدام مِنشَقة تُسمى بموسع الشعب الهوائية المساعدة في مشكلة السعال وضيق النفس. وتعمل عن طريق إرخاء الشعب الهوائية الضيقة. إذا كانت الحالة شديدة، فقد تكون هناك حاجة لرذاذ موسع الشعب الهوائية - وهي آلة توصلها بالحائط وتضع جرعة أكبر إلى حد ما. إلى جانب الأدوية، هناك خيار آخر لمن يعانون من داء الانسداد الرئوي المزمن الحاد وهو التأهيل الرئوي.

يتابع الدكتور كوستيلو: "لقد كانت برامج التأهيل طويلة الأمد ناجحة جدًا في المراكز المتخصصة في أمراض الرئة".

ويشير الدكتور كوستيلو إلى أن داء الانسداد الرئوي المزمن، في كثير من الحالات، يمكن الوقاية منه. فما نصيحته؟

"إن أقوى نصيحة ممكنة هنا هي الإقلاع عن التدخين، وتجنب التدخين، وتجنب الدخان في بيئتك".

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للصحفيين: الدكتور كوستيلو متاح للمقابلات باللغة الإنجليزية. لترتيب مقابلة، يُرجى الاتصال بشارون ثيمر، مكتب العلاقات العامة في مايو كلينك، على البريد الإلكتروني: [email protected]. تتوفر مقاطع صوتية باللغة الإنجليزية على شبكة مايو كلينك الإخبارية.

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