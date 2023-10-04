روتشستر، مينيسوتا - صحة العظام أمر مهم. إنها تساعدك على الحركة. فهي تكوّن الهيكل وتثبت العضلات وتحمي الدماغ والقلب والأعضاء الأخرى من الإصابة. تقوم العظام بتخزين المعادن التي يتم إطلاقها في الجسم لاستخدامات متعددة. يوضِّح بنجامين إلدر، دكتور الطب والحاصل على دكتوراه، وجراح الأعصاب في مايو كلينك، سبب أهمية تحسين صحة العظام قبل جراحة العمود الفقري، وكيفية القيام بذلك.

تحدث قلة العظام عندما تصبح العظام أقل كثافة. هشاشة العظام هي عندما تصبح العظام أكثر هشاشة ويمكن أن تنكسر بسهولة. تزيد كلتا المشكلتين من خطر كسور العظام وهما شائعتان بين مرضى جراحة العمود الفقري الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق وبين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا المعرضين لخطر الإصابة بمشاكل العظام بسبب عوامل أخرى، مثل استخدام الستيرويد المزمن أو انقطاع الطمث المبكر.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من قلة العظام أو هشاشة العظام ويفكرون في جراحة العمود الفقري المعقدة، من الضروري تحسين كثافة العظام قبل إجراء الجراحة. يؤدي تحسين كثافة العظام قبل دمج الفقرات أو الجراحة لترميم التشوه إلى تقليل معدل المضاعفات، وفقًا لدراسات مايو كلينك المنشورة في Spine وJournal of Neurosurgery.

يقول الدكتور إلدر: "أحد أكبر التحديات في جراحة العمود الفقري للبالغين - بالإضافة إلى تحقيق المحاذاة الصحيحة - هو التأكد من الشفاء الصحيح". "هدفنا هو جعل عظام المرضى صحية قدر الإمكان قبل خضوعهم لعملية جراحية."

يعمل جراحو الأعصاب واختصاصيو الغدد الصماء، المتخصصون في أيض العظام، معًا لمساعدة المرضى على تحديد سبب ضعف صحة عظامهم — سواء أكان ذلك بسبب الشيخوخة أو التدخين أو استخدام الستيرويد أو نقص فيتامين (D) أو أي سبب آخر. أحد الأسباب المحتملة هو فرط الدريقات، عندما يُنتج الجسم كميات كبيرة من هرمون الغدة الجاردرقية (هرمون دريقي) في مجرى الدم. ويُعَّد هرمون الغدة الجاردرقية (هرمون دريقي)، الذي يساعد في الحفاظ على توازن الكالسيوم، مهمًا لصحة العظام.

قد يتضمن العلاج الأدوية لتحسين كثافة المعادن في العظام. وقد تتضمن الإستراتيجيات الأخرى لتحسين شفاء العمود الفقري ما يلي:

قد يتراوح العلاج من شهرين إلى عامين قبل إجراء جراحة العمود الفقري المعقدة. استمرار علاج المداومة بعد الجراحة أمر ضروري.

يقول الدكتور إلدر: "إذا أُجريت الجراحة على عظام ضعيفة ولم تنجح، فقد يكون الترميم الإضافي مستحيلاً". "فهي عمليات جراحية تستغرق 12 ساعة وتتطلب أسبوعًا في المستشفى وعامًا للشفاء التام. ولديها نسبة مضاعفات عالية. ولهذا السبب نحاول بذل كل ما في وسعنا لتحقيق أقصى قدر من النتائج."

ويؤكد الدكتور إلدر أنه يجب على الجميع الاهتمام بصحة عظامهم من خلال اتباع النصائح التالية:

تضمين الكالسيوم في نظامك الغذائي. يُعزِّز الكالسيوم قوة العظام. تتضمن المصادر الغنية بـ الكالسيوم مشتقات الحليب واللوز والبروكلي (القرنبيط الأخضر) والكرنب الأجعد وسمك السلمون المعلب مع العظام والسردين ومنتجات الصويا، مثل التوفو.

يُعزِّز الكالسيوم قوة العظام. تتضمن المصادر الغنية بـ الكالسيوم مشتقات الحليب واللوز والبروكلي (القرنبيط الأخضر) والكرنب الأجعد وسمك السلمون المعلب مع العظام والسردين ومنتجات الصويا، مثل التوفو. الانتباه لفيتامين D لديك. يحتاج جسمك لفيتامين D حتى يمتص الكالسيوم. تشمل المصادر الغنية بفيتامين (D) الأسماك الزيتية، مثل السلمون والسلمون المرقط والسمك الأبيض والتونة. بالإضافة إلى ذلك، يُعَّد الفطر والبيض والأطعمة المدعمة، مثل الحليب وحبوب الإفطار، مصادر غنية بفيتامين (D) ويساهم ضوء الشمس أيضًا في إنتاج الجسم لفيتامين D.

يحتاج جسمك لفيتامين D حتى يمتص الكالسيوم. تشمل المصادر الغنية بفيتامين (D) الأسماك الزيتية، مثل السلمون والسلمون المرقط والسمك الأبيض والتونة. بالإضافة إلى ذلك، يُعَّد الفطر والبيض والأطعمة المدعمة، مثل الحليب وحبوب الإفطار، مصادر غنية بفيتامين (D) ويساهم ضوء الشمس أيضًا في إنتاج الجسم لفيتامين D. التحدُّث مع فريق الرعاية الصحيّة الخاص بك. إذا كنت تتساءل عمّا إذا كنت تحصل على ما يكفي من الكالسيوم أو فيتامين (D)، فاسأل فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن الكميات الصحيحة لك وما إذا كان يوضع في الاعتبار تناول المكمّلات الغذائية أم لا.

إذا كنت تتساءل عمّا إذا كنت تحصل على ما يكفي من الكالسيوم أو فيتامين (D)، فاسأل فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن الكميات الصحيحة لك وما إذا كان يوضع في الاعتبار تناول المكمّلات الغذائية أم لا. الحرص على ممارسة الرياضة. تعمل ممارسة تمارين رفع الأثقال على بناء العظام. يمكن أن يساعدك المشي والركض وصعود الدَّرَج على إبطاء فقدان العظام.

تعمل ممارسة تمارين رفع الأثقال على بناء العظام. يمكن أن يساعدك المشي والركض وصعود الدَّرَج على إبطاء فقدان العظام. تجنُب معاقرة المخدرات أو الكحول. بالنسبة للنساء، يعني ذلك عدم تناول أكثر من مشروب كحولي واحد يوميًّا. بالنسبة للرجال، عدم تناول أكثر من مشروبين كحوليين يوميًا.

يدرس الدكتور إلدر أيضًا استخدام الخلايا الجذعية والمواد الحيوية لترميم عظام العمود الفقري والغضاريف، بهدف نهائي هو تجنب عمليات الدمج الكبرى. وهناك مشروع آخر يعمل على تطوير بوليمر قابل للحقن يعزز نمو العظام. يمكن استخدام البوليمر لإجراء عمليات دمج الفقرات طفيف التوغل أو كملاط للعظام يمكنه إعادة نمو العظام.

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